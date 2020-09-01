5G: МТС и СИБУР договорились развивать выделенную сеть 5G/LTE в Пермском крае

01.09.2020, MForum.ru

МТС и СИБУР договорились развернуть на территории завода СИБУР-Химпром выделенную промышленную сеть 5G. Она будет поддерживать одновременном стандарты 5G и LTE, объединит различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, "чтобы использовать телекоммуникационные сети в проектах по оптимизации производства, повышению его эффективности, безопасности и надежности".

Пилотный проект на базе решения Ericsson планируется развернуть в течение 8 месяцев. Также на сети будет развернута система, позволяющая оценить ее возможности и протестировать различные цифровые инструменты.

В СИБУР за проект отвечает руководитель по эксплуатации и развитию систем связи СИБУРа Игорь Туча и генеральный директор СИБУР-Химпрома Константин Югов.

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пресс-релиз

МТС и СИБУР договорились о развитии зоны выделенной промышленной сети 5G в Пермском крае

31 августа 2020, Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и СИБУР, одна из крупнейших нефтехимических компаний в России, развернут на территории завода «СИБУР-Химпром» выделенную промышленную сеть Private 5G.

Выделенная (private) беспроводная сеть на территории завода «СИБУР-Химпром» будет одновременно поддерживать стандарты 5G и LTE, и объединит различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, чтобы использовать телекоммуникационные сети в проектах по оптимизации производства, повышению его эффективности, безопасности и надежности.

Пилотный проект на базе оборудования Ericsson будет запущен в течение восьми месяцев. На первом этапе на сети будут развернуты системы, позволяющие оценить ее возможности и протестировать различные цифровые инструменты.

«Развертывание сетей 5G – важный элемент четвертой промышленной революции, закладывающей основы для инновационного развития конкурентоспособной национальной экономики. МТС уже имеет опыт создания выделенных private-сетей на российских предприятиях. Уверен, что альянс двух лидеров в своих отраслях, нацеленный на внедрение в Прикамье новых технологий, сможет на практике продемонстрировать все преимущества стандарта связи пятого поколения и станет отличным примером того, как цифровые инновации повышают эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность производства», — отметил вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.

«СИБУР активно развивает компетенции по беспроводным сетям внутри компании. Формат технологических частных сетей стандарта LTE и 5G открывает для нас огромные возможности в автоматизации производства и во внедрении новых пользовательских сервисов», — сказал руководитель по эксплуатации и развитию систем связи СИБУРа Игорь Туча.

«Промышленные сети Private 5G позволят нам активнее развивать проекты в области промышленного интернета вещей, дополненной реальности, продвинутой аналитики для контроля качества продукции и повышения производительности, которые разрабатывают специалисты по промышленной цифровизации СИБУРа», — отметил генеральный директор «СИБУР-Химпрома» Константин Югов.

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теги: пресс-релизы 5G пятое поколение МТС СИБУР Пермский край Ericsson