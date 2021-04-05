HR: Офисы Билайн станут корпоративными коворкингами

05.04.2021, MForum.ru

ВымпелКом в очередной раз показывает, как можно сделать работу комфортной и привлекательной для сотрудников компании. Сейчас можно наблюдать, как одни предприятия вновь загоняют всех в офисы, как будто ковид уже не является угрозой для здоровья каждого. Другие предприятия по прежнему сохраняют режим 100% удаленки. В целом это разумная мера с точки зрения медицины и безопасности сотрудников, но при этом эффективность работы такой компании страдает, ведь иногда встречи являются важным и необходимым элементом работы.

В Билайн провели внутренние опросы и установили, что 64% сотрудников хотели бы остаться на полной удаленке, а 34% предпочли бы хотя бы пару дней в неделю ходит в офис. Причем уровень удовлетворенности работой в удаленном режиме вырос с 7,8 в 2020 году до 9,3 в 2021 году. Сотрудников услышали. В Билайн принято решение перейти на гибридный формат работы.

Окончательно его детали будут шлифоваться в течение 2021 года. Основное - сотрудники совместно с руководителями будут решать, где они хотят работать - в офисе или на удаленке. Поскольку вполне очевидно, что многие захотят и смогут работать дистанционно, компания сократит количество индивидуальных рабочих мест в офисах и переформатирует их в своего рода корпоративные коворкинги и пространство для встреч коллег. Будет запущена система бронирования рабочих мест в "гибридном офисе".

Не могу не поддержать такое решение компании. Довольные сотрудники - залог высокой лояльности и эффективности работы. Возможность работать удаленно сегодня уже не признак повышенной интроверсии сотрудника, а дань личной безопасности и безопасности близких, а также возможность оптимизировать баланс работа-семья, что важно для многих. Умение слушать и слышать сотрудников, учитывать даже противоположные пожелания, к сожалению, не часто встретишь в российском бизнесе. Билайн показывает хороший пример, которому стоило бы последовать и другим участникам рынка.

Можно было бы упомянуть также о снижении нагрузки на общественный и личный транспорт, на дороги, об уменьшении тем самым "углеродного следа" предприятия, но я не буду рассуждать об этих не модных в нашей стране темах.

--

пресс-релиз Билайн

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком HR эйчар Билайн удаленка дистант Вымпелком