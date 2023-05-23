Кадры: Игорь Зарубинский - новый вице-президент по развитию инфраструктуры МТС

MForum.ru
23.05.2023,
Юрий Самойлов покидает компанию, Игорь Зарубинский займется развитием инфраструктуры МТС и станет генеральным директором MWS (MTC Web Services - облачные сервисы).
«Мы приветствуем Игоря, который до перехода в МТС руководил процессом ИИ-трансформации и созданием клиентоцентричной платформы массовой персонализации в Сбере. Поздравляем с назначением и желаем успешного старта.
Планы развития и строительства сети МТС в 2022 году выполнены на 120%, а инфраструктура облачного бизнеса усилена открытием нового ЦОДа в Новосибирске. В 2022 году #CloudMTS вошел в ТОП-3 списка лучших российских работодателей среди поставщиков облачных услуг и дата-центров.
Благодарим Юрия Самойлова, который сегодня покидает компанию, чтобы заняться собственным проектом, за вклад в развитие облачного бизнеса МТС», – прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.
Краткая биографическая справка
Игорь Зарубинский закончил магистратуру Московского Физико-Технического Института по направлению «Прикладная математика и физика». Обладает технологической экспертизой в работе с данными и в области искусственного интеллекта.
С 2019 года Игорь работал в должности директора дивизиона – лидера трайба «Массовая персонализация» Сбера, до этого занимал позиции исполнительного и управляющего директора.
В Сбере руководил процессом AI трансформации B2C блока; программой Data Governance и созданием клиентоцентричной платформы массовой персонализации, рост дополнительной прибыли от внедрения которой составил 4,5% в год, обеспечив около 10% всей прибыли компании.
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теги: кадры назначения МТС
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