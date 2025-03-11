Интервью: Сергей Анохин, гендиректор Билайн, в большом интервью Ведомостям – о компании и об актуальных темах российского телеком-рынка

MForum.ru

Интервью: Сергей Анохин, гендиректор Билайн, в большом интервью Ведомостям – о компании и об актуальных темах российского телеком-рынка

11.03.2025, MForum.ru

Беседовали с г-ном Анохиным Екатерина Кинякина и Ника Сизова. Читать его, как любое интервью, лучше целиком. Тем не менее, краткие выжимки того, что для меня представляется самым интересным, я для вас сделал.

 

 

🔸 Билайн должен заново засиять на российском рынке - стратегическая цель.

🔸 Показатели в 2024 году заметно выросли (это мы подробно разбирали на днях, не буду повторяться), как сервисная выручка, так и EBITDA, рентабельность по EBITDA и прибыль, последняя в разы – до 18,7 млрд руб.

🔸 В 2025 году Билайн наращивает инвестиции в развитие покрытия и качества услуг связи в 2 раза (!), что безусловно положительно скажется на пользовательском опыте. В частности, продолжится масштабный рефарминг частот 3G в пользу 4G/LTE. Переход этот завершен в Московском регионе и еще в паре десятков – везде выросли пропускная способность и скорость в сети 4G. Устройств без поддержки сети 4G/LTE по данным компании – 0.1%, в основном это планшеты. В 2025 году рефарминг затронет 18 регионов, причем в 15-ти он завершится полным выключением 3G.

🔸 После отмены льготы Минцифры по оплате за частоты LTE с 1 января 2024 года операторам приходится платить за их использование в 10 раз больше. Приходится с этим справляться.

🔸 Ситуация с официальным уходом с российского рынка крупных вендоров негативно повлияла на операторский бизнес. Возросли затраты, усложнилась логистика. Вместе с тем, уже появляются российские альтернативы, в Билайн, в частности, смотрят на продукты компаний Ядро и Протей. Меньше привлекает продукция Иртеи в силу кэптивности (принадлежности МТС 50% доли Иртеи) этой компании. Но конкуренция – это хорошо. ВымпелКом смотрит и на оборудование различных «азиатских партнеров». Не только смотрит, но и применяет, речь идет о так называемых компаниях «второго эшелона», речь, например, о серверах, СХД.

🔸 Пока что не решен на уровне государства вопрос об отмене роуминга с Беларусью, проблема связана с дисбалансом числа приезжающих в Беларусь из России и в Россию из Беларуси. Этот дисбаланс при отмене роуминга приведет к тому, что у операторов Беларуси станет меньше средств для поддержки и модернизации сети. Но, возможно, в 2025 году вопрос все же решится и операторы выполнят решения регуляторов.

🔸 Мошенничество с использованием систем связи никуда не денется. Будет расти как сложность защитных механизмов, так и сложность механик атак. Операторам и регулятору придется этой темой постоянно заниматься, что уже и происходит.

🔸 При выполнении обязательств по обеспечению покрытия сотовой связи вдоль дорог есть проблема с отсутствием электромощностей на рационально близком расстоянии. Много мест, где это за гранью рациональной экономики, когда до ближайшей точки присоединения десятки километров. Важен диалог с регулятором.

🔸 Продолжается обсуждение с регуляторами возможности регистрации биометрии у операторов связи - это облегчило бы жизнь иностранцам.

🔸 Вопросы объединения, коллаборации и партнерства с другими операторами на повестке не стоят, кроме обычных тем технологического партнерства, шеринга, например, резервных каналов.

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теги: Вымпелком Билайн развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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