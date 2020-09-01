5G: МТС и СИБУР договорились развивать выделенную сеть 5G/LTE в Пермском крае

MForum.ru
01.09.2020,
МТС и СИБУР договорились развернуть на территории завода СИБУР-Химпром выделенную промышленную сеть 5G. Она будет поддерживать одновременном стандарты 5G и LTE, объединит различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, "чтобы использовать телекоммуникационные сети в проектах по оптимизации производства, повышению его эффективности, безопасности и надежности".
Пилотный проект на базе решения Ericsson планируется развернуть в течение 8 месяцев. Также на сети будет развернута система, позволяющая оценить ее возможности и протестировать различные цифровые инструменты.
В СИБУР за проект отвечает руководитель по эксплуатации и развитию систем связи СИБУРа Игорь Туча и генеральный директор СИБУР-Химпрома Константин Югов.
--
пресс-релиз
МТС и СИБУР договорились о развитии зоны выделенной промышленной сети 5G в Пермском крае
31 августа 2020, Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и СИБУР, одна из крупнейших нефтехимических компаний в России, развернут на территории завода «СИБУР-Химпром» выделенную промышленную сеть Private 5G.
Выделенная (private) беспроводная сеть на территории завода «СИБУР-Химпром» будет одновременно поддерживать стандарты 5G и LTE, и объединит различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, чтобы использовать телекоммуникационные сети в проектах по оптимизации производства, повышению его эффективности, безопасности и надежности.
Пилотный проект на базе оборудования Ericsson будет запущен в течение восьми месяцев. На первом этапе на сети будут развернуты системы, позволяющие оценить ее возможности и протестировать различные цифровые инструменты.
«Развертывание сетей 5G – важный элемент четвертой промышленной революции, закладывающей основы для инновационного развития конкурентоспособной национальной экономики. МТС уже имеет опыт создания выделенных private-сетей на российских предприятиях. Уверен, что альянс двух лидеров в своих отраслях, нацеленный на внедрение в Прикамье новых технологий, сможет на практике продемонстрировать все преимущества стандарта связи пятого поколения и станет отличным примером того, как цифровые инновации повышают эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность производства», — отметил вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.
«СИБУР активно развивает компетенции по беспроводным сетям внутри компании. Формат технологических частных сетей стандарта LTE и 5G открывает для нас огромные возможности в автоматизации производства и во внедрении новых пользовательских сервисов», — сказал руководитель по эксплуатации и развитию систем связи СИБУРа Игорь Туча.
«Промышленные сети Private 5G позволят нам активнее развивать проекты в области промышленного интернета вещей, дополненной реальности, продвинутой аналитики для контроля качества продукции и повышения производительности, которые разрабатывают специалисты по промышленной цифровизации СИБУРа», — отметил генеральный директор «СИБУР-Химпрома» Константин Югов.
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: пресс-релизы 5G пятое поколение МТС СИБУР Пермский край Ericsson
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
30.08. [Новости компаний] 5G: Qualcomm и Ericsson показали 2.5 Гбит/c в 5G SA на частоте 2.5 ГГц / MForum.ru
25.08. [Новости компаний] Конспекты: Александр Балюк, Развитие сети - ключевой приоритет Билайн / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] 5G: МТС запустила пилотную сеть связи 5G в Томске / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] 5G: Tele2 запустил 5G роуминг в Швейцарии / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G / MForum.ru
31.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M51 замечен на официальном сайте / MForurm.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: Vsmart Live 4 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Redmi 9C / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A53 с дисплеем 90 Гц представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Huawei Y9a / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Gionee K3 Pro представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон LG Q92 представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31s оценен в 22 990 рублей / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y1s появился в России / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Realme C12 представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Realme X7 и X7 Pro появились в TENAA / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru