5G: Qualcomm и Ericsson показали дальнобойность сетей 5G в миллиметровом диапазоне

01.09.2020, MForum.ru

Часто можно столкнуться с теми, кто считает 5G в диапазоне миллиметровых волн каким-то баловством, применимым разве что в условиях помещений, да и то, если в таком помещении нет препятствий в виде перегородок или колонн.

На деле это далеко не совсем так. Сети 5G в миллиметровом диапазоне частот конечно будут развиваться. Никто не говорит, что операторы откажутся от использования низкого и, тем более, среднего диапазона частот в пользу миллиметров. Но нет сомнений в том, что при грамотном и комплексном подходе, 5G в миллиметровом диапазоне будет развиваться далеко не только в помещениях.

Создатели микроэлектроники для терминалов не сидят сложа руки. Вот и Qualcomm совместно с Casa Systems и Ericsson показали, что интегрированный антенный модуль QTM527, способен работать с базовой станцией 5G в миллиметровом диапазоне частот на расстоянии в 3.8 км (!!) - более, чем достаточно для строительства сетей 5G с охватом сайтов не хуже, чем у сайтов 4G, что позволяет запускать сайты 5G на тех же позициях, без денсификации сети.

Кроме модуля QTM527 в эксперименте был задействован модем Snapdragon X55 и радио Ericsson Air 5121 c цифровым модулем Baseband 6630 - обычное коммерчески доступное решение.

К сожалению, компании зажали информацию о таких важных деталях, как пиковые и средние скорости в этом эксперименте. Но и без этого, эксперимент интересный. Миллиметры можно и нужно будет использовать для создания наружных сетей 5G, например, предназначенных для обеспечения FWA (фиксированного беспроводного доступа).

Источник: 3dnews.ru со ссылкой на venturebeat.com

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теги: пресс-релизы 5G пятое поколение Qualcomm Ericsson