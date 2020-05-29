Электроника: МТС выпустила комплект оборудования для разработки IoT устройств

MForum.ru
29.05.2020,
МТС давно и активно развивает в России тему NB-IoT. Сейчас компания вместе с партнером - стартапом Red Bees из акселератора MTS Startup Hub представляет девкит - комплект разработчика, который предназначен для создания решений интернета вещей. Это должно ускорить вывод IoT-продуктов на рынок.
С помощью такого комплекта можно разработать датчики с NB-IoT интерфейсом, которые передают небольшие объемы данных, обеспечивая высокую энергоэффективность.
Открытый код, доступ к платформе IoT и совместимость с Arduino UNO Rev.3 - залог возможности быстро освоить разработку, так же, как поддержка интегрированных сред разработки (IDE) на базе GCC.
Набор основан на микроконтроллере STM32L152RE, возможности беспроводной работы с сетью NB-IoT обеспечивает радиомодуль U-Blox SARA-R410M-02B. В комплект входят также плата расширения с модулем GNSS (GPS/GLONASS), программатор ST-Link, набор датчиков, а также и (U)SIM-чипом MFF2 NB-IoT, безлимитный трафик на год, готовая учетная запись на облачной IoT-платформе МТС. Клиенту не придется платить за связь или аккаунт. Также в комплект входит документация разработчика решений на NB-IoT.
Технические характеристики
Подробнее: mts.ru/business/nb-iot-development-kit
Решение поддерживает режим передачи данных по протоколу CoAP, а также в режиме NDD (Non-IP Data Delivery) через SCEF, есть демо-прошивка. Благодаря этому можно работать через единый интерфейс, что позволяет заказчику не заморачиваться с идентификацией и определения правил обмена данными между устройствами и сервером, что позволяет достичь максимальной энергоэффективности.
Аппаратная часть - плата с микроконтроллером и радиомодулем, модуль GPS/CLONASS, программатор ST-Link, датчик температуры и акселерометр, набор антенн и кабелей.
«Сеть NB-IoT является наиболее перспективной технологией для самых быстрорастущих сегментов интернета вещей. Производители, которые смогут встроиться в этот тренд, получат весомое конкурентное преимущество, возможность выйти на новые рынки и создать принципиально новые продукты и услуги, – отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин. – Главное условие такого развития – возможность экспериментировать. Комплекс инструментов, которые МТС предоставляет разработчикам устройств: федеральная сеть, платформа IoT, специальные тарифы, а теперь и NB-IoT Development Kit – позволят упростить этот процесс и избежать серьезных инвестиций в оборудование на этапе разработки».
Заказать комплект можно на сайте МТС: moskva.mts.ru
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теги: МТС электроника NB-IoT
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