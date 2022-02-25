Кадры: В HeadHunter оценили развитость HR-процессов в компаниях российского бизнеса

MForum.ru
25.02.2022,
Портал HeadHunter определил лидеров "Рейтинга работодателей - 2021". В рейтинге Топ-компаний "с развитыми HR-процессами" есть и телеком компании. Приведу их список, согласно занятым местам.
2. Ростелеком
8. Tele2
16. ГК Элемент
20. МТС
32. МТС Банк
47. Nexign
МТС Банк отозвался о результате так:
«Автоматизация HR в МТС Банке ориентирована на перевод всех ключевых процессов в безбумажный формат, наша цель до конца года сделать 90% HR сервисов цифровыми, – прокомментировала вице-президент, руководитель кластера по управлению опытом сотрудников и организационному развитию МТС Банка Дарья Капранова. – Сейчас мы пилотируем новую систему электронного кадрового документооборота, которая позволит нам не только упростить внутренние процессы, но и полностью перейти на удаленное оформление сотрудников».
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теги: телеком кадры HR рейтинги работодателей работа рейгинг
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