HR: Билайн поможет сотрудникам подработать в свободное время

MForum.ru
08.05.2020,
Билайн запустил программу Рука помощи вместе с Почтой России и, признаться, сумел меня удивить. В рамках проекта сотрудники компании Билайн, которые сейчас временно оказались дома на самоизоляции из-за "мер безопасности", действующих в Москве, могут по совместительству начать работать в Почте России на позициях почтальона или водителя-курьера на собственном автомобиле.
Давайте подумаем, кто оказывается в выигрыше от такого решения?
Что выигрывает Почта РФ?
Курьеры сейчас очень востребованы, прежде всего, для доставки продуктов питания, приобретенных онлайн. Спрос на курьеров массово вырос, не удивлюсь, если где-то предлагают условия лучше, чем предлагала Почта России, так что у этой организации мог возникнуть заметный дефицит по части почтальонов-курьеров. Так или нет, но Почта России сообщает об увеличении числа вакансий - в целом по стране почтовики готовы трудоустроить 5 тысяч человек. Соответственно для Почты получить молодых и энергичных, при этом ответственных сотрудников, какие обычно трудятся в операторах сотовой связи, это очень интересный вариант. Даже если он временный.
Что выигрывают сотрудники?
Очевидно - возможность получить дополнительный доход, в сложившейся экономической ситуации это очень важно. При этом легально, с гарантией выплат, с официальным оформлением с "благословения" основного работодателя. А еще Почта России обещает обеспечение "необходимыми средствами защиты" и проверку температуры перед выходом на территорию. Немного странно, как так получилось, что не у всех медицинских учреждений хватает средств индивидуальных защиты для врачей, а у Почты России они для почтальонов имеются... Что же, давайте порадуемся хотя бы за почтальонов. Сотрудники Билайн, которые захотят принять участие в проекте, заключают с почтой трудовой договор по совместительству и, при желании, смогут его прекратить досрочно в любой момент времени.
Что еще получат сотрудники, которые решат участвовать в проекте, - нематериальную, но вполне ощутимую гордость за то, что они делают важное дело, которое по тем или иным причинам без них, возможно, было бы не сделано. Что ни говори, но традиционная почта все еще нужна обществу даже с ее существующими возможностями и особенностями.
Что выигрывает оператор?
Думаю, что можно с уверенностью говорить о "плюсике", который запишут в карму своему работодателю многие из тех, кто с удовольствием воспользуется программой "Рука помощи". Пока какие-то другие работодатели дергают своих сотрудников на удаленке беспрерывными проверками и усиленно контролируют их чуть ли не в режиме видеонаблюдения, Билайн показывает, что можно думать не только о собственном бизнесе, но и о партнерах, что подработку можно не преследовать, а поощрять, когда речь идет о возможности поддержать людей, оказавшихся "в зоне турбулентности", если не деньгами, то хотя бы возможностью заработать дополнительно. Тем более, когда речь идет о "социально значимом" сервисе, каким является почта.
Что выигрывает общество?
Здесь долго рассуждать не буду. Представьте себе почту без почтальонов или с их значительной нехваткой... Представили? То-то и оно.
Анна Павлова, директор по работе с персоналом и организационному развитию Московского региона ПАО «ВымпелКом», комментирует:
«Телеком является стратегически важной отраслью, наряду со здравоохранением, банками и производителями товаров первой необходимости. Как ответственный бизнес мы оказываем поддержку не только своим сотрудникам, клиентам, но и нашим партнерам. Совместная программа с Почтой России нацелена практически продемонстрировать, как может эффективно взаимодействовать бизнес и персонал в кризисных ситуациях».
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теги: HR эйчар Билайн ВымпелКом
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