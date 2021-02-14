Пресс-релизы: МТС расширила возможности программы для бизнес-партнеров облака

14.02.2021, MForum.ru

Москва, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии партнерской программы облачного провайдера MTS Cloud. Теперь партнеры — поставщики ИТ-услуг — могут предлагать от своего имени облачные решения из портфеля провайдера по реселлерской схеме. Это позволит компаниям-партнёрам расширить спектр собственных услуг и реализовывать комплексные проекты, получая дополнительный доход без вложений на старте.

Провайдер предоставляет партнерам бессрочные скидки на облачные сервисы от 20%. При достижении оборота от 200 тысяч рублей в месяц партнеры получают индивидуальный повышенный процент скидки. Партнёры-реселлеры предлагают облачные услуги под собственным брендом, самостоятельно определяя стоимость и набор сервисов для своих клиентов. Программа разработана специально для системных интеграторов, разработчиков и ИТ-компаний, которые смогут повысить ценность своих предложений с помощью облачных технологий. Например, системные интеграторы смогут использовать экосистему облачных сервисов МТС в рамках сложных инфраструктурных проектов, в которых требуется помощь технологического партнера.

Участники партнерской программы также получают продуктовую, маркетинговую и техническую поддержку со стороны провайдера. Сотрудники партнера могут пройти бесплатное обучение и получить помощь экспертов MTS Cloud в прохождении сертификационных испытаний от ведущих технологических вендоров. Провайдер бесплатно предоставляет партнерам облачную инфраструктуру сроком до месяца для тестирования собственных сервисов и запуска пилотных проектов клиентами.

«Присоединяясь к нашей партнерской сети, компании расширяют свои возможности, выходят на новые рынки и получают дополнительный источник монетизации. Мы, в свою очередь, совершенствуем условия нашей партнерской программы, чтобы ее участники могли зарабатывать еще больше удобным для них способом. Партнерская программа MTS Cloud предлагает простые и выгодные условия сотрудничества, широкий продуктовый портфель и экспертизу для реализации проектов любого уровня», — комментирует руководитель группы по работе с партнерами облачного бизнеса МТС Анастасия Кулина.

Провайдер готовится к запуску витрины партнеров на сайте MTS Cloud, которая станет площадкой для поиска поставщиков ИТ-решений на выгодных условиях. Партнеры получат инструмент, с помощью которого смогут продвигать и продавать свои решения на базе облачных сервисов МТС. Прием заявок для размещения в витрине уже открыт.

О партнерской программе

Программа действует на всей территории России. Партнерам доступны агентская и реселлерская схемы сотрудничества. Присоединиться к программе может любое юридическое лицо или ИП, подписавшее реселлерский и\или агентский договор с провайдером.

В рамках реселлерской схемы партнер получает бессрочные скидки на продукты MTS Cloud и продает сервисы провайдера под собственным брендом. Доход реселлера складывается из разницы между входными и отпускными ценами. При гарантированном потреблении сервисов сроком более года партнерам предоставляется повышенный процент скидки.

В рамках агентской схемы партнер предлагает заказчикам облачные сервисы под брендом MTS Cloud, получая вознаграждение в течении года в виде фиксированного процента от суммы счета клиента.

Для подключения к программе нужно оставить заявку на сайте или отправить запрос по электронной почте partnership@cloud.mts.ru

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачный бизнес МТС входят собственный провайдер MTS Cloud, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на стартапы, самозанятых, малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж».

Облачная экосистема МТС включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерные вычисления, базы данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисы и другим.

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теги: IT МТС облачные услуги MTS Cloud облачные решения интернет-технологии