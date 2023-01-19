HR: МТС и билайн попали в Топ-12 крупнейших российских работодателей в области IT по версии Хабра

19.01.2023, MForum.ru

По итогам оценок сотрудниками своих ИТ-компаний, в рейтинг крупнейших российских работодателей в области IT попали два российских оператора - МТС и билайн. МТС вошла в Топ-12 под номером 8, а билайн - оказалась на 12-м месте.

Сотрудники оценивали ИТ-компании по решаемым задачам, применяемым технологиям, уровню зарплаты, соцпакету, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.

Сотрудники МТС выше всего оценили комфортность условий труда, применяемые компанией в экосистеме технологии, социальный вклад компании.

Хабр проводит оценки компаний с 2018 года. Посмотреть рейтинг можно здесь.

«МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее», - отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

пресс-релиз МТС

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