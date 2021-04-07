Аналитика: В Билайн исследовали уровень мобильности москвичей. Он заметно вырос в 2020 году

07.04.2021, MForum.ru

Уровень мобильности - это понятие, которое отражает активность жителей столицы в традиционных и цифровых показателях. 2020 год был непростым для всех жителей планеты, основное воздействие на нашу жизнь оказала конечно так называемая пандемия, а еще большее - те меры борьбы с ней, на которые пошли власти страны и Москвы.

В Билайн провели опрос чтобы проследить за изменениями так называемого уровня мобильности. Вы наверняка удивитесь, узнав, что он вырос, достигнув 118 пунктов, что в 3 (!!) раза больше, чем в 2019 году. И это не потому, что многие пытались всеми правдами и неправдами бегать по улицам и магазинам даже в самый разгар пожеланий устроить самоизоляцию. "Выстрелила" вторая составляющая показателя - активность в пользовании цифровыми сервисами. Опрос выявил взрывной рост спроса на цифровые сервисы в повседневной жизни. Лишенные части привычных составляющих жизни, люди постарались компенсировать себе нехватку эмоций и ощущений с помощью их цифровых заместителей, прежде всего, видеоконтента.

Любопытно, что женщины опередили мужчин по росту активности, вот никак не получается в этом плане полного гендерного равноправия. А наиболее мобильной стала молодая аудитория - 25-34 года, ожидаемо. Существенно выросла активность и в семьях с детьми - спасибо школьному дистанту: "Марьиванна, меня слышно? А видно? А я вас вижу, но не слышу".

Следует отдать должное российским операторам мобильной и фиксированной связи. Столичные сети достойно выдержали нетипичное для них массовое перемещение трафика из центра в спальные районы и пригороды. Провайдерам не пришлось "деградировать" качество видео, а нам с вами ограничивать себя в рассылке мемчиков. Так уж совпало, что Билайн именно в 2020-м ковидном году вел стройку сети особенно активно, инвестировав в сеть в Москве и области рекордные 15,5 млрд рублей за год. Было, в частности построено более 10 тысяч новых базовых станций в городе и в московском метро. Это во многом предопределило стабильную работу сети и рост показателей ее использования.

Как в Билайн определяли уровень мобильности? Изучали использование сервисов и интенсивность действий клиентов в таких категориях, как коммуникации, здоровье, досуг и развлечения, забота о близких, путешествия, образование, покупки и перемещения по городу.

Офлайн vs Онлайн

Противоэпидемические мероприятия 2q2020 заметно ограничили возможности москвичей по части перемещений, снизили интенсивность личного общения. Частота личных встреч сократилась более чем вдвое - на 56%. Еще значительнее упало посещение "культурно-досуговых мероприятий" и заведений. Природа не терпит пустоты - на 93% выросла частота просмотра фильмов дома. Некоторые освоили новое для себя занятие - онлайн посещения выставок и концертов (+24%). Многих беспокоила возможность потерять физическую форму на самоизоляции - посещения спортзалов упали на 31%, но зато спрос на сервисы для онлайн тренировок вырос на весомые 150%.

Никого не удивят такие цифры роста, как +277% в отношении видеоконференций - сейчас трудно встретить активного человека, который не поставил себе на ПК или на телефон хотя бы одну из программ для видеосвязи - Zoom, Meet, Teams, у меня, например, теперь стоят все они и все использовались по нескольку раз. Что касается покупок, то большинство людей со времен затворничества перешло на заказы книг, мелкой бытовой техники и электроники в интернете. А вот повседневные покупки (продукты, средства гигиены и лекарства) по-прежнему удобнее делать в магазинах, - показало исследование Билайн. Не знаю... как по мне, так вполне удобно, когда продукты привозят тебе домой раз в неделю. Лекарства и подавно хотелось бы получать курьером, к сожалению, пока что этому все еще препятствует законодательство.

Рутина vs Развитие

Судя по результатам, у москвичей, оказавшихся на удаленке, стало больше свободного времени. По себе я этого не заметил, но данные исследования показали, что москвичи стали на 27% больше спать, а также на 20% выросло время, уделяемое хобби.

