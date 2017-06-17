Кубок Конфедераций и сети российских телеком-операторов - статистика использования

06.07.2017, MForum.ru

Данные компании ВымпелКом

Матчи Кубка Конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля. Самым просматриваемым стал матч между сборными России и Португалии - его посмотрело почти 33% дневной аудитории "Билайн ТВ". К финалу интерес к мероприятию заметно сократился, матч между Чили и Германией не попал даже в Топ-5 популярных.

Ренкинг популярности матчей Кубка среди абонентов Билайн ТВ выглядит так:

Россия – Португалия (21.06.2017) Португалия - Чили (28.06.2017) Мексика – Россия (24.06.2017) Австралия – Германия (19.06.2017) Германия – Камерун (25.06.2017) Португалия – Мексика (18.06.2017) Португалия – Мексика (02.07.2017) Чили - Германия (02.07.2017) Германия - Мексика (29.06.2017) Россия – Новая Зеландия (17.06.2017) Германия – Чили (22.06.2017) Новая Зеландия – Португалия (24.06.2017) Мексика – Новая Зеландия (21.06.2017) Чили – Австралия (25.06.2017) Камерун – Австралия (22.06.2017) Камерун - Чили (18.06.2017)

Самыми активными зрителями матчей стали жители Москвы, Саратова, Краснодара, Волгограда, Ульяновска, Красноярска, Тулы, Астрахани и Санкт-Петербурга.

Высокий интерес к Кубку Конфедераций демонстрировали и жители стран-участниц, многие из которых посетили Россию в период проведения матчей. Так, количество абонентов из Австралии выросло почти в 1,3 раза, из Камеруна – в 22 раза, из Чили – в 7,5 раза, Германии – в 1,4 раза, Мексики – в 3,2 раза, Португалии – в 1,3 раза, при этом число гостей из Новой Зеландии практически не изменилось.

При этом в целом наиболее популярными городами в этом период среди иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов, Смоленск, Ставрополь, Краснодар и Калуга.

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Данные компании Tele2

Чаще всего клиенты Tele2 звонили на сочинском стадионе «Фишт», а интернетом пользовались на стадионе «Санкт-Петербург». Наибольшее число зарубежных гостей, которые подключались к сети оператора в дни турнира, приехали в Москву из США.

Самый высокий объем интернет-трафика был скачан абонентами Tele2 во время просмотра футбольных матчей на стадионе «Санкт-Петербург», на втором месте оказался московский стадион «Открытие Арена». Третье место по популярности использования на его трибунах мобильного интернета занял сочинский «Фишт».

Именно с олимпийского стадиона «Фишт» абоненты Tele2 чаще всего звонили по мобильному телефону. Второе место по количеству сделанных на нем звонков занимает «Открытие Арена», а третье место досталось стадиону «Санкт-Петербург».

Tele2 зарегистрировала наибольшую SMS-активность на стадионе «Казань Арена», второе место по числу отправленных здесь сообщений занял стадион «Фишт», а третье место осталось за главным стадионом Северной столицы.

Tele2 составила рейтинг матчей, где абоненты были наиболее активны в пользовании голосовой связью и мобильным интернетом, а также в отправке сообщений. Оказалось, что чаще всего абоненты выходили в интернет на матче Россия – Португалия, который прошел 21 июня в Москве. Второе место занял финальный матч турнира Чили – Германия, сыгранный 2 июля в Санкт-Петербурге. Последнее место в тройке принадлежит матчу между сборными Португалии и Мексики за третье место, который состоялся в этот же день в столице.

Наибольшее число звонков абонентов Tele2 зафиксировала на финальном матче Чили − Германия. Второе место по популярности использования голосовых услуг неожиданно занял матч Германия – Камерун в Сочи 25 июня. Третье место досталось игре между командами Португалии и Чили, которая состоялась в Казани 28 июня.

