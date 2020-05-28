Итоги: Билайн подключил образование к порталу ВДНХ

MForum.ru
28.05.2020,
Билайн и ВДНХ открыли образовательный портал students.vdnh.ru в рамках стратегического партнерства. Содержимое портала предоставил Билайн Университет, один из первых в России корпоративных университетов, отметивших в 2020 году 20-летний юбилей.
Что можно найти на портале:
Большая часть образовательного контента была создана для реализации проекта удаленной работы BeeFREE, который стартовал в компании в 2016 году. Теперь подборка избранных материалов впервые представлена всем желающим в свободном доступе.
Сориентировать в использовании этих материалов поможет онлайн-встреча «Чему нас научила работа на удаленке?», которая пройдет 2 июня. Участники встречи обсудят новые навыки и возможности, которые они открывают. Во встрече примут участие автор книги «Удаленный менеджмент» Юрий Шароватов, директор Билайн Университета Екатерина Подвальная и герои книги – сотрудники Билайн, уже несколько лет работающие удаленно. Зарегистрироваться на нее можно на образовательном портале или по ссылке.
https://events.webinar.ru/15224861/5012976.
Екатерина Подвальная, директор Билайн Университета:
«Мы делимся тем, что умеем, и если это поможет людям сохранить мотивацию и найти вдохновение в эти непростые времена – мы будем рады, что наши знания оказались полезны! В нашей подборке вебинары, лекции и электронные курсы, среди которых, уверена, каждый найдет для себя что-то интересное».
Ольга Говердовская, руководитель Департамента общественных связей ВДНХ:
«Открытие совместной образовательной платформы с Билайн Университетом — новый этап развития онлайн-активностей Выставки. Несмотря на то что территория ВДНХ временно закрыта, мы продолжаем предлагать варианты для творчества и досуга в режиме онлайн. Надеемся, что новый проект будет интересен посетителям разного возраста и рода занятий».
Зрителям, которые смотрят вебинары в записи, доступен список литературы по теме эфиров, предоставленный партнером проекта — крупнейшим сервисом по подписке MyBook, в каталоге которого более 290 тысяч электронных и аудиокниг от художественной и научно-популярной до деловой литературы. Это поможет участникам больше узнать об интересующем их вопросе и расширить кругозор, не выходя из дома.
Ранее Билайн рассказал об опыте организации удаленной работы на сайте beefree.team. Широко представив взгляд на удаленную работу с точки зрения работодателя, вместе с ВДНХ компания делает следующий шаг и делится со всеми желающими материалами, которые будут полезны широкой аудитории.
Договор о стратегическом партнерстве между Билайн и ВДНХ был заключен в 2019 году. Главной целью партнерства стало создание для посетителей комфортного и технологичного пространства.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: Вымпелком Билайн онлайн-образование образование курсы
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] B2G: ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную частную сеть Билайн Бизнес / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] Кадры: Очередные назначения в Билайн - компания готовится к новому этапу работы / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Услуги: Саморегистрация SIM-карт Билайн стала доступна в большинстве российских регионов / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн сообщает о модернизации мобильной сети в Санкт-Петербурге и ЛО / MForum.ru
28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru
25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru
21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Компоненты: Чипсет MediaTek Dimensity 820 представлен официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Доступный смартфон Huawei Enjoy Z получит поддержку сетей 5G / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite 5G - 5G-смартфон с 64-Мп камерой / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Moto E7 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Redmi 9 / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite появился в России / MForum.ru