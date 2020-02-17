Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов

MForum.ru

Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов

17.02.2020, MForum.ru

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По итогам онлайн-голосования, в котором приняло участие почти 9 тысяч человек на портале Хабр Карьера, Билайн занял первое место, как самый привлекательный работодатель для IT-специалистов среди огромных компаний (в рейтинге участвовало 28 компаний) с оценкой 4.59. Лучшую компанию выбирали по 12 критериям - от интересности задач и современности технологий до адекватности зарплат и качества соцпакета, а также возможностей профессионального роста и отношений с коллегами.

Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов

Подробнее:

Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов

Для сравнения у Яндекс - 4.20; у МТС - 3.63; у МегаФон - 3.43; Ростелекома - 2.8; ЭР-Телеком - 2.63.

МТС и HR

МегаФон и HR

Данные этих и других компаний - по-ссылке: career.habr.com .

Уверен, что на результаты повлияла, в том числе, возможность удаленной работы BeeFREE для штатных сотрудников. Бесценная возможность гибкого планирования графика для многих оказывается ключевым преимуществом компании ВымпелКом при выборе будущего места работы.

Билайн не первый раз возглавляет рейтинг лучших телеком-работодателей, годом ранее, по версии портала Head Hunter, компания заняла первое место в этом рейтинге.

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Пресс-релиз ПАО "ВымпелКом" через MForum.ru

Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов

17 февраля 2020 года, Москва - Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов среди крупных компаний. Рейтинг составил сервис Хабр Карьера - портал о карьере для специалистов в разработке, дизайне, менеджменте, веб-аналитике и других IT-специальностях, который объединяет работодателей и соискателей. Билайн стал лидером по результатам голосования, в котором приняло участие почти 9 000 человек. Выбор лучшей компании проводился по 12 критериям: интересные задачи, современные технологии, адекватная зарплата, социальный пакет, комфортные условия труда, профессиональный рост и другие.

Создание и развитие различных цифровых инструментов, улучшающих клиентские сервисы, занимает одно из ключевых мест в стратегии развития компании. Билайн использует технологии искусственного интеллекта для решения широкого круга задач, начиная от таргетирования рекламы и заканчивая созданием нейросети для поиска пропавших людей отрядом «Лиза Алерт». Мобильное приложение «Мой Билайн» (12+), созданное сотрудниками компании, стало центром клиентской экосистемы и неоднократно признавалось лучшим приложением для iOS среди мобильных операторов*. Аналитика Big Data увеличивает эффективность бизнеса и процессов, например помогает открывать магазины в местах с большим потоком клиентов.

Вместе с амбициозными и актуальными задачами, компания предоставляет своим сотрудникам условия для комфортной работы, профессионального развития и поддержания баланса между работой и жизнью. Билайн стал одним из первых в России среди телеком-операторов, кто внедрил систему удаленной работы BeeFREE для штатных сотрудников. Возможность работать несколько дней вне стен офиса помогает сотрудникам гибко планировать свой график и самостоятельно выбирать место, откуда им удобнее решать рабочие задачи. По внутренним данным, для 76% работников BeeFREE стал ключевым преимуществом при выборе Билайн как работодателя.

В развитии профессиональных компетенций сотрудникам помогает корпоративный университет Билайн, предоставляющий такие инструменты, как электронные книги и курсы, лекции приглашенных спикеров, коуч-сессии от директоров и руководителей и многие другие. Эти форматы развивают необходимые компетенции сотрудников в разных областях: от эмоционального интеллекта до интернета вещей и блокчейн.

Годом ранее Билайн занял первое место** в рейтинге лучших телеком-работодателей по версии портала Head Hunter. Рейтинг отражал совокупную оценку соискателей, сотрудников компаний и экспертную оценку эффективности работы HR-департаментов компаний профессиональным сообществом.

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теги: ВымпелКом Билайн опросы кадры эйчар

© Алексей Бойко, MForum.ru

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