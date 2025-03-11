Интервью: Сергей Анохин, гендиректор Билайн, в большом интервью Ведомостям – о компании и об актуальных темах российского телеком-рынка

MForum.ru
11.03.2025,
Беседовали с г-ном Анохиным Екатерина Кинякина и Ника Сизова. Читать его, как любое интервью, лучше целиком. Тем не менее, краткие выжимки того, что для меня представляется самым интересным, я для вас сделал.
🔸 Билайн должен заново засиять на российском рынке - стратегическая цель.
🔸 Показатели в 2024 году заметно выросли (это мы подробно разбирали на днях, не буду повторяться), как сервисная выручка, так и EBITDA, рентабельность по EBITDA и прибыль, последняя в разы – до 18,7 млрд руб.
🔸 В 2025 году Билайн наращивает инвестиции в развитие покрытия и качества услуг связи в 2 раза (!), что безусловно положительно скажется на пользовательском опыте. В частности, продолжится масштабный рефарминг частот 3G в пользу 4G/LTE. Переход этот завершен в Московском регионе и еще в паре десятков – везде выросли пