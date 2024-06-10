Кадры: МегаФон в Пермском крае - региональным директором стал Андрей Шмалёв

MForum.ru
10.06.2024,
Перед Андреем Шмалёвым поставлены задачи наращивания в регионе технологического лидерства, внедрение клиентоцентричного подхода в бизнес-процессы компании, реализация инфраструктурных проектов в сфере ИБ, облачных технологий, аналитики big data для предприятий Прикамья и госзаказчиков.
Директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков комментирует:
«У Андрея есть глубокое понимание механики работы на региональных телеком-рынках и большой опыт взаимодействия с партнерами, которые помогут достичь поставленных перед ним амбициозных целей».
Андрей Шмалёв окончил Мурманский государственный технический университет (сейчас Мурманский арктический университет), получил степень MBA в РАНХиГС. У него 15-летний опыт работы в телекоммуникационной отрасли на руководящих должностях в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском округах. До назначения в Пермский край возглавлял бизнес МегаФона в Новгородской области.
Павел Фомин, ранее отвечавший за работу оператора в регионе, назначен директором МегаФона в Воронежской области.
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теги: МегаФон Пермский край кадры назначения
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