Этот же матч стал лидером по SMS-активности абонентов. На втором месте оказался футбольный поединок между командами России и Португалии, на третьем − финальный матч турнира Чили − Германия.

Помимо предпочтений абонентов в использовании услуг связи на играх Кубка, Tele2 проанализировала результаты гостевого роуминга. Оказалось, что в Москве наибольшее количество зарубежных абонентов, подключившихся к сети Tele2 в дни турнира, прибыло из США. На втором месте оказались гости из Китая, а замыкает тройку стран-лидеров Эстония. К сети Tele2 также активно подключались путешественники из Белоруссии (4-е место) и Люксембурга (5-е место).

В Санкт-Петербурге на первом месте по подключению к сети Tele2 оказались граждане Эстонии. Вторую строчку рейтинга заняли гости из США, а на третьей позиции снова оказался Китай. Четвертое и пятое места в списке стран-лидеров принадлежат Италии и Великобритании.

В Сочи наибольшее число гостевых роумеров прибыло из Белоруссии, а на втором месте, как и в Северной столице, оказались гости из США. Третье место рейтинга заняли гости из Украины. Наконец, 4-е и 5-е места в пятерке лидеров достались путешественникам из Армении и Эстонии соответственно.

В Казани наибольшее число гостей, которые выбрали сеть Tele2 во время Кубка, были из США. Второе место разделили туристы из Белоруссии и Мексики, что закономерно, так как большинство матчей с участием мексиканской команды проходило именно в Казани. Далее в рейтинге следуют Чехия и Латвия.

Наивысшая активность по потреблению интернет-трафика зафиксирована у абонентов из США, голосовая активность − у туристов из Китая, а больше всего SMS отправляли гости из Белоруссии.

Примечательно, что на московском матче Португалия – Мексика количество абонентов из Мексики на 40% превышало число абонентов из Португалии. В дни Кубка конфедераций услугами оператора пользовались и гости из экзотических стран − Омана, Гибралтара, Макао, Кот-д'Ивуара.

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Данные МегаФона

«МегаФон» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой объекты проведения Кубка Конфедераций в рамках контракта с «Национальным центром информатизации» (НЦИ). Многоуровневая инфраструктура компании позволила создать лучшую телекоммуникационную экосистему для болельщиков, участников и организаторов соревнований.

«Мы еще раз доказали, что «МегаФон» – сильный партнер для мероприятий государственного значения, национального и международного масштаба. За последние 5 лет «МегаФон» обеспечил качественной связью Олимпиаду в Сочи, Универсиаду, Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, Россия-АСЕАН в 2016 году. Компания является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума, начиная с 2011 года. Работа над проектом велась в сложных изменяющихся условиях, но наша команда полностью справилась с задачей. «МегаФон» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой объекты проведения Кубка Конфедераций в рамках контракта с «Национальным центром информатизации» (НЦИ), предложив не только оптимальное соотношение цены и качества, но и комплексный подход в работе над проектом, – прокомментировал Сергей Буланча, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам. – Кубок Конфедераций стал для нас тренировкой перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года. В 11 городах мы обеспечим строительство, подготовку и эксплуатацию технической телекоммуникационной инфраструктуры. Каждый из регионов обладает необходимой экспертизой и ресурсами для создания сложных инфраструктурных проектов. Более того, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани мы планируем построить тестовые зоны 5G, первыми в мире установив новые технологические рекорды».

В рамках подготовки к Кубку Конфедераций «МегаФон»:

· задействовал 11 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);

· установил более 1,5 тыс. антенн на стадионах;

· организовал радиопокрытие на более чем 80 объектах проведения, из которых 60 были модернизированы и обеспечены indoor покрытием. К ним относятся: стадионы, гостиницы, операционные центры, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях;

· предоставил на всех объектах мероприятия каналы связи, услуги мобильной передачи данных, телефонной связи;

· развернул гео-разнесенную DWDM-сеть с независимыми друг от друга элементами, которая позволила обеспечить качественное ТВ-вещание со стадионов до Международного вещательного центра в Санкт-Петербурге;

· троекратно зарезервировал сеть, что гарантировало ее отказоустойчивость и обеспечило постоянный мониторинг созданной инфраструктуры. Для мониторинга своего оборудования, установленного на объектах, использовалось собственное решение Life Control;

· организовал ISDN-телефонию, которая позволила комментаторам проводить свои репортажи.

