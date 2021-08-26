Кадры: Антон Годовиков присмотрит за Tele2

MForum.ru
26.08.2021,
Ростелеком, похоже, посчитал полезным иметь в структуре Tele2 "куратора", который приглядит за деятельностью компании, руководимой Андреем Патокой.
источник: сайт Tele2
Антон Годовиков родился в 1980 году в Ленинграде. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
Во время учебы работал в ЗАО «Дельта Телеком», где в течение двух лет прошел путь от менеджера по маркетингу до руководителя отдела маркетинга и развития бизнеса, принимал участие в разработке и коммерческом запуске сети «Скай Линк».
С 2003 года работал в ОАО «Северо-Западный Телеком» заместителем директора по оперативному управлению и развитию, начальником отдела тарифной политики.
В 2005 году назначен коммерческим директором филиала «Петербургская телефонная сеть», а затем был принят в компанию «Ростелеком» на должность начальника управления по тарифной политике.
С января 2007 года занимал должность заместителя директора департамента продаж и обслуживания клиентов. В октябре того же года назначен первым заместителем директора — коммерческим директором Московского филиала (ММТ) «Ростелекома».
C 2009 года работал заместителем генерального директора «Ростелекома» — директором ММТ. В 2012 году назначен коммерческим директором, а в 2015 году — директором по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».
С 1 ноября 2019 года Антон Годовиков назначен вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад».
1 февраля 2021 Антон Годовиков назначен вице-президентом по работе с массовым сегментом.
27 июля 2021 года занял пост старшего вице-президента по работе с массовым сегментом.
С августа 2021 года совмещает роль старшего вице-президента по работе с массовым сегментом Ростелеком с работой в должности первого заместителя генерального директора Tele2.
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теги: кадры Tele2 Ростелеком Антон Годовиков телеком
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