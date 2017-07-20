Пресс-релизы: Tele2 обеспечила качественной связью 97% населения Москвы и области

MForum.ru

Пресс-релизы: Tele2 обеспечила качественной связью 97% населения Москвы и области

20.07.2017, MForum.ru

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития сети в Московском регионе. За шесть месяцев 2017 года компания выполнила годовой план по строительству сети в Московском регионе на 80%.

tele2

Tele2 продолжает расширять зону покрытия и улучшать качество связи в Москве и области, в результате чего по итогам первого полугодия сеть оператора охватила территорию, на которой проживает 97% населения Москвы и Московской области.

Одним из наиболее важных направлений работы технической службы компании стало развитие сетевой инфраструктуры в Московском метрополитене. За шесть месяцев качественная голосовая связь и скоростной интернет в стандартах 3G и 4G стали доступны пассажирам на 148 станциях столичной подземки, что составляет 57% от общего количества станций московского метро. По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает первое место по количеству станций LTE-стандарта среди сотовых операторов и обеспечивает наилучшее покрытие сети четвертого поколения в столичной подземке.

В январе–июне 2017 года оператор продолжил устанавливать базовые станции внутри помещений, чтобы улучшить связь на самых сложных инфраструктурных объектах региона. Tele2 обеспечила уверенный прием сигнала в крупных торговых и бизнес-центрах столицы и Подмосковья, гостиницах, на выставочных и музейных площадках (например, в Экспоцентре, Гостином дворе, Музее русского импрессионизма, Государственном Кремлевском дворце). В связи с растущей нагрузкой на сеть оператор увеличил емкость каналов связи на ключевых транспортных объектах (в аэропорту Шереметьево, Домодедово, Внуково и на железнодорожных вокзалах столицы), а также на территории развлекательных и спортивных комплексов. Например, накануне Кубка конфедераций оператор провел дополнительные технические работы и обеспечил надежными услугами связи болельщиков на стадионе «Открытие Арена».

Помимо расширения зоны покрытия и увеличения емкости сети, в течение первого полугодия техническая служба Tele2 работала над внедрением технологий, существенно улучшающих качество связи. Совместно с Nokia оператор запустил интеллектуальную систему SON (Self- Organizing Network), которая автоматически настраивает работу сети и обеспечивает качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на инфраструктуру связи.

Кроме того, в Московском регионе начала работать услуга передачи голоса в сетях LTE (VoLTE), которая позволяет совершать голосовые вызовы через сеть четвертого поколения и, как следствие, обеспечивает максимально быстрое соединение и высокое качество передачи голоса (HD-Voice). Благодаря непрерывному подключению к 4G клиент Tele2 может говорить по телефону, не останавливая интернет-сессию.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Мы понимаем, что такие показатели, как восприятие качества связи и готовность абонентов рекомендовать услуги Tele2, напрямую зависят от наших усилий, вложенных в техническое развитие сети. Поэтому расширение зоны действия сети и улучшение качества услуг в столичном регионе – ключевой приоритет для Tele2. Мы значительно расширили indoor-покрытие на сложнейших инфраструктурных объектах мегаполиса, подготовили спортивные сооружения к главному футбольному турниру года, стали лидером по качеству связи в московском метро и внедрили высокотехнологичные решения на своей сети. В итоге мы выполнили 80% годового плана техразвития с квартальным опережением».

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