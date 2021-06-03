Международное сотрудничество: МегаФон научит Ooredoo поддерживать крупные спортивные мероприятия

MForum.ru

Международное сотрудничество: МегаФон научит Ooredoo поддерживать крупные спортивные мероприятия

03.06.2021, MForum.ru

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Билайн (ПАО Вымпелком) и РЖД (ОАО Российские железные дороги) заключили соглашение о сотрудничестве для развития цифровых сервисов на базе инфраструктуры ОАО РЖД и инновационных решений ПАО ВымпелКом.

 

 

В короткие сроки была обеспечена связь и другие телеком услуги на 236 объектах в 11 городах, где проходил чемпионат, причем 12 из этих объектов были стадионами, где традиционно очень непросто обеспечить услуги с необходимым качеством и требуются специальные решения.

Были и другие аналогичные проекты - МегаФон обеспечивал связью и информационными сервисами Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, Кубок Конфедераций ФИФА 2017, саммит АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и другие значимые мероприятия.

Компания Oredoo развивает сети мобильной связи и оказывает услуги мобильного интернета в ряде стран Ближнего Востока. В частности, компания работает в Катаре, где в 2022 году пройдет ЧМ2022. Ooredoo получила статус основного поставщика услуг связи на этом чемпионате и сейчас ведет интенсивную подготовку к турниру телеком-инфраструктуры с тем, чтобы достойно принять гостей со всего мира. МегаФон предоставит компании Ooredoo необходимую информацию.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании компании МегаФон и Ooredoo подписали в ходе ПМЭФ2021. В рамках меморандума, МегаФон предоставит Ooredoo экспертную помощь при подготовке технологической инфраструктуры на крупных спортивных мероприятиях. Меморандум подписан при содействии Qatar-Russia Investment and Trade Advisory. В дальнейшем организация продолжит работать с обеими компаниями для развития их международного сотрудничества.

«За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Помимо опыта работы на Олимпийских и Параолимпийских играх в Сочи, Универсиаде в Казани и других мероприятиях, мы смогли на высочайшем уровне подготовить технологическую инфраструктуру на всех объектах Чемпионата мира по футболу в 2018 году, порадовав гостей качественной связью и интернетом на максимальной скорости. Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение Чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что МегаФон снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете», – комментирует генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Мы рады рассматривать потенциальное партнерство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Подписанный меморандум соответствует нашей корпоративной стратегии, которая включает в себя поиск партнёрств и развитие отношений. Это поможет нам предоставить клиентам лучшие возможности и цифровые сервисы, включая качественный клиентский опыт на крупнейших спортивных событиях. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с МегаФоном, которое принесет пользу нашим странам сейчас и в будущем», – подчеркнул генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.

Приятно видеть, что опыт отечественного оператора привлекает сравнительно крупную международную телеком-компанию. Нет сомнений в том, что МегаФон есть чем поделиться с коллегами в Катаре, соответствующий опыт обеспечения спортивных соревнований компанией безусловно накоплен.

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теги: телеком международное сотрудничество МегаФон связь для спорта

© Алексей Бойко, MForum.ru

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