Кадры: В HeadHunter оценили развитость HR-процессов в компаниях российского бизнеса

25.02.2022, MForum.ru

Портал HeadHunter определил лидеров "Рейтинга работодателей - 2021". В рейтинге Топ-компаний "с развитыми HR-процессами" есть и телеком компании. Приведу их список, согласно занятым местам.

2. Ростелеком

8. Tele2

16. ГК Элемент

20. МТС

32. МТС Банк

47. Nexign

МТС Банк отозвался о результате так:

«Автоматизация HR в МТС Банке ориентирована на перевод всех ключевых процессов в безбумажный формат, наша цель до конца года сделать 90% HR сервисов цифровыми, – прокомментировала вице-президент, руководитель кластера по управлению опытом сотрудников и организационному развитию МТС Банка Дарья Капранова. – Сейчас мы пилотируем новую систему электронного кадрового документооборота, которая позволит нам не только упростить внутренние процессы, но и полностью перейти на удаленное оформление сотрудников».

пресс-релиз МТС Банка

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком кадры HR рейтинги работодателей работа рейгинг