Кадры: Артем Филин назначен директором оператора МегаФон в Ростовской области

MForum.ru
04.12.2023,
В его приоритетные задачи входит наращивание покрытия LTE в регионе, повышение качества услуг для клиентов, в целом развитие цифровизации в регионе.
Артем Филин, МегаФон
В 2023 году в Ростовской области МегаФон построил более 100 новых базовых станций и модернизировал более 150 BS.
МегаФон - мобильный партнер около 8 тысяч донских предприятий и компаний, в рамках сотрудничества с правительством области реализован проект Лесохранитель (система мониторинга лесных пожаров с помощью камер, установленных на опорах базовых станций).
В телекоме Артем Филин работает с 2005 года. Начинал сотрудником колл-центра, работал директором розничного бизнеса макрорегионального уровня в одном из операторов связи. Руководил продажами в телеком-компании Узбекистана. В МегаФоне начал работать в должности директора в Волгоградской области. Образование - окончил факультет "Информатизации и управления Ростовского государственного экономического университета".
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теги: кадры МегаФон Ростовская область
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