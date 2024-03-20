Кадры: Александр Максимов возглавил МегаФон в Кировской области

20.03.2024, MForum.ru

МТС сообщает о реализации масштабной программы по обеспечению покрытием 4G/LTE 43 населенных пунктов области с населением до 500 человек. Работы проведены в рамках госпрограммы УЦН в Малмыжском, Уржумском, Вятскополянском, Тужинском, Фаленском, Арбажском, Куменском, Яранском и Кикнурском районах. Доступ к интернету в режиме LTE появился почти у 8 тысяч жителей Кировской области.



Александр Максимов, фото пресс-службы МегаФон

«Кировская область – регион, где у нас традиционно сильные позиции. Специалисты компании активно взаимодействуют с профильным министерством и региональной властью по многим вопросам, в том числе по увеличению территории покрытия сети четвертого поколения для населения. В Кировской области мы предоставляем мобильный интернет на скорости, которая на 20-30% выше, чем у конкурентов, что подтверждают итоги независимого исследования, - отмечает директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков. – Перед Александром стоят амбициозные задачи по укреплению финансовых и операционных результатов компании в регионе, а также внедрению клиентоцентричного подхода в бизнес. Уверен, что лидерский настрой и сплоченная команда, которая работает в Кировской области, помогут достичь самых высоких результатов».

Краткая биографическая справка:

Александр Максимов окончил университет управления «ТИСБИ» в Казани по специальности «Экономика, финансы и кредит». 14 лет работает в телеком-сфере, занимался в том числе построением сетей дистрибуции и развитием каналов продаж. В 2018 году присоединился к команде МегаФона в Нижегородской области, возглавлял направление B2C в регионе.

Алексей Женихов, прежний руководитель МегаФон в Кировской области назначен директором МегаФона в Свердловской области.

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теги: кадры МегаФон Кировская область

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