Матчи Кубка Конфедераций посетило более 600 000 болельщиков, треть из которых – абоненты инфраструктуры «МегаФона». В общей сложности за прошедшие матчи на всех стадионах, принимавших Кубок Конфедераций, в сети «МегаФона» фанаты проговорили более 1,2 млн минут – это больше 2 лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг примерно 20 Тб.

Средняя скорость на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи составила около 20 Мбит/с на загрузку и 35 Мбит/с на скачивание. Максимальный рекорд скорости в 181 Мбит/с на загрузку был поставлен на матче 18 и 25 июня в сети 4G на стадионе «Фишт». Самый популярный матч среди абонентов инфраструктуры « «МегаФона» состоялся в Санкт-Петербурге между сборными Новая Зеландия – Португалия.

Лидером по потреблению трафика стал Instagram. Для трансляций болельщики предпочли YouTube и Facebook, самым популярным мессенджером был WhatsApp.

Самыми большими фанатами футбола среди Россиян оказались москвичи. Среди иностранцев наибольшее количество роумеров, зарегистрированных в сети компании, оказалось из Чили, на втором месте – Франция, на третьем – Великобритания.

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Данные столичного МегаФона

За 4 матча Кубка Конфедераций на стадионе «Открытие Арена» фанаты проговорили 500 000 минут, отправили 65 000 СМС и использовали 10 ТБ мобильного интернета. Самыми активными болельщиками среди иностранных гостей стали чилийцы, мексиканцы и португальцы.

«По официальным данным FIFA 152 549 человек посетили матчи Кубка Конфедераций в Москве. Из них каждый третий зарегистрировался в сети «МегаФона». Самым популярным среди наших абонентов стал матч Россия – Португалия, он же лидирует и по количеству отправленных СМС. Чемпион по проговоренным минутам и использованному трафику мобильного интернета – игра между Чили и Австралией», - комментирует Михаил Каракулин, директор по развитию сети Столичного филиала «МегаФона».

Поболеть за своих приехали и гости из-за границы. Самыми активными фанатами стали болельщики сборной Чили. 25 июня на стадионе «Открытие Арена» на матче Чили – Австралия их было 80 % среди роумеров, 75% - 18 июня на игре Камерун – Чили и 34% на противостоянии Россия – Португалия 21 июня. Второе и третье место по количеству болельщиков с зарубежными сим-картами разделили мексиканцы и португальцы. При этом в матче за третье место у мексиканцев было двукратное численное преимущество над португальцами.

«Мы справились с нагрузками на сеть на Кубке Конфедераций, в рамках исполнения контракта с компанией «Национальный центр информатизации» (НЦИ). За время проведения турнира связь в столице на всех объектах его проведения работала качественно и надежно. Самое важное, что наши возможности позволили болельщикам насладиться отличным футболом и при этом поделиться эмоциями с близкими», - комментирует Михаил Каракулин, директор по развитию сети Столичного филиала «МегаФона».

Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка Конфедераций 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры на объектах проведения этих масштабных спортивных мероприятий.

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Данные МегаФон - С.Петербург

Санкт-Петербург. Наибольший интерес у абонентов «МегаФона» в Санкт-Петербурге вызвал матч Россия — Новая Зеландия, который состоялся 17 июня и на котором наша сборная одержала победу, а болельщики установили рекорд, прокачав в сети «МегаФона» более 3 800 гигабайт интернет-трафика и проговорив по мобильным телефонам без малого 11 500 часов.

Относительно умеренную интернет-активность 22 июня во время матча между Камеруном и Австралией (2 800 гигабайт трафика) абоненты «МегаФона» с лихвой компенсировали уже через день, 24 июня, когда на поле «Санкт-Петербург Арены» вышли игроки сборных Португалии и Новой Зеландии: через сеть оператора вновь было прокачано 3 800 гигабайт.

Всего же за три матча Кубка Конфедераций — 2017 на стадионе «Санкт-Петербург Арена», прилегающей территории и фан-зоне абоненты «МегаФона» проговорили по мобильным телефонам более 25 500 часов и сгенерировали свыше 10 000 гигабайт интернет-трафика. За игроками на футбольном поле наблюдали в общей сложности около 140 тысяч болельщиков, и почти у половины из них в телефонах были SIM-карты «МегаФона». Несмотря на существенный рост нагрузки на сеть, скорость передачи данных в LTE в среднем была на уровне 40 Мбит/с. Таким образом, прошедшие в городе на Неве матчи подтвердили готовность телеком-инфраструктуры стадиона «Санкт-Петербург Арена» к высоким нагрузкам. «МегаФон», выступая техническим партнером «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», успешно испытал на стадионе систему связи, созданную под задачи телеком-сопровождения мероприятий Кубка конфедераций — 2017 и Чемпионата мира — 2018.

«Во время матча на стадионе количество зрителей вполне сопоставимо с населением небольшого города, но мы были готовы к таким нагрузкам, заранее провели масштабные работы, и должен сказать, что наша инфраструктура уверенно справилась с такими нагрузками», — комментирует результаты директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Алексей Титов.

Выполняя обязательства в рамках партнерства с «Национальным Центром Информатизации», для бесперебойной работы сети на стадионе «Санкт-Петербург Арена» «МегаФон» установил более сотни приемопередатчиков, подключенных к 450 антеннам с использованием более 800 различных устройств сложения сигналов, проложил более 40 км кабелей и смонтировал аппаратную для размещения оборудования общей площадью 250 кв.м. Покрытие сети на стадионе оператор обеспечил с помощью уникальной распределенной активной антенной системы, которая позволяет одновременно работать всем операторам связи Петербурга во всех поколениях, а основная аппаратная комплекса связи находится за пределами здания стадиона, что упрощает обслуживание системы и снижает потребность в кондиционировании части оборудования за счет естественной вентиляции.

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Данные Минкомсвязи

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, которые прошли с 17 июня по 2 июля, было заказано почти 480 тыс. паспортов болельщика, или FAN ID. Граждане России заказали 90% всех паспортов: среди них жители более чем 1700 населенных пунктов, в том числе Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Сочи, Московской области, Краснодара, Самары. Далее в порядке убывания следуют болельщики из Чили, Мексики, Украины, Германии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, США, Китая, Нигерии, Англии, Армении и Таджикистана. Всего же в списке более 100 стран со всех континентов.

С 7 июня 2017 года граждане иностранных государств въезжали в РФ по FAN ID без оформления виз. Для них были открыты пункты технической поддержки: в Москве (международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурге (международный аэропорт Пулково), Адлере (международный аэропорт Сочи) и Казани (международный аэропорт Казань). Техническая поддержка также осуществлялась в автомобильных и морских пунктах пропуска.

По паспорту болельщика в электронной форме в Россию въехали 13 тыс. иностранных граждан. Затем зрители получили FAN ID на физическом носителе.

К началу матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года в России действовали 11 стационарных городских центров выдачи паспортов болельщика — три в Санкт-Петербурге, по два в Москве, Сочи и Казани, по одному — в Краснодаре и Калининграде. У стадионов были открыты дополнительные центры выдачи паспортов болельщика в виде шатров. В них зрители могли зарегистрироваться для получения FAN ID, ранее зарегистрировавшиеся — получить сам документ. Также можно было заменить испорченный или восстановить утерянный паспорт болельщика.

