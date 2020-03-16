HR: Билайн поделится опытом перевода сотрудников на удаленку

MForum.ru

HR: Билайн поделится опытом перевода сотрудников на удаленку

16.03.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Тема удаленной работы и без того трендовая, в связи с надвигающейся необходимостью хотя бы временного карантина, стала особенно актуальной. ВымпелКом готов поделиться опытом по перевода персонала на удаленную работу. И приглашает на вебинар, который состоится 18 марта в 11:00 по мск времени. Вебинар открытый, в нем может принять участие любой желающий, достаточно пройти по ссылке: https://youtu.be/KdERgfctiZI

Билайн поделится опытом перевода сотрудников на удаленку

Предварительная регистрация не нужна.

В программе:

  • Как перевести сотрудника на работу из дома без влияния на повседневные бизнес-процессы организации или компании;
  • Нужно ли менять зарплату сотрудников, работающих удаленно;
  • Как руководить сотрудниками, которых нельзя пригласить к себе в кабинет;
  • Какие бизнес-процессы изменила удаленная работа
  • Каких правил лучше придерживаться, чтобы компания продолжила успешно работать.

Не пропустите. Завтра. В 11 по мск.

----

Пресс-релиз компании ВымпелКом

----

Пресс-релиз компании ВымпелКом через MForum.ru

Билайн проведет открытый вебинар по организации удаленной работы 18 марта  

16 марта 2020 года, Москва – Билайн приглашает работодателей и работников на открытый вебинар по организации удаленной работы, который состоится в среду, 18 марта, в 11:00 по московскому времени. Актуальность удаленной работы значительно выросла из-за распространения коронавируса, и мы решили поделиться своим многолетним успешным опытом в этом вопросе со всеми, кто хочет об этом узнать.   

В 2016 году Билайн одним из первых в России начал внедрять BeeFREE – полномасштабный формат удаленной работы, который сейчас стал частью операционной деятельности и корпоративной культуры компании и ее сотрудников. Внутренние исследования и отраслевые рейтинги признали BeeFREE эффективным инструментом как для бизнеса, так и для повышения мотивации и продуктивности сотрудников. Возможностью работать удаленно в конце 2019 года пользовалось более 5 000 сотрудников Билайн.  

Из вебинара участники узнают:  

  • Как перевести сотрудников на работу из дома без влияния на повседневные бизнес-процессы компании
  • Нужно ли менять зарплату сотрудников, работающих удаленно
  • Как руководить работниками, которых нет возможности пригласить к себе в кабинет
  • Какие бизнес-процессы в компании изменила удалённая работа
  • Каковы основные этапы внедрения подобных проектов
  • Каких правил лучше придерживаться, чтобы компания продолжила успешно работать
  • С какими вызовами столкнулись в Билайн при реализации проекта  

Эти и другие темы обсудят с участниками вебинара Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, и Алина Драгун, менеджер по организационному развитию Билайн, куратор проекта BeeFREE.  

Вебинар подготовлен для руководителей и сотрудников компаний. Для участия в открытом вебинаре не требуется регистрация. Достаточно в среду, 18 марта в 11:00 по московскому времени пройти по ссылке: https://youtu.be/KdERgfctiZI.  

Сейчас мы также изучаем возможность публикации внутренних корпоративных материалов по внедрению и управлению BeeFREE, чтобы как можно больше компаний и их сотрудников в России могли использовать наш опыт и наработки в области удаленной работы.
Аудитория вебинара 0+

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: Билайн Вымпелком анонсы

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

13.03. [Новости компаний] HR: Как программа BeeFree помогает Билайну экономить / MForum.ru

12.03. [Новости компаний] B2B: Билайн подключил ГКМ к магистральной сети / MForum.ru

10.03. [Новости компаний] B2B: Платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу / MForum.ru

10.03. [Новости компаний] Услуги: Пополнить счет поможет QR-код - только для абонентов Билайн / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:30 ABloud Тема: Зарубежные операторы 5G (19.10.2019)
Telenor Norway объявила о запуске 5G в 9 городах Норвегии.
11.03.2020 21:15 etazolini Тема: Redmi 6 постоянно выкидывает из игр
Являясь обладателем Redmi 6, столкнулся с проблемой работоспособности смартфона в играх (игры не ёмкие по графике, но увесистые по объему - до 1гига). Постоянно выкидывает из игр,будь то сразу,будь ...
11.03.2020 17:53 1975mirror Тема: huawei 3121u или мтс 320s
Привет! Помогите найти прошивку! E3121 (320S) Firmware : 11.102.35.00.143 Dashboard version : UTPS22.001.18.18.209_MAC22.001.18.17.209_LNX22.001 .18.18.209
11.03.2020 15:00 asd123 Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2 3)
забыли про самсунг
08.03.2020 15:58 Misha110988 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Beeline a105 Imei:860630022678299 Заранее благодарен!

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M11 с АКБ 5000 мАч появился на живых фото / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: 48 Мп камера в Realme 6i подтверждена официально / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Meizu 17 увидит свет в апреле / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A21 снабдят QUAD-камерой / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max представлены официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21 / MForum.ru

11.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3 / MForum.ru

11.03. [Новинки] Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10 / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X2 доступен в России / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 9 Pro / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 4 Pro появился в России / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 4a замечен на видео / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Realme 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Realme Band представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Это интересно: Google I/O 2020 отменено из-за COVID-19 / MForum.ru

04.03. [Обзоры] Обзор TurboKids Princess 3G. Планшет для девочек и не только / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 3 Pro представлен официально / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Carbon 1 Mark II – смартфон с карбоновым корпусом / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A41 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Слухи: Новый фичефон Nokia XpressMusic появился в TENAA / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: