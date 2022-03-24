HR: Президенту МТС нарастили долю владения компанией

MForum.ru
24.03.2022,
Как сообщила МТС, президент компании, Вячеслав Николаев получил 19 983 816 обыкновенных акций компании в дополнение к акциям, полученным ранее в рамках долгосрочных программ мотивации МТС. До сих пор эти акции принадлежали дочерней компании МТС - ООО "Бастион". Теперь доля акций CEO превышает 1%.
«Увеличение моей доли владения в МТС в этот непростой момент обусловлено твердой уверенностью в перспективах, стратегии и будущем компании. В нынешних обстоятельствах МТС может получить новый мощный импульс в развитии, когда отечественный бизнес будет играть еще более значимую роль в экономике страны, — отметил президент МТС Вячеслав Николаев. — МТС — это сильный бизнес с продуктами мирового класса и профессиональной командой. Наша бизнес-модель сочетает в себе устойчивость базового телеком-бизнеса с новыми перспективными направлениями, основанными на передовых цифровых решениях. Несмотря на все вызовы, МТС почти три десятилетия остается верной своей стратегии, предоставляя надежные услуги десяткам миллионов клиентов».
Как можно прокомментировать эту новость? Практика вознаграждения менеджмента даже крупных компаний акциями или опционами в мире безусловно есть. Иногда эти программы охватывают чуть ли не всех сотрудников компании, иногда - ключевых сотрудников, иногда - топ-менеджмента. Цель таких программ - дополнительная стимуляция усилий и лояльности сотрудников, повышение их вовлеченности в процесс работы/управления компаний. В отношении Вячеслава Николаева следует признать, что человек управляет компанией МТС, что называется, не за зарплату, что он весьма мотивирован, что ему интересно заниматься развитием этого бизнеса и он ощущает себя на своем месте. В сложившейся ситуации, дополнительное вознаграждение Вячеслава Николаева кажется справедливым и разумным шагом.
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теги: МТС HR эйчар
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