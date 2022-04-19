Развитие сетей: Вымпелком рассказал о модернизации сети 4G/LTE в Самарской области

MForum.ru
19.04.2022,
Компания билайн сообщает о расширении охвата покрытия сети 4G/LTE в Самарской области и ее пропускной способности. Такого результата удалось достичь за счет строительства новых и модернизации ряда базовых станций в регионе.
Позитивные изменения могут заметить жители Тольятти, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Отрадного, Сызрани, Чапаевска, а также таких сел и деревень, как Богатое, Зубчаниновка, Приволжье, Сургут, Яицкое и т.п.
Шло активное развитие сети в торговых и бизнес- центрах, культурных и спортивных комплексах, медучреждениях, учебных заведениях и автовокзалах. В частности, в 2021 году построено качественное indoor покрытие 4G в новом Дворце спорта в Самаре.
Выигрыш в пропускной способности сети обеспечен также рефармингом диапазона 1800 МГц на всей территории Самарской области. Оператор выделил под LTE 1800 уже 20 МГц (за год добавлены 5 МГц).
В итоге, по данным оператора, рост доступных скоростей мобильного интернета достигает вплоть до 60%. Расширение покрытия и доступных скоростей отразилось на росте трафика - он составил 55% в 2021 году.
Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения билайн:
«Ежегодно растущая динамика потребления трафика хорошо показывает, насколько глубоко интернет проник в нашу жизнь. Сегодня мы уже привыкли решать многие вопросы через онлайн-сервисы и выберем, например, шопинг на маркетплейсе, а не в обычном магазине, так как первый вариант – это и удобнее, и быстрее. И, конечно, нам важно оставаться на связи с близкими и поддерживать друг друга в нужные моменты. Поэтому мы развиваем сеть в области, чтобы быть максимально клиентоориентированными и предоставлять каждому абоненту качественный сервис». пресс-релиз билайн
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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Самарская область
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