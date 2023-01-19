HR: МТС и билайн попали в Топ-12 крупнейших российских работодателей в области IT по версии Хабра

MForum.ru
19.01.2023,
По итогам оценок сотрудниками своих ИТ-компаний, в рейтинг крупнейших российских работодателей в области IT попали два российских оператора - МТС и билайн. МТС вошла в Топ-12 под номером 8, а билайн - оказалась на 12-м месте.
Сотрудники оценивали ИТ-компании по решаемым задачам, применяемым технологиям, уровню зарплаты, соцпакету, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.
Сотрудники МТС выше всего оценили комфортность условий труда, применяемые компанией в экосистеме технологии, социальный вклад компании.
Хабр проводит оценки компаний с 2018 года. Посмотреть рейтинг можно здесь.
«МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее», - отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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теги: МТС билайн кадры
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