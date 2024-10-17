Кадры телекома: Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае

17.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что технические работы проведены в селе Григорьевка Ермаковского района. Оно названо в честь первого в эту местность переселенца Григория, уроженца Вятской губернии (ныне — Кировская область), преодолевшего ради жизни в предгорье сибирских Саян путь в более чем 3,5 тысячи километров. Несколько столетий спустя уличная сеть села насчитывает более десятка улиц, в Григорьевке действуют школа и детский сад, ФАП и почтовое отделение связи, дом культуры и библиотека, АЗС и несколько магазинов. Теперь в селе действует сеть LTE от МТС.

Другие задачи: продвижение сервисов и цифровых продуктов МТС для B2B и B2C рынков региона. Будет продолжена реализация проектов в добывающем и топливно-энергетическом секторе, позволяющих внедрить инновационные продукты для сокращения издержек, повышения энергоэффективности и обеспечения безопасности на горнорудных месторождениях и промышленных предприятиях.

Абонентов компании может порадовать комплекс проектов по расширению и модернизации телеком-инфраструктуры в Забайкальском крае.

«Забайкалье – один из динамичных дальневосточных регионов, где экономическими драйверами выступают предприятия горнодобывающей, транспортно-логистической и сельскохозяйственной отрасли с высоким запросом на цифровые решения: видеонаблюдение, облачные сервисы и аналитика, контроль доступа и безопасность. Денис обладает большим управленческим опытом. Он отлично зарекомендовал себя в качестве руководителя филиала в Камчатском крае, успешно реализуя социокультурные проекты и расширяя покрытие мобильной сети в туристических локациях. Накопленный опыт работы в телеком-сфере и знания региональной специфики позволит ему успешно решить все поставленные задачи», - отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Краткая биографическая справка

Денис Бойко окончил Тихоокеанский военно-морской институт по специальности «Радиотехника». В телеком-отрасли начал работать с 2013 года. Занимал различные должности в дальневосточных филиалах компаний телеком-отрасли, в одной из них последние два года возглавлял региональное отделение.

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