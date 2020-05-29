Электроника: МТС выпустила комплект оборудования для разработки IoT устройств

29.05.2020, MForum.ru

МТС давно и активно развивает в России тему NB-IoT. Сейчас компания вместе с партнером - стартапом Red Bees из акселератора MTS Startup Hub представляет девкит - комплект разработчика, который предназначен для создания решений интернета вещей. Это должно ускорить вывод IoT-продуктов на рынок.

С помощью такого комплекта можно разработать датчики с NB-IoT интерфейсом, которые передают небольшие объемы данных, обеспечивая высокую энергоэффективность.

Открытый код, доступ к платформе IoT и совместимость с Arduino UNO Rev.3 - залог возможности быстро освоить разработку, так же, как поддержка интегрированных сред разработки (IDE) на базе GCC.

Набор основан на микроконтроллере STM32L152RE, возможности беспроводной работы с сетью NB-IoT обеспечивает радиомодуль U-Blox SARA-R410M-02B. В комплект входят также плата расширения с модулем GNSS (GPS/GLONASS), программатор ST-Link, набор датчиков, а также и (U)SIM-чипом MFF2 NB-IoT, безлимитный трафик на год, готовая учетная запись на облачной IoT-платформе МТС. Клиенту не придется платить за связь или аккаунт. Также в комплект входит документация разработчика решений на NB-IoT.

Технические характеристики

Размеры: 90х70 мм

Напряжение питания: 5 В

I/O: 23 вывода

Аналоговый выход: ЦАП 10 бит

Предельный ток через вывод: до 60 мА (суммарно через все цифровые выводы)

Объем FLASH памяти: 512 кБ

Объем ОЗУ: 80 кБ

Объем EEPROM: 16 кБ

Предельная тактовая частота: 32 МГц

Питание: от USB

Светодиоды: красный - активность контроллера; синий - активность радиомодуля

GNSS модуль: EVA-M8M-0-10

Температурный датчик: DS1721S / TMP75AID / TMP175AID

Акселерометр: LIS3DH

USB: micro USB - 2 разъема

Кнопки: 2 шт. конфигурируемые

Мост USB-UART: CP2102

Разъем антенны SMA: 2 шт. - NB-IoT и GNSS

Подробнее: mts.ru/business/nb-iot-development-kit

Решение поддерживает режим передачи данных по протоколу CoAP, а также в режиме NDD (Non-IP Data Delivery) через SCEF, есть демо-прошивка. Благодаря этому можно работать через единый интерфейс, что позволяет заказчику не заморачиваться с идентификацией и определения правил обмена данными между устройствами и сервером, что позволяет достичь максимальной энергоэффективности.

Аппаратная часть - плата с микроконтроллером и радиомодулем, модуль GPS/CLONASS, программатор ST-Link, датчик температуры и акселерометр, набор антенн и кабелей.

«Сеть NB-IoT является наиболее перспективной технологией для самых быстрорастущих сегментов интернета вещей. Производители, которые смогут встроиться в этот тренд, получат весомое конкурентное преимущество, возможность выйти на новые рынки и создать принципиально новые продукты и услуги, – отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин. – Главное условие такого развития – возможность экспериментировать. Комплекс инструментов, которые МТС предоставляет разработчикам устройств: федеральная сеть, платформа IoT, специальные тарифы, а теперь и NB-IoT Development Kit – позволят упростить этот процесс и избежать серьезных инвестиций в оборудование на этапе разработки».

Заказать комплект можно на сайте МТС: moskva.mts.ru

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теги: МТС электроника NB-IoT