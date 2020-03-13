HR: Как программа BeeFree помогает Билайну экономить

13.03.2020, MForum.ru

Билайн рассказал о достигнутой экономии затрат на аренду административных офисов.

Благодаря программе удаленной работы, известной, как BeeFree, компания получила возможность сократить на 25% расходы на аренду административных офисов. Арендуемые площади удалось сократить на 24%. Компания, что называется, угадала с направлением - сейчас тема удаленной работы становится особенно актуальной из-за коронавируса. И Билайн к возможному временному переводу сотрудников на удаленную работу готов, как никто другой.

В ходе проекта в 40 административных офисах компании была проведена перепланировка, основанная на трех основных принципах: гибкость, открытость и мобильность. Вместо кабинетов сотрудники и руководители разных дирекций теперь работают в Open Space. Это не традиционный Open Space из уходящих вдаль одинаковых "кубиков", есть места, где можно работать тем, кому требуется сосредоточиться, есть зоны для совместных обсуждений и даже для активного отдыха.

На сегодняшний день возможность по несколько дней в неделю работать из любой удобной точки есть у 65% сотрудников административных офисов из таких подразделений, как финансы, маркетинг, HR, IT и другие.

Руководители подразделений уверены в том, что сотрудники вне офиса работают столь же эффективно, как и с традиционного рабочего места. Вдобавок, по данным внутренних опросов, на 12 пп выросла вовлеченность сотрудников в решение рабочих задач по направлению "Условия для успеха" и на 10 пп - по показателю "Самостоятельность".

Программа BeeFree повысилиа привлекательность работы в Билайн. В 2019 году 76% сотрудников отметили, что программа BeeFree повлияла на их выбор Билайн как работодателя. Также одним из лучших среди крупных компаний работадателей для IT специалистов назвали Билайн пользователи портала "Хабр карьера". Критерий "Комфортные условия труда" в опросе набрал 4.6 балла по 5-балльной шкале.

BeeFree дает сотрудникам возможность выиграть немало часов, которые другие люди вынуждены тратить на поездки на работу и обратно. Также появилась возможность выбрать новые места для решения рабочих задач. Легче найти баланс между работой и личной жизнью. В Билайн говорят также о том, что работа в проекте BeeFree развивает навыки планирования, поскольку каждый день нужно составлять или корректировать список актуальных задач, выполнение которого контролирует руководитель.

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Пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru

Билайн сократил на 25% затраты на аренду административных офисов благодаря BeeFREE

12 марта 2020 года, Москва - Билайн подвел промежуточные итоги внедрения проекта удаленной работы BeeFREE. В 2019 году проект сократил на 25% затраты на аренду административных офисов, а их площадь уменьшилась на 24%. Сейчас удаленная работа стала частью операционной деятельности компании и корпоративной культуры.

В ходе проекта в сорока административных офисах по всей стране изменился дизайн интерьеров. В его основу легло три принципа: гибкость, открытость и мобильность, неформальный подход. Вместо кабинетов сотрудники и руководители разных дирекций работают в Open Space, в новых офисах есть места для фокусированной работы, зоны для совместного обсуждения проектов и активного отдыха.

Возможностью несколько дней в неделю работать из любого удобного места пользуются 65% сотрудников административных офисов из разных подразделений: финансы, маркетинг, HR, IT и другие. По результатам внутренних опросов 97% руководителей отметили, что сотрудники работают вне стен офиса так же эффективно, как и с традиционного рабочего места. Также выросла вовлеченность сотрудников компании в рабочие задачи: на 12 процентных пункта по показателю «Условия для успеха» и на 10 процентных пункта по показателю «Самостоятельность».

Благодаря BeeFREE возросла привлекательность работы в Билайн. В 2019 году 76% сотрудников отметили, что BeeFREE повлиял на их выбор Билайн как работодателя, а пользователи портала «Хабр карьера»* назвали Билайн одним из самых лучших работодателей для IT-специалистов среди крупных компаний. Критерий «Комфортные условия труда» в этом опросе набрал 4,6 балла по пятибалльной шкале.

BeeFREE помогает сотрудникам сократить время на дорогу, внести разнообразие в повседневную работу, выбирая новые места для решения задач, и успешно управлять балансом между рабочей и личной жизнью. Вместе с этим проект развивает навыки планирования, поскольку, работая на BeeFree, необходимо каждый день составлять список задач, выполнение которого контролирует руководитель.

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теги: HR эйчар организация труда