Кадры: Игорь Зарубинский - новый вице-президент по развитию инфраструктуры МТС

23.05.2023, MForum.ru

Юрий Самойлов покидает компанию, Игорь Зарубинский займется развитием инфраструктуры МТС и станет генеральным директором MWS (MTC Web Services - облачные сервисы).

«Мы приветствуем Игоря, который до перехода в МТС руководил процессом ИИ-трансформации и созданием клиентоцентричной платформы массовой персонализации в Сбере. Поздравляем с назначением и желаем успешного старта.

Планы развития и строительства сети МТС в 2022 году выполнены на 120%, а инфраструктура облачного бизнеса усилена открытием нового ЦОДа в Новосибирске. В 2022 году #CloudMTS вошел в ТОП-3 списка лучших российских работодателей среди поставщиков облачных услуг и дата-центров.

Благодарим Юрия Самойлова, который сегодня покидает компанию, чтобы заняться собственным проектом, за вклад в развитие облачного бизнеса МТС», – прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Краткая биографическая справка

Игорь Зарубинский закончил магистратуру Московского Физико-Технического Института по направлению «Прикладная математика и физика». Обладает технологической экспертизой в работе с данными и в области искусственного интеллекта.

С 2019 года Игорь работал в должности директора дивизиона – лидера трайба «Массовая персонализация» Сбера, до этого занимал позиции исполнительного и управляющего директора.

В Сбере руководил процессом AI трансформации B2C блока; программой Data Governance и созданием клиентоцентричной платформы массовой персонализации, рост дополнительной прибыли от внедрения которой составил 4,5% в год, обеспечив около 10% всей прибыли компании.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: кадры назначения МТС

--