Кадры: HeadHunter представил рейтинг работодателей 2016

09.03.2017, MForum.ru

Самый значительный рост уровня "лучшести", как работодателя, показала компания Tele2, повысившая за год свои показатели так, чтобы подняться в рейтинге сразу на 9 позиций. Улучшили свои позиции в рейтинге и все другие телеком-компании. Минимальный рост - у МТС, средний - у Билайна и МегаФона, которые улучшили позицию в рейтинге на 4 места. При этом абсолютным лидером осталась МТС с ее 4-м местом в Топ-100. Билайн замыкает Топ-20, МегаФон - на 10-м месте, а Tele2 - на 14-м.

Рейтинг лучших работодателей составляется на основе трех показателей: учитываются мнения соискателей, отзывы сотрудников и экспертная оценка эффективности департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. Cоискатели выбирали компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ. HR-специалисты заполняли специальную анкету, разработанную с учетом рекомендаций консультантов PwC, на основании предоставленной информации оценивали эффективность и развитость HR-функции в компании-участнице. Исследование среди сотрудников проводила компания «Экопси Консалтинг», которая изучала уровень вовлеченности сотрудников компании по трем параметрам – удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы. Каждая составляющая имела свой собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей – 40%, опрос сотрудников – 40%, оценка HR-специалистов – 20%. Три независимых оценки суммировались и определялось итоговое место компании в Рейтинге. Оценку правильности применения методологии Рейтинга и аудит Рейтинга провела компания PricewaterhouseCoopers Russia B.V.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2: «Став новым федеральным мобильным оператором, Tele2 стремительно продвинулась в рейтинге лучших работодателей страны. Это достижение прежде всего основано на вовлеченности, профессионализме и приверженности персонала ценностям компании. Мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники и соискатели считали Tele2 лучшим местом для работы, и высокая позиция компании в авторитетном российском рейтинге подтверждает эффективность наших действий в этом направлении».