40% москвичей в 2020 году выделяли время на самообразование, в основном, в режиме онлайн. В основном - для личного интереса. А для повышения квалификации чаще по прежнему использовался офлайн.

Опять же не удивительно, что на 214% вырос спрос на онлайн консультации врачей, а кто-то подсел на медитации, рост - 114%.

Дом vs Путешествия

Границы были почти весь год закрыты, кроме отдельных направлений, но 19% все же вырвались за границу - сравните с 47% в 2019 году. Топ-5 популярных направлений был таким:

Турция - 47%

ОАЭ - 9%

Египет - 8%

Черногория - 8%

Мальдивы - 7%

В целом, конечно, значительно упала интенсивность путешествий. Удивляться здесь нечему, ситуация не благоприятствует любителям поездок. Относительную безопасность обещают разве что автопутешествия, позволяющие минимизировать контакты со скоплениями людей.

Как изменились привычки москвичей

В 2020 году жители столицы стали на 10% меньше гулять на свежем воздухе. Это странно, казалось бы и время для этого появилось, и минимум физической активности нужно было как-то поддерживать. Также упало на 18% потребление фастфуда. Что же, а вот это всем нам только на пользу.

Самоизоляция и переход на удаленную работу и на дистант в обучении ускорили процесс цифровизации. Многие обзавелись ноутбуками, вебками, кто-то поменял старый роутер на новый. Авторы исследования уверены, что москвичи ценят стабильную работу мобильного интернета за возможность быть на связи с близкими, работать удаленно, следить за здоровьем, совершать покупки онлайн и решать повседневные задачи в дороге. «На ходу» жители столицы чаще всего используют смартфон для прослушивания музыки (особенно молодые люди, 18-34 года), общения (особенно молодые девушки), чтения новостей и книг (главным образом, москвичи среднего и старшего возраста).

Этому немало поспособствовало кардинальное исправление Билайном ситуации, которая сложилась из-за того, что компания недостаточно инвестировала в развитие сети в метро. В 2020 году оператор обеспечил стабильным доступом все станции и большинство тоннелей. Обещают завершить работы в мае 2021 года, - это не может не радовать всех абонентов Билайн. Что касается качества наземной сети, то по итогам года средняя скорость мобильного интернет доступа выросла на 74%. Пиковые скорости теперь достигают 350 Мбит/c. Основную лепту в столь заметный рост показателей внес проведенный компанией рефарминг частот band 1 (2100 МГц). Остальные операторы большой тройки используют этот диапазон в Москве под 3G, Билайн высвободил полосу в этом диапазоне под LTE, что весьма позитивно сказалось, как на покрытии, так и на пропускной способности сети и достижимых пиковых и средних скоростях.

2020 год был годом пикового спроса на ипотеку. Билайн и здесь не ударил в грязь лицом, оператор приоритетно строил сеть в новостройках и в коттеджных поселках. Компания утверждает, что улучшения качества услуг на сети мобильной и фиксированной связи коснулись более 800 тысяч жителей новых жилых комплексов и загородных поселков.

В итоге в самый психологически напряженный период "самоизоляции", большинству москвичей без особых проблем удалось "заместить" офлайн онлайном, это касалось общения с близкими, решения вопросов со здоровьем.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«2020 год во многом был непростым и трансформационным, но, несмотря на все сложности, нам удалось реализовать масштабную программу по развитию сети в Москве. Мы утроили темпы строительства сети и построили более 10 000 новых базовых станций как над землей, так и под ней, чтобы еще больше москвичей смогли в хорошем качестве пользоваться мобильным интернетом и оставались на связи. Общий объем инвестиций в развитие сети составил рекордные для компании 15,5 млрд рублей и в 2021 году мы продолжим активное строительство в сопоставимом объеме с фокусом на Московскую область».

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Когда читаешь любую аналитику, прежде всего возникает вопрос о репрезентативности данных. И хотя некоторые цифры меня удивили, Билайн готовил рассказ о изменениях в профиле потребления москвичей на основе сравнительно представительных данных, полученных в ходе онлайн-опроса в котором приняло участие 3 тысячи москвичей, абонентов мобильной связи в возрасте от 18 до 64 лет.

Билайн обещает еще больше подробностей по исследованию в своем telegram канале Билайн.Now

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