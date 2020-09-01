5G: Qualcomm и Ericsson показали дальнобойность сетей 5G в миллиметровом диапазоне

MForum.ru
01.09.2020,
Часто можно столкнуться с теми, кто считает 5G в диапазоне миллиметровых волн каким-то баловством, применимым разве что в условиях помещений, да и то, если в таком помещении нет препятствий в виде перегородок или колонн.
На деле это далеко не совсем так. Сети 5G в миллиметровом диапазоне частот конечно будут развиваться. Никто не говорит, что операторы откажутся от использования низкого и, тем более, среднего диапазона частот в пользу миллиметров. Но нет сомнений в том, что при грамотном и комплексном подходе, 5G в миллиметровом диапазоне будет развиваться далеко не только в помещениях.
Создатели микроэлектроники для терминалов не сидят сложа руки. Вот и Qualcomm совместно с Casa Systems и Ericsson показали, что интегрированный антенный модуль QTM527, способен работать с базовой станцией 5G в миллиметровом диапазоне частот на расстоянии в 3.8 км (!!) - более, чем достаточно для строительства сетей 5G с охватом сайтов не хуже, чем у сайтов 4G, что позволяет запускать сайты 5G на тех же позициях, без денсификации сети.
Кроме модуля QTM527 в эксперименте был задействован модем Snapdragon X55 и радио Ericsson Air 5121 c цифровым модулем Baseband 6630 - обычное коммерчески доступное решение.
К сожалению, компании зажали информацию о таких важных деталях, как пиковые и средние скорости в этом эксперименте. Но и без этого, эксперимент интересный. Миллиметры можно и нужно будет использовать для создания наружных сетей 5G, например, предназначенных для обеспечения FWA (фиксированного беспроводного доступа).
Источник: 3dnews.ru со ссылкой на venturebeat.com
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теги: пресс-релизы 5G пятое поколение Qualcomm Ericsson
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