HR: Президенту МТС нарастили долю владения компанией

24.03.2022, MForum.ru

Как сообщила МТС, президент компании, Вячеслав Николаев получил 19 983 816 обыкновенных акций компании в дополнение к акциям, полученным ранее в рамках долгосрочных программ мотивации МТС. До сих пор эти акции принадлежали дочерней компании МТС - ООО "Бастион". Теперь доля акций CEO превышает 1%.

«Увеличение моей доли владения в МТС в этот непростой момент обусловлено твердой уверенностью в перспективах, стратегии и будущем компании. В нынешних обстоятельствах МТС может получить новый мощный импульс в развитии, когда отечественный бизнес будет играть еще более значимую роль в экономике страны, — отметил президент МТС Вячеслав Николаев. — МТС — это сильный бизнес с продуктами мирового класса и профессиональной командой. Наша бизнес-модель сочетает в себе устойчивость базового телеком-бизнеса с новыми перспективными направлениями, основанными на передовых цифровых решениях. Несмотря на все вызовы, МТС почти три десятилетия остается верной своей стратегии, предоставляя надежные услуги десяткам миллионов клиентов».

пресс-релиз МТС

Как можно прокомментировать эту новость? Практика вознаграждения менеджмента даже крупных компаний акциями или опционами в мире безусловно есть. Иногда эти программы охватывают чуть ли не всех сотрудников компании, иногда - ключевых сотрудников, иногда - топ-менеджмента. Цель таких программ - дополнительная стимуляция усилий и лояльности сотрудников, повышение их вовлеченности в процесс работы/управления компаний. В отношении Вячеслава Николаева следует признать, что человек управляет компанией МТС, что называется, не за зарплату, что он весьма мотивирован, что ему интересно заниматься развитием этого бизнеса и он ощущает себя на своем месте. В сложившейся ситуации, дополнительное вознаграждение Вячеслава Николаева кажется справедливым и разумным шагом.

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теги: МТС HR эйчар