Пресс-релизы: Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки

MForum.ru

Пресс-релизы: Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки

12.03.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг запущен механизм автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Предоставление справки осуществляется через цифровой профиль пользователя портала Госуслуг.

Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк, пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля на Госуслугах. После этого банк по интеграционным каналам подключится к механизму цифрового профиля и запросит необходимые сведения. Справка будет автоматически направлена в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг зафиксируется информация, когда и кому гражданин дал согласие на предоставление данных.

«Цифровой профиль на Госуслугах — это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы, реализованной с учетом необходимых мер безопасности. Новый сервис на портале Госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян», — сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через портал Госуслуг (цифровой профиль) был запущен в мае 2020 года. Он позволяет пользователям через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.

За время существования сервиса со стороны граждан было дано 2,3 млн согласий на предоставление тех или иных сведений банкам и страховым организациям. Максимальное количество выданных согласий достигало 20 тыс. в сутки. Таким образом, было реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: цифровизация услуги госуслуги кредиты

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

28.12. [Новости компаний] Биометрия: ЕБС расширили сферу применения - очередной подарок Ростелекому от государства / MForum.ru

20.11. [Новости компаний] eSIM: Билайн подключил авторизацию eSIM через Госуслуги / MForum.ru

28.04. [Новости компаний] Антикризис: Операторы обнулили стоимость звонков и SMS в международном роуминге / MForum.ru

19.03. [Новости компаний] eSIM: Тинькофф мобайл стал подключать eSIM дистанционно / MForum.ru

09.08. [Новости компаний] DANYCOM.Mobile / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:07 Fractals Тема: Билайн в Кемеровской области (03.04.2010)
b38 в Точилино, Редаково 20МГц
Вчера 17:42 ABloud Тема: 5G: Компания МТС стала третьим оператором, который развивает 5G роуминг за рубежом (12.03.2021)
А вот как в Вымпелком комментируют тему суеты вокруг роуминга 5G: "в развитии 5G мы в первую очередь ориентируемся на потребности клиентов, видим сейчас устойчивый интерес со стороны корпоративных ...
Вчера 17:41 Sergey456456 Тема: Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии (12.02.2021)
С его не сильно прожерливым процессором, 6000 батарейкой, должно хватать да недели работы без подзарядки
Вчера 15:20 ABloud Тема: Частные сети (18.09.2012)
МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи LTE 1800 на Удоканском месторождении меди в 2022 году. Сеть необходима добывающей компании для обеспечения связи, безопасности и автоматизации. ...
Вчера 14:34 ABloud Тема: Голосовое управление (30.09.2019)
В пресс-релизе Mail.ru Group есть много букв, но нет данных о числе используемых Марусь. Голосовой помощник Mail.ru Group стал еще умнее: итоги года Маруси 12 марта 2021 г., пресс-релиз, через ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 представлен официально / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Moto G10 Power с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F19 Pro и Pro + 5G представлены официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON GT представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo S9 5G и S9e 5G представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT – самый доступный игровой смартфон со Snapdragon 888 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: