Кадры: МегаФон. Роман Ермоленко заменит Валентину Ватрак

11.06.2021, MForum.ru

Роман Ермоленко с сегодняшнего дня занял позицию директора по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона. Роман заменит Валентину Ватрак, которая "приняла решение продолжить развитие за пределами компании".

«Я благодарю Валентину за эффективную работу и вклад в цифровизацию компании. Под ее руководством в МегаФоне была выстроена уникальная внутренняя культура, благодаря чему даже в период удаленной работы каждый сотрудник чувствовал себя частью сильной команды, что помогло компании нарастить эффективность в этот период. Роман Ермоленко продолжит этот курс. Уверен, что его огромный опыт позволит усилить позиции МегаФона как одного из самых привлекательных работодателей», – сказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Биографическая справка

Роман Ермоленко в 2001 году окончил Академию Труда и Социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда».

С 2004 года работал в Альфа-Банке заместителем директора по персоналу, позже возглавлял функции по организационному развитию и подбору персонала в «Эльдорадо» и через четыре года был назначен вице-президентом по персоналу.

С 2018 года занимал должность главы HR розничного бизнеса и региональной сети в банке ВТБ.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком кадры МегаФон Роман Ермоленко Валентина Ватрак