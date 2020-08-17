Пресс-релизы: Юристы Билайн победили в двух номинациях Legal Insight 2020

MForum.ru
17.08.2020,
17 августа 2020 года, Москва – Блок по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу Билайн (ПАО «ВымпелКом») завоевал сразу две награды ежегодного конкурса «Лучшие юридические департаменты России — 2020».
«Лучшие юридические департаменты России» – ежегодный конкурс издания «Legal Insight», где ведущие представители юридических функций бизнеса и консалтинга выбирают лучшие практики и ключевых профессионалов юридической отрасли. В этом году профессиональное сообщество присудило Билайн сразу две награды: «Лучшая команда» и «Юридическое сопровождение цифровых продуктов».
«Лучшая команда» – одна из важных наград конкурса, которая присуждается специалистам самого высокого уровня. По мнению издания «Legal Insight», лучшей командой 2020 года признана команда юристов Билайн. Борьба за первенство в этой номинации всегда отличается высокой конкуренцией. Благодаря высочайшему профессионализму и широкой экспертизе, уникальной для отрасли, своей сплоченности, юристы Билайн одержали победу и опередили юридические департаменты многих крупных компаний страны.
Победу в номинации «Юридическое сопровождение цифровых продуктов» Билайн завоевал за серию проектов поддержки инновационных решений компании. В их числе: партнерский проект Билайн и Masterpass, проекты с использованием решений на базе BigData, саморегистрация сим-карт, кейсы с прикладным применением 5G Билайн в области телемедицины и в беспилотном транспорте на территории действующего разреза СУЭК. Отдельно были отмечены и поддержка проектов в области устойчивого развития – партнерские решения Билайн и Моторика, Билайн и ПСО «Лиза Алерт», завоевавшие ранее награды GSMA Global Mobile Awards в 2019 и 2020 гг.
Билайн также вошел в short-лист новой номинации конкурса «Инновации в юридической работе», где занял второе место, представив проекты по автоматизации процессов, удаленной работе BeeFree, внедрению доверенностей с электронной подписью, созданию системы электронного документооборота с контрагентами.
Виктор Бирюков, Исполнительный вице-президент по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу Билайн:
«Билайн стремится быть частью digital-мира для своих клиентов. Рынок, на котором работает Билайн, это мир высоких скоростей во всех смыслах этого слова. И здесь важно не просто опережать других, важно предвосхищать желания людей и открывать им новые технологические возможности. Мы рады, что работа нашей юридической команды была по достоинству оценена экспертным сообществом. Это только подтверждает эффективность нашей работы в условиях постоянно возрастающей конкуренции и меняющихся потребностей клиентов».
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В 2019 году юридический блок Билайн победил в номинации «Автоматизация юридической работы» конкурса «Лучшие юридические департаменты России», а в 2018 году завоевал первенство в номинации «За эффективное управление юридическими и комплаенс-рисками».
В 2018 и 2019 гг исполнительный вице-президент по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу Билайн Виктор Бирюков занимал 1 место в отрасли «Связь и телекоммуникации» в номинации «Топ-50 директоров по правовым вопросам» по версии газеты «Коммерсантъ», а в 2017 занял 2 место в отрасли «Связь и телекоммуникации» в номинации «Топ-60 директоров по отношениям с органами власти».
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теги: Билайн ВымпелКом пресс-релизы юристы конкурсы пиар
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