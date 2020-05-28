Итоги: Билайн подключил образование к порталу ВДНХ

28.05.2020, MForum.ru

Билайн и ВДНХ открыли образовательный портал students.vdnh.ru в рамках стратегического партнерства. Содержимое портала предоставил Билайн Университет, один из первых в России корпоративных университетов, отметивших в 2020 году 20-летний юбилей.

Что можно найти на портале:

видеозаписи вебинаров по вопросам, ставшим особенно актуальными в условиях самоизоляции: как находить решения в нестандартных ситуациях, сохранить внутренний баланс в меняющейся реальности, как избежать эмоционального выгорания и другие;

онлайн-курсы для развития навыков, которые полезны в новых условиях (среди них - эмоциональный интеллект, управление изменениями, решение конфликтов и т.д.);

видеозаписи с выступлениями известных экспертов в разных областях – от рассуждений о будущем кинематографа до новых правил деловой переписки.

Большая часть образовательного контента была создана для реализации проекта удаленной работы BeeFREE, который стартовал в компании в 2016 году. Теперь подборка избранных материалов впервые представлена всем желающим в свободном доступе.

Сориентировать в использовании этих материалов поможет онлайн-встреча «Чему нас научила работа на удаленке?», которая пройдет 2 июня. Участники встречи обсудят новые навыки и возможности, которые они открывают. Во встрече примут участие автор книги «Удаленный менеджмент» Юрий Шароватов, директор Билайн Университета Екатерина Подвальная и герои книги – сотрудники Билайн, уже несколько лет работающие удаленно. Зарегистрироваться на нее можно на образовательном портале или по ссылке.

https://events.webinar.ru/15224861/5012976.

Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета:

«Мы делимся тем, что умеем, и если это поможет людям сохранить мотивацию и найти вдохновение в эти непростые времена – мы будем рады, что наши знания оказались полезны! В нашей подборке вебинары, лекции и электронные курсы, среди которых, уверена, каждый найдет для себя что-то интересное».

Ольга Говердовская, руководитель Департамента общественных связей ВДНХ:

«Открытие совместной образовательной платформы с Билайн Университетом — новый этап развития онлайн-активностей Выставки. Несмотря на то что территория ВДНХ временно закрыта, мы продолжаем предлагать варианты для творчества и досуга в режиме онлайн. Надеемся, что новый проект будет интересен посетителям разного возраста и рода занятий».

Зрителям, которые смотрят вебинары в записи, доступен список литературы по теме эфиров, предоставленный партнером проекта — крупнейшим сервисом по подписке MyBook, в каталоге которого более 290 тысяч электронных и аудиокниг от художественной и научно-популярной до деловой литературы. Это поможет участникам больше узнать об интересующем их вопросе и расширить кругозор, не выходя из дома.

Ранее Билайн рассказал об опыте организации удаленной работы на сайте beefree.team. Широко представив взгляд на удаленную работу с точки зрения работодателя, вместе с ВДНХ компания делает следующий шаг и делится со всеми желающими материалами, которые будут полезны широкой аудитории.

Договор о стратегическом партнерстве между Билайн и ВДНХ был заключен в 2019 году. Главной целью партнерства стало создание для посетителей комфортного и технологичного пространства.

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