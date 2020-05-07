Итоги: ВымпелКом отчитался за 1q2020 в "красной зоне", но есть и позитив

07.05.2020, MForum.ru

В отчете компании есть цифры, которые должны порадовать ее абонентов и инвесторов, несмотря на обилие "красных цифр".

Что же это за показатели?

Инвестиции и развитие сети LTE

Обращает на себя внимание решимость компании продолжать инвестиции в сеть. Они снизились относительно прошлогоднего уровня в абсолютном выражении, но составили по итогам квартала гигантскую долю выручки, чуть не четверть! Это говорит о том, что в компании сформировалось понимание, что на мнение абонентов влияет, прежде всего, качество предоставляемой им услуги, а уж затем маркетинговые меры. Не исключено, что мы еще увидим и абсолютный рост инвестиций во втором и особенно в третьем квартале.

Какой результат дали эти инвестиции?

В частности, количество базовых станций 4G/LTE по итогам 1q2020 выросло на 33% больше по-отношению к итогам 1q2019. Это стало одним из факторов, который позволил справиться с существенным, на 60,5% ростом трафика - с 4,697 МБ/подключение в месяц до 7,539 МБ/подключение в месяц.

Фокус на развитии сети LTE Билайн в Москве и С.Петербурге также дал заметные результаты. По итогам 1q2020, доля покрытия 4G в Москве по данным операторам, достигла 99,4% с одновременным развертыванием 5G-Ready сети. В целом по сети Билайн в России этот показатель вырос с 77% в марте 2019 года до 86% по итогам квартала.

Учитывая сокращение общего числа подключений (влияние временного закрытия салонов и отъезда части мигрантов), растущий ресурс сети компании делится все на меньшее число пользователей, что позволяет надеяться, что качество предоставление услуг, как минимум, не падает, несмотря на рост потребления, а то и растет. Вряд ли такое можно сказать про каждого из конкурентов компании.

Несмотря на высокие темпы развития сети в 1q2020, Билайн, весьма вероятно, столкнулся с недопоставками сетевого оборудования в срок или, минимум, с рисками таких недопоставок. Впрочем, здесь все операторы находятся примерно в равных условиях, поскольку оборудование радиоподсистемы примерно на 100% импортное у любого из отечественных операторов сотовой связи. Надеюсь, что поскольку в Китае карантин отменен, а в Европе меры изоляции населения в течение мая в основном сойдут на нет, поставки быстро восстановятся.

Динамика числа подключений

В целом не произошло того сокращения абонентской базы из-за естественного оттока на фоне ограниченного правительственными противоэпидемическими мерами притока, который я ожидал. А значит мы еще увидим это сокращение в отчетах российских операторов по итогам 2q2020. Впрочем, нельзя исключить и того, что на российском рынке и не будет такого провала в размерах абонбазы, который показали китайские компании - скажется недостаточно высокий уровень самоизоляции населения.

На 29 апреля временно закрыто 34% офисов компании Билайн и 25% магазинов франшизы, что не могло не привести к проседанию в числе новых подключений и в продажах абонентских терминалов и аксессуаров. Оно, тем не менее, оказалось незначительным, в частности, выручка от продаж оборудования и аксессуаров снизилась лишь на 1,7% в годовом исчислении. Компании ВымпелКом удалось добиться такого результата за счет оперативного маневра - более высоких отгрузок в дилерскую сеть.

Конкурентная ситуация на рынке, уровень эффективности розничной сети, а также снижение количества мигрантов в базе в 1q2020 привели к тому, что абонентская база компании сократилась на 1,4 % по сравнению c показателями аналогичного периода 2019 года. Это не так уже много. Весьма вероятно, что негативные цифры мы увидим и по итогам 2q2020, опять же, "спасибо" пандемии. А вот 3q2020 возможно даст поводы для оптимизма.

В чем сложность текущей позиции Билайн?

Как известно, на рынке всегда существует лаг в восприятии оператора его существующими и потенциальными абонентами. То есть, в периоды, когда сеть существенно улучшается, абоненты в массе этого не замечают. Отдавать себе отчет в том, что качество услуг стало ощутимо лучше, обсуждать это с другими людьми, советовать им переходить на сеть своего оператора клиенты начинают только спустя значительное время. Да и то, лишь при условии, если к качественной сети прикладываются симпатичные тарифы.

Пользовательский опыт редко меняется скачком, нужно долго и последовательно улучшать показатели сети, квартал за кварталом и год за годом, чтобы постепенно в сознании пользователей отпечаталось, что они ощущают сдвиг к лучшему. И только тогда начинают расти такие показатели как число подключений и время жизни абонентов. Разумеется, для этого нужно не только улучшение качества услуг. Важно, чтобы и тарифная политика проводилась грамотно, и реклама присутствовала в нужном объеме, эффективно работая на привлечение и удержание. Оператор должен действовать как симфонический оркестр, где никто из сотен музыкантов не должен сфальшивить во время ответственного выступления.

