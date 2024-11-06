Видеоконференцсвязь: МТС Линк (МТС) приобрела 51% в Vinteo

06.11.2024, MForum.ru

МТС Линк (МТС) приобрела 51% в Vinteo (ООО Винтео), разработчике решений для ВКС, включая серверное ПО и оборудование

Известно нежелание субъектов КИИ использовать облачные решения, предпочтение они отдают on-premise решениям, когда сервера ВКС находятся и управляются изнутри компаний. Как ожидается, покупка Vinteo поможет МТС Линк улучшить интеграцию с аппаратными решениями для ВКС, повысить их безопасность, что важно для клиентов - субъектов КИИ.

Покупка оформлена на ООО Вебинар (бренд МТС Линк). Компания Vinteo сохранит команду и продолжит работать в том числе автономно. У компании есть собственное производство оконечного оборудования в Краснодарском крае.

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