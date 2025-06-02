Оборудование радиодоступа: Билайн и Yadro демонстрируют возможности отечественной БС LTE

02.06.2025, MForum.ru

Билайн и компания Yadro (входит в ИКС Холдинг) показали в Нижнем Новгороде работу телеком-оборудования LTE российской разработки. Базовая станция Yadro BTS8100 работает в тестовом включении на стенде ИКС Холдинг в рамках X конференции Цифровая индустрия промышленной России. На стенде показали голосовые вызовы GSM и передачу данных в сети LTE.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора по технике, Билайн:

«Yadro совершает то, что еще несколько лет назад казалось сложной задачей, — создает полноценное отечественное решение для телекома. Их вклад критически важен для отрасли: это не только технологии «здесь и сейчас», но и фундамент для развития сетей следующего поколения. Мы уверены, что именно такие проекты определят цифровое будущее России».

Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro:

«Мультистандартная базовая станция Yadro соответствует самым высоким стандартам надежности, доступности и масштабируемости для развития телекоммуникационных сетей операторов мобильной связи. Строительство инфраструктуры на базе этого оборудования позволит обеспечить высокие скорости LTE для потоковой передачи данных и доступа к облачным сервисам для российских абонентов, и станет основой для развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики будущего».

Базовая станция Yadro BTS8100 поддерживает современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready. В решении предусмотрена поддержка следующих диапазонов частот: 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 /2600 МГц.

На стенде развернута тестовая конфигурация, используется полоса 15 МГц, 2x2 MIMO, 64 QAM без агрегации. Скорости – порядка 100 Мбит/с вниз и 26 Мбит/с вверх (смартфон находится в непосредственной близости от антенны и сектор БС не загружен другими пользователями). Посмотреть видео теста можно в моем Tg канале @abloud62.

В 2022 году ВымпелКом и Yadro заключили так называемый форвардный контракт на поставку оператору оборудования LTE, которое разрабатывает и производит компания Yadro.

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теги: оборудование радиодоступа отечественные базовые станции Yadro Билайн ВымпелКом демонстрации

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