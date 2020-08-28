Регионы: МТС подписала соглашение о сотрудничестве с руководством Пермского края

MForum.ru

Регионы: МТС подписала соглашение о сотрудничестве с руководством Пермского края

28.08.2020, MForum.ru

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Как и другие подобные "региональные соглашения", это носит рамочный характер. Из интересного - в нем упомянута возможность создания частных сетей (выделенных сетей) 5G на территории промышленных предприятий края. Заявленные инвестиции МТС в регион в период до конца 2022 года - более 1.5 млрд руб. 

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пресс-релиз МТС через MForum.ru

МТС и Правительство Пермского края подписали соглашение о развитии цифровых проектов

28 августа 2020 г. Пермь, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с Правительством Пермского края в рамках развития проектов цифровой экономики. Ключевым направлением сотрудничества станет создание выделенных (Private) зон 5G на территории промышленных предприятий края и развитие пилотных зон умного города. Инвестиции МТС в регион до конца 2022 года составят более 1,5 миллиарда рублей.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Пермского края Дмитрий Махонин и вице-президент по региональному развитию МТС Игорь Егоров.

Развитие выделенных (Private) зон 5G позволит пермским предприятиям активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

МТС также планирует развитие на территории Прикамья пилотных зон умного города. Продолжится реализация пилотного проекта «Безопасный цифровой детский сад» в Соликамске, где в марте этого года был внедрен ряд инновационных решений, в том числе, система видеонаблюдения, видеоаналитики и умного домофона, дистанционный сбор показаний потребления энергоресурсов, мониторинг микроклимата. На втором этапе планируется подключение автоматики, которая сможет регулировать поступление энергоресурсов на объект в зависимости от погодных условий. Также планируется реализация пилотного проекта по внедрению системы контроля управления доступом в учебные заведения Перми по биометрическим меткам учащихся.

«Пермский край уделяет большое внимание развитию цифровых технологий, как в ключевых отраслях народного хозяйства, так и в сфере государственного и муниципального управления. Внедрение таких прорывных информационных технологий как 5G, развитие технологий умного города открывает новые возможности для предприятий и улучшения качества жизни людей. Производительность предприятий региона, доступность образования и медицины, эффективность системы ЖХК – логика нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в рамках которой мы движемся. Мы приветствуем сотрудничество в области цифровизации инфраструктуры. В частности, мы рассчитываем, что в рамках соглашения МТС реализует и социальные проекты, в том числе по охвату сотовой связью автодорог и ликвидации там оставшихся белых пятен. Например, на одной из ключевых трасс региона Пермь-Березники. Уверен, что это повысит инвестиционную привлекательность нашего региона», — сказал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона также заявил о планах краевых властей по тиражированию умных технологий, которые, в частности, используются в детском саду Соликамска и в других социальных учреждениях региона. «Нам нужен более комплексный подход к использованию информационных технологий. Рассмотрим возможность использования умных технологий в больницах, садиках и школах края. Это поможет нам повысить безопасность населения, в том числе детей, а также экономию коммунальных услуг», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

«Краевые власти уделяют большое внимание развитию цифровых технологий в регионе, как в ключевых отраслях народного хозяйства, так и в сфере государственного и муниципального управления. МТС, являясь мультисервисным цифровым холдингом с широким спектром компетенций по развитию цифровых направлений, готов предложить Пермскому краю уникальные ресурсы и экспертизу для реализации ключевых краевых и федеральных программ, связанных с цифровой экономикой. Все преимущества стандарта 5G - более чем десятикратное увеличение скорости передачи данных, рост емкости и быстродействия сети позволят пермским предприятиям совершить настоящую техническую революцию — реализовать на основе 5G самые прорывные планы и амбициозные проекты: внедрять решения с использованием искусственного интеллекта, облачных вычислений, беспилотного транспорта, удаленного управления и мониторинга. Мы рады объединить усилия с Правительством региона по реализации инновационных проектов в интересах пермяков», — отметил вице-президент по региональному развитию МТС Игорь Егоров.

Учитывая значительный опыт и экспертизу в области цифровых инновационных направлениях МТС, стороны планируют использовать широкий спектр цифровых технологий, среди которых облачные сервисы, Big data, IoT (внедрение в промышленности, экологии, ЖКХ), системная интеграция, искусственный интеллект, решения в области финтеха, сервисы электронной коммерции. В рамках соглашения МТС и Правительство Пермского края также планируют сотрудничество в реализации региональных социально-культурных проектов, сохранения культурно-исторического наследия региона, развития туристического потенциала региона.

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теги: пресс-релизы МТС Пермский край Прикамье

© Алексей Бойко, MForum.ru

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