В общем, добиться изменений в восприятии оператора рынком - очень непростая задача, которую, как правило, нельзя решить быстро или действуя непоследовательно. Поэтому от Билайна хочется видеть продолжения инвестиций, независимо от того, насколько трудно сейчас приходится операторам на российском рынке.

Что еще интересного сообщает компания по итогам квартала?

Работа с розничным направлением - курс на онлайн

В течение квартала закрыто более 300 собственных розничных магазинов. А за последние 9 месяцев - около 500 магазинов.

Безусловно, эту инициативу следует приветствовать! Гигантские розничные сети российских операторов, особенно это касается МТС, являются обузой для операторов. Их следует сокращать - от этого выиграют и операторы, и, в конечном итоге, абоненты. Но делать это сложно, если на рынке не сформировалось общая готовность всех основных участников, если каждый из существенных участников не принял соответствующие решения. То есть если, например, только ВымпелКом сократит свою розницу, а конкуренты оставят все, как есть или начнут наращивать число салонов, то тот, кто начал сокращение первым, может оказаться в проигрышной позиции с точки зрения объемов привлечения абонентов. Поэтому здесь важно общее понимание участников рынка, что существующая розница избыточна и готовность ее сокращать, по мере того, как это делают и конкуренты.

Сейчас, судя по всему, на российском рынке операторы "созрели" и такая позиция стала общей, минимум, для ВымпелКом и МТС. Возможно это позволит рынку избавиться хотя бы от части салонов, перенося фокус продаж в онлайн.

Что до онлайна, то приятно отметить, что Билайн уже активно работает по продвижению продуктов с саморегистрацией. Здесь нужно оттачивать процесс с тем, чтобы все необходимые для саморегистрации действия были как можно более понятными и простыми, чтобы справиться с саморегистрацией мог и пожилой, и плохо говорящий по русски человек.

Что еще сказать про итоги?

ВымпелКом в течение 1q2020 активно работал над расширением спектра предлагаемых продуктов, в том числе, в финансовой сфере.

Общая выручка в 1q2020 составила 67,5 млрд рублей, продемонстрировав снижение на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сервисная выручка в мобильном сегменте сократилась на 4,4%, до 52,5 млрд рублей, за счет снижения выручки от международного роуминга (результат пандемиии) и негативного влияния преобладания безлимитных тарифов.

Частично это снижение было компенсировано ростом на 7,2% фиксированной выручки за аналогичный период.

Корпоративный сегмент

Достойны похвалы итоги работы компании с корпоративными клиентами.

Билайн продолжает расширять портфель новых цифровых предложений и решений для малых и крупных предприятий. И получает достойные результаты: в 1q2020 года сервисная выручка в мобильном сегменте В2В увеличилась на 6,6% по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года. Большинство клиентов компании сегмента B2B перешли на работу в удаленном формате, в том числе и с помощью платформы BeeFree от Билайн Бизнес. Эта платформа предлагает комплекс решений в области IT, связи и управления персоналом на основе концепции "Рабочее место как услуга".

Фиксированный доступ и конвергентное предложение

Согласно отчету TMT, опубликованному в апреле 2020 года, в 2019 году Билайн был лидером по росту абонентской базы ШПД. В I квартале 2020 года выручка Билайн в фиксированном сегменте выросла на 8,6% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года благодаря росту выручки от ШПД и от транзитного трафика.

Конвергентные предложения (FMC) Билайн продолжают играть значительную роль в стратегическом развитии фиксированного бизнеса компании. Абонентская база конвергентных предложений выросла в 1q2020 на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1,4 млн клиентов. Таким образом, доля клиентов FMC в общей абонентской базе ШПД составила 52%. И это очень хорошие клиенты с куда большим временем жизни, нежели чем обычные мобильные абоненты.

Кадровые перестановки

Традиционно для VEON, по итогам 2019 года были приняты решения о кадровых заменах, как в VEON, так и в ВымпелКом. У российского оператора новый генеральный директор - Александр Торбахов, новый вице-президент Антон Кондратов (по развитию массового рынка), Дмитрий Дорофеев в позиции исполнительного вице-президента возглавил блок по стратегии и коммерческому опыту, Ирина Лебедева стала вице-президентом по клиентскому опыту, Олег Алдошин - вице-президентом по IT.

Снижение EBITDA

Снижение показателя EBIDTA на 8,9% в 1q2020 в компании объясняют сокращением доходной части и ростом расходов на содержание и эксплуатацию сети, вызванного активным строительством и расширением сети. Частично это увеличение расходов было компенсировано более низкими коммерческими расходами, связанными с закрытиями более 300 магазинов собственной розницы. Что же, без хорошей сети не будет и доходов, так что, как я уже говорил выше, сохранение инвестиций в сеть оправдано и в текущий период. И если за это пришлось заплатить сокращением EBITDA, ничего не поделать, это инвестиции в будущее.

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теги: Билайн итоги квартала ВымпелКом