До начала матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года была получена половина заказанных паспортов болельщика. Кроме получения FAN ID в центрах выдачи, иностранные граждане и граждане России могли заказать их бесплатную почтовую доставку. Только в России услугами «Почты России» воспользовались более 25 тыс. болельщиков. Регистрация зрителей в центрах выдачи FAN ID занимала 6–8 минут, выдача паспорта — до 3 минут.

Среди заказавших паспорта болельщиков — 70% мужчин и 30% женщин. Наиболее многочисленная группа болельщиков была представлена в возрастной группе 25–34 года — 35%. 13% получивших FAN ID были моложе 17 лет, 2% — старше 65 лет.

FAN ID — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Паспорт болельщика являлся обязательным документом для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который необходимо было получить после покупки билета. Паспорт оформлялся бесплатно на каждого футбольного болельщика и действовал при наличии соответствующих билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы идентификации футбольных болельщиков является Минкомсвязь России. В проекте также принимают участие Министерство спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство транспорта РФ.

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МегаФон о системе Life control

Впервые в истории спортивных мероприятий охраной объектов связи на стадионах, где проводились матчи Кубка Конфедераций занимались устройства «умный дом». В четырех городах Чемпионата (Сочи, Казань, Москва и Санкт-Петербург) серверные помещения, а также базовые станции находились под круглосуточным наблюдением электронных стражей от Life Control.

Для охраны объектов были задействованы 53 комплекта оборудования, в числе которых датчики движения, видеокамеры и датчики открытия дверей. Информация аккумулировалась Центром умного дома Life Control и передавалась в data-центр системы. В случае нештатной ситуации система оповещала оперативного дежурного ЕЦУС (Единый Центр Управления Сетью) «МегаФона».

«Во время проведения Олимпийских Игр в Сочи мы несколько раз столкнулись с актами вандализма в отношении нашего оборудования. Для того, чтобы такие ситуации не повторялись, мы задействовали устройства от Life Control. Благодаря этой системе, мы круглосуточную получали информацию с наших объектов, в том числе аудио и видео в HD-качестве, что особенно пригодилось во время монтажа оборудования», - отмечает Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».

В рамках контракта по обеспечению объектов Чемпионата услугами связи «МегаФон» обеспечил строительство, подготовку и эксплуатацию технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где проводились спортивные мероприятия. В частности, компания обеспечила радиопокрытие ключевых объектов к мероприятию; развернула магистральные DWDM-каналы с резервированием для ТВ-вещания; подключила к интернету стадионы, гостиницы, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях; организовала выделенные L2 каналы и полносвязные VPN-сети; подключила услуги аналоговой и цифровой телефонии, а также организовала ISDN-телефонию, которая позволила спортивным комментаторам проводить репортажи.

Система Life Control появилась на российском рынке в конце 2016 года. Это первая экосистема умных вещей, созданная мобильным оператором в сотрудничестве к разработчиками из США, Италии и Китая.

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Данные Ростех

Телекоммуникационная инфраструктура и информационные сервисы, развернутые дочерней структурой Госкорпорации Ростех – Национальным Центром Информатизации (НЦИ), во время проведения Кубка Конфедераций-2017 (КК-2017) отработали без сбоев. 16 матчей, прошедших в 4 российских городах – Москве, Петербурге, Казани и Сочи, – посетило более 600 тысяч человек, в среднем на каждом из стадионов присутствовало по 39 тысяч. Освещали матчи более 3 тысяч представителей отечественных и зарубежных СМИ, также услугами связи и информационными сервисами воспользовались более 5 тысяч волонтеров. В общей сложности за время проведения игр по сетям связи было сделано почти 1,5 миллиона вызовов и передано более 57,5 Терабайт информации. Это сравнимо с двух недельным трафиком города-миллионника.

«Кубок Конфедераций стал настоящим праздником для всех любителей футбола, который по достоинству оценили как россияне, так и болельщики из других стран. Участники, организаторы игр, а также люди, посетившие матчи, положительно отзывались как об уровне организации, так и о качестве информационных сервисов, которые для них были развернуты. Ожидается, что на матчи Чемпионата мира в следующем году приедет порядка трех миллионов гостей. Кубок показал, что мы готовы к этому празднику футбола, как организационно, так и технологически», - комментирует Константин Солодухин, генеральный директор НЦИ.

«Всего НЦИ запустил 28 сервисов и создал ИКТ-инфраструктуру, способную впервые в России поддерживать телевизионное вещание в формате Ultra HD. Трансляции компании HBS прошли без сбоев на 183 страны. Кроме того, для проведения Кубка Конфедераций команда НЦИ предоставила профессиональную радиосвязь стандарта TETRA, которой воспользовалось более 19 тысяч человек, совершив из разных городов страны около 280 тысяч вызовов. Теперь следующим важным этапом будет подготовка к Чемпионату мира, финал которого будет проводиться в Москве, куда из Санкт-Петербурга переедет и международный вещательный центр. Это потребует реконфигурации созданной инфраструктуры и формирования новых ресурсов. Дело не только в увеличении количества задействованных городов - 11 вместо 4, но и в объеме услуг, предоставляемых на этапах полуфинала и финала, а также размерах глобальной телевизионной аудитории», - отметил председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

За время проведения матчей на стадионах и прилегающих территориях абонентами инфраструктуры «МегаФона» стала треть от общего числа всех посетителей. Фанаты при этом проговорили более 1,2 млн минут – это больше 2 лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг примерно 20 Тб.

В городах проведения матчей для клиентских групп FIFA была развернута корпоративная сеть передачи данных на 4 500 портов, в том числе 351 точка доступа Wi-Fi. В дни проведения мероприятия по ней было передано 14 440 Гигабайт информации, точки доступа на пике нагрузки одновременно использовали до 1 842 пользовательских устройств. Всего по сетям фиксированной, мобильной связи, а также сети стандарта ТЕТRА было совершено 1 481 640 вызовов. Суммарный объем данных, переданных во время мероприятий пользователями сети Интернет, подключенных по фиксированным сетям, по сетям Wi-Fi и через мобильные сети, превысил 57,5 Терабайт.

С использованием системы удаленного синхронного перевода проведено 33 пресс-конференции на 4-х языках. На развернутой к КК-2017 сети ISDN работали 288 международных вещателей, а комментаторы матчей передали по ней более 91 185 минут международного цифрового телефонного трафика.

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Данные Минкомсвязи

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что информационно-коммуникационная (ИКТ) инфраструктура Кубка конфедераций FIFA 2017 года включила в себя более десяти телекоммуникационных сервисов. Всего ИКТ-инфраструктурой охвачено более 80 объектов в четырех городах проведения спортивного турнира: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В ИКТ-инфраструктуру вошли фиксированная связь, передача вещательного трафика, видеоконференцсвязь, мобильная связь, кабельное телевидение, спутниковая связь, профессиональная цифровая радиосвязь TETRA. Также фиксированной, мобильной, профессиональной и видеоконференцсвязью были обеспечены отели, в которых остановились представители делегации FIFA, тренировочные базы команд, тренировочные площадки, главный и региональные операционные центры, офисы оргкомитета, транспортные депо, аэропорты и вокзалы.

«Такие крупные спортивные мероприятия как Кубок конфедераций можно провести только с развитой и надежно работающей ИКТ-инфраструктурой. Подобных комплексных ИКТ-проектов, с такими высокими требованиями к качеству, с такими географическими нюансами до сих пор в России не реализовывали. Мы старались сделать так, чтобы все участники футбольных соревнований остались довольны и смогли убедиться, что информационные технологии в России находятся на высочайшем уровне», — заявил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.

Инфраструктура Кубка конфедераций FIFA 2017 года создана совместно с операторами связи, в частности «Мегафон», «Ростелеком», «Теле2», «МТС», «Билайн», а также государственной корпорацией «Ростех».