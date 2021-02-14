Пресс-релизы: МТС поможет студентам работать с сетью интернета вещей

MForum.ru
14.02.2021,
Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске образовательной программы по разработке устройств для сети интернета вещей NB-IoT в сотрудничестве с ведущими техническими вузами России. Студенты профильных направлений получат оборудование для разработки энергоэффективных устройств, а преподаватели – экспертную и консультационную поддержку от специалистов компании.
Комплекты для разработки решений на базе NB-IoT. МТС представил их в мае 2020 года.
В проект вошло шесть вузов из регионов, где развернута крупнейшая в России федеральная сеть NB-IoT от МТС: МИЭМ ВШЭ (Москва), ГУАП (Санкт-Петербург), ТУСУР (Томск), МИРЭА (Москва), УрФУ (Екатеринбург) и СВФУ (Якутск).
Компания передала вузам 77 стартовых наборов для разработки энергоэффективных IoT устройств. Они позволяют быстро освоить работу с сетью NB-IoT благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino. В комплект входят отладочный набор плат, проводов, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, доступ к IoT платформе, безлимитный доступ к сети NB-IoT на год и встроенный SIM-чип.
«Энергоэффективные устройства, работающие в сети NB-IoT, уже сейчас востребованы в сферах недвижимости, ЖКХ, безопасности, умного города, промышленности и многих других. В ближайшие три-пять лет они станут основным драйвером развития интернета вещей в России и в мире. Одна из задач МТС как лидера этого рынка – обеспечить для разработчиков, начинающих и действующих, максимально комфортные условия. DevKit позволяет создавать решения, не думая о том, как передавать, хранить и обрабатывать данные или управлять устройством. Всё необходимое уже «зашито» в комплект. Учебные программы, которые мы готовим совместно с вузами, будут основаны на практической работе с сетью. В результате студенты будут уже сейчас создавать собственные прототипы устройств», – отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.
«В университетском сообществе России создан значительный научно-технологический задел в области разработки инновационных систем беспроводной связи и интернета вещей. Расширение сотрудничества между вузами и ведущими телекоммуникационными компаниями дает синергетический эффект, при котором вузы получают возможности использования современного оборудования для проведения научных исследований и повышения качества учебного процесса, а компании – доступ к новым инновационным идеям и решениям и подготовке высококвалифицированных кадров. Мы приветствуем компанию МТС как одного из пионеров такого сотрудничества и уверены в его прекрасных перспективах», – считает Евгений Крук, научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ.
«Получить доступ к сети NB-IoT с помощью оборудования МТС – возможность для студентов, аспирантов и научных сотрудников ТУСУРа. Это позволит в реальных условиях тестировать IoT-устройства, которые разрабатывают студенты. Важно, что DevKit предлагает интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроля работы датчиков, сенсоров и узлов системы. Это сокращает путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации. Предоставленные наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов, на их базе будут разработаны специальные лабораторные работы», – рассказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.
«Мы рады партнерству с лидером телекоммуникационного рынка, компанией МТС, которая первой среди операторов в России запустила свою сеть NB-IoT в эксплуатацию и предоставила нам возможность встраивать разработку современных энергоэффективных устройств для сети NB-IoT в учебную программу. Уверена, сотрудничество вузов страны и МТС даст мощный толчок развитию технологий интернета вещей в России. С нетерпением ждем нестандартных решений, разработанных студентами, появления прототипов оригинальных устройств для «умной» промышленности, недвижимости и городского хозяйства», – прокомментировала ректор ГУАП Юлия Антохина.
Где учиться работе с сетью NB-IoT
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теги: IoT МТС образование NB-IoT
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