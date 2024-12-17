Информационная безопасность: Beeline cloud подтвердил соответствие IaaS сервиса требованиям ИБ

MForum.ru
17.12.2024,
Национальный аттестационный центр завершил проверку выделенного публичного сегмента облачной платформы beeline cloud, предоставляющей услуги по модели IaaS (Infrastructure as a Service - инфраструктура как услуга). НАЦ удостоверил, что инфраструктура соответствует требованиям приказов №17 и №21 ФСТЭК РФ, РД АС, ФСБ РФ и ФСТЭК РФ от 31.08.2010 № 416/489.
Успешное прохождение аттестации подтверждает высокий уровень безопасности и надежности облачных сервисов beeline cloud.
"Обеспечение информационной безопасности - один из наших ключевых приоритетов. Успешное прохождение независимой аттестации является важным шагом для подтверждения доверия клиентов. Мы продолжим совершенствовать систему защиты, предлагая современные и надежные решения, соответствующие высоким стандартам отрасли», — прокомментировал директор по информационной безопасности beeline cloud Егор Бигун.
Ранее НАЦ была аттестована вся облачная платформа beeline cloud. Аттестация позволяет компании предоставлять услуги заказчикам из госсектора. Впрочем, защищенность облачных платформ сейчас является важным фактором и для частных компаний.
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теги: ВымпелКом Билайн облачные услуги облачные сервисы ИБ информационная безопасность
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