HR: Билайн поделится опытом перевода сотрудников на удаленку

MForum.ru
16.03.2020,
Тема удаленной работы и без того трендовая, в связи с надвигающейся необходимостью хотя бы временного карантина, стала особенно актуальной. ВымпелКом готов поделиться опытом по перевода персонала на удаленную работу. И приглашает на вебинар, который состоится 18 марта в 11:00 по мск времени. Вебинар открытый, в нем может принять участие любой желающий, достаточно пройти по ссылке: https://youtu.be/KdERgfctiZI
Предварительная регистрация не нужна.
В программе:
Не пропустите. Завтра. В 11 по мск.
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Пресс-релиз компании ВымпелКом
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Пресс-релиз компании ВымпелКом через MForum.ru
Билайн проведет открытый вебинар по организации удаленной работы 18 марта
16 марта 2020 года, Москва – Билайн приглашает работодателей и работников на открытый вебинар по организации удаленной работы, который состоится в среду, 18 марта, в 11:00 по московскому времени. Актуальность удаленной работы значительно выросла из-за распространения коронавируса, и мы решили поделиться своим многолетним успешным опытом в этом вопросе со всеми, кто хочет об этом узнать.
В 2016 году Билайн одним из первых в России начал внедрять BeeFREE – полномасштабный формат удаленной работы, который сейчас стал частью операционной деятельности и корпоративной культуры компании и ее сотрудников. Внутренние исследования и отраслевые рейтинги признали BeeFREE эффективным инструментом как для бизнеса, так и для повышения мотивации и продуктивности сотрудников. Возможностью работать удаленно в конце 2019 года пользовалось более 5 000 сотрудников Билайн.
Из вебинара участники узнают:
Эти и другие темы обсудят с участниками вебинара Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, и Алина Драгун, менеджер по организационному развитию Билайн, куратор проекта BeeFREE.
Вебинар подготовлен для руководителей и сотрудников компаний. Для участия в открытом вебинаре не требуется регистрация. Достаточно в среду, 18 марта в 11:00 по московскому времени пройти по ссылке: https://youtu.be/KdERgfctiZI.
Сейчас мы также изучаем возможность публикации внутренних корпоративных материалов по внедрению и управлению BeeFREE, чтобы как можно больше компаний и их сотрудников в России могли использовать наш опыт и наработки в области удаленной работы.
Аудитория вебинара 0+
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теги: Билайн Вымпелком анонсы
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