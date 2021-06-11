Кадры: МегаФон. Роман Ермоленко заменит Валентину Ватрак

MForum.ru
11.06.2021,
Роман Ермоленко с сегодняшнего дня занял позицию директора по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона. Роман заменит Валентину Ватрак, которая "приняла решение продолжить развитие за пределами компании".
«Я благодарю Валентину за эффективную работу и вклад в цифровизацию компании. Под ее руководством в МегаФоне была выстроена уникальная внутренняя культура, благодаря чему даже в период удаленной работы каждый сотрудник чувствовал себя частью сильной команды, что помогло компании нарастить эффективность в этот период. Роман Ермоленко продолжит этот курс. Уверен, что его огромный опыт позволит усилить позиции МегаФона как одного из самых привлекательных работодателей», – сказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
Биографическая справка
Роман Ермоленко в 2001 году окончил Академию Труда и Социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда».
С 2004 года работал в Альфа-Банке заместителем директора по персоналу, позже возглавлял функции по организационному развитию и подбору персонала в «Эльдорадо» и через четыре года был назначен вице-президентом по персоналу.
С 2018 года занимал должность главы HR розничного бизнеса и региональной сети в банке ВТБ.
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теги: телеком кадры МегаФон Роман Ермоленко Валентина Ватрак
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