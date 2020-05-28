Итоги: Билайн подключил образование к порталу ВДНХ

MForum.ru

Итоги: Билайн подключил образование к порталу ВДНХ

28.05.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Билайн и ВДНХ открыли образовательный портал students.vdnh.ru в рамках стратегического партнерства. Содержимое портала предоставил Билайн Университет, один из первых в России корпоративных университетов, отметивших в 2020 году 20-летний юбилей.

Билайн подключил образование к порталу ВДНХ

Что можно найти на портале:

  • видеозаписи вебинаров по вопросам, ставшим особенно актуальными в условиях самоизоляции: как находить решения в нестандартных ситуациях, сохранить внутренний баланс в меняющейся реальности, как избежать эмоционального выгорания и другие;
  • онлайн-курсы для развития навыков, которые полезны в новых условиях (среди них - эмоциональный интеллект, управление изменениями, решение конфликтов и т.д.);
  • видеозаписи с выступлениями известных экспертов в разных областях – от рассуждений о будущем кинематографа до новых правил деловой переписки.

Билайн подключил образование к порталу ВДНХ

Большая часть образовательного контента была создана для реализации проекта удаленной работы BeeFREE, который стартовал в компании в 2016 году. Теперь подборка избранных материалов впервые представлена всем желающим в свободном доступе.

Сориентировать в использовании этих материалов поможет онлайн-встреча «Чему нас научила работа на удаленке?», которая пройдет 2 июня. Участники встречи обсудят новые навыки и возможности, которые они открывают. Во встрече примут участие автор книги «Удаленный менеджмент» Юрий Шароватов, директор Билайн Университета Екатерина Подвальная и герои книги – сотрудники Билайн, уже несколько лет работающие удаленно. Зарегистрироваться на нее можно на образовательном портале или по ссылке.
https://events.webinar.ru/15224861/5012976.

Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета:

«Мы делимся тем, что умеем, и если это поможет людям сохранить мотивацию и найти вдохновение в эти непростые времена – мы будем рады, что наши знания оказались полезны! В нашей подборке вебинары, лекции и электронные курсы, среди которых, уверена, каждый найдет для себя что-то интересное».

Ольга Говердовская, руководитель Департамента общественных связей ВДНХ:

«Открытие совместной образовательной платформы с Билайн Университетом — новый этап развития онлайн-активностей Выставки. Несмотря на то что территория ВДНХ временно закрыта, мы продолжаем предлагать варианты для творчества и досуга в режиме онлайн. Надеемся, что новый проект будет интересен посетителям разного возраста и рода занятий».

Зрителям, которые смотрят вебинары в записи, доступен список литературы по теме эфиров, предоставленный партнером проекта — крупнейшим сервисом по подписке MyBook, в каталоге которого более 290 тысяч электронных и аудиокниг от художественной и научно-популярной до деловой литературы. Это поможет участникам больше узнать об интересующем их вопросе и расширить кругозор, не выходя из дома.

Ранее Билайн рассказал об опыте организации удаленной работы на сайте beefree.team. Широко представив взгляд на удаленную работу с точки зрения работодателя, вместе с ВДНХ компания делает следующий шаг и делится со всеми желающими материалами, которые будут полезны широкой аудитории.

Договор о стратегическом партнерстве между Билайн и ВДНХ был заключен в 2019 году. Главной целью партнерства стало создание для посетителей комфортного и технологичного пространства.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: Вымпелком Билайн онлайн-образование образование курсы

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

25.05. [Новости компаний] B2G: ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную частную сеть Билайн Бизнес / MForum.ru

25.05. [Новости компаний] Кадры: Очередные назначения в Билайн - компания готовится к новому этапу работы / MForum.ru

20.05. [Новости компаний] Услуги: Саморегистрация SIM-карт Билайн стала доступна в большинстве российских регионов / MForum.ru

20.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн сообщает о модернизации мобильной сети в Санкт-Петербурге и ЛО / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=1 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:47 Ella73 Тема: Андрей Ушацкий - займет вновь созданную должность вице-президента МТС по технике
Добрый вечер! Очень разочарована вашей сетью, два месяца подряд подаём заявки на то что в нашем доме отсутствует мобильная связь и интернет, операторы принимают заявки обещая что в ближайшее время ...
25.05.2020 23:23 ABloud Тема: Терминалы 5G (10.09.2019)
5G | Терминалы Huawei представила смартфон Enjoi Z, первый для этой китайской компании аппарат на 5G чипе MediaTek Dimensity 800. Этот аппарат вряд ли вас чем-то поразит, это не флагман, весит он ...
25.05.2020 03:08 Алекс Фролов Тема: Realme 6/6i/6pro
Реалми в целом хорошие телефоны делает, сейчас посмотрел новые модели и скидки на алике, теперь задумался, а может обновить телефон
15.05.2020 21:29 vyshnyaksergey Тема: Посоветуйте телефон для дачи в качестве роутера
воть
15.05.2020 15:39 Вуки Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27)
Где Крымские сети LTE??

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru

26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru

25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru

21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru

19.05. [Новинки] Компоненты: Чипсет MediaTek Dimensity 820 представлен официально / MForum.ru

19.05. [Новинки] Слухи: Доступный смартфон Huawei Enjoy Z получит поддержку сетей 5G / MForum.ru

18.05. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite 5G - 5G-смартфон с 64-Мп камерой / MForum.ru

18.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Moto E7 / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Redmi 9 / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: