Электроника: МТС выпустила комплект оборудования для разработки IoT устройств

MForum.ru

Электроника: МТС выпустила комплект оборудования для разработки IoT устройств

29.05.2020, MForum.ru

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МТС давно и активно развивает в России тему NB-IoT. Сейчас компания вместе с партнером - стартапом Red Bees из акселератора MTS Startup Hub представляет девкит - комплект разработчика, который предназначен для создания решений интернета вещей. Это должно ускорить вывод IoT-продуктов на рынок.

С помощью такого комплекта можно разработать датчики с NB-IoT интерфейсом, которые передают небольшие объемы данных, обеспечивая высокую энергоэффективность.

Открытый код, доступ к платформе IoT и совместимость с Arduino UNO Rev.3 - залог возможности быстро освоить разработку, так же, как поддержка интегрированных сред разработки (IDE) на базе GCC.

Набор основан на микроконтроллере STM32L152RE, возможности беспроводной работы с сетью NB-IoT обеспечивает радиомодуль U-Blox SARA-R410M-02B. В комплект входят также плата расширения с модулем GNSS (GPS/GLONASS), программатор ST-Link, набор датчиков, а также и (U)SIM-чипом MFF2 NB-IoT, безлимитный трафик на год, готовая учетная запись на облачной IoT-платформе МТС. Клиенту не придется платить за связь или аккаунт. Также в комплект входит документация разработчика решений на NB-IoT.

Технические характеристики

  • Размеры: 90х70 мм
  • Напряжение питания: 5 В
  • I/O: 23 вывода
  • Аналоговый выход: ЦАП 10 бит
  • Предельный ток через вывод: до 60 мА (суммарно через все цифровые выводы)
  • Объем FLASH памяти: 512 кБ
  • Объем ОЗУ: 80 кБ
  • Объем EEPROM: 16 кБ
  • Предельная тактовая частота: 32 МГц
  • Питание: от USB
  • Светодиоды: красный - активность контроллера; синий - активность радиомодуля
  • GNSS модуль: EVA-M8M-0-10
  • Температурный датчик: DS1721S / TMP75AID / TMP175AID
  • Акселерометр: LIS3DH
  • USB: micro USB - 2 разъема
  • Кнопки: 2 шт. конфигурируемые
  • Мост USB-UART: CP2102
  • Разъем антенны SMA: 2 шт. - NB-IoT и GNSS

Подробнее: mts.ru/business/nb-iot-development-kit

Решение поддерживает режим передачи данных по протоколу CoAP, а также в режиме NDD (Non-IP Data Delivery) через SCEF, есть демо-прошивка. Благодаря этому можно работать через единый интерфейс, что позволяет заказчику не заморачиваться с идентификацией и определения правил обмена данными между устройствами и сервером, что позволяет достичь максимальной энергоэффективности.

Аппаратная часть - плата с микроконтроллером и радиомодулем, модуль GPS/CLONASS, программатор ST-Link, датчик температуры и акселерометр, набор антенн и кабелей.

«Сеть NB-IoT является наиболее перспективной технологией для самых быстрорастущих сегментов интернета вещей. Производители, которые смогут встроиться в этот тренд, получат весомое конкурентное преимущество, возможность выйти на новые рынки и создать принципиально новые продукты и услуги, – отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин. – Главное условие такого развития – возможность экспериментировать. Комплекс инструментов, которые МТС предоставляет разработчикам устройств: федеральная сеть, платформа IoT, специальные тарифы, а теперь и NB-IoT Development Kit – позволят упростить этот процесс и избежать серьезных инвестиций в оборудование на этапе разработки».

Заказать комплект можно на сайте МТС: moskva.mts.ru

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теги: МТС электроника NB-IoT

© Алексей Бойко, MForum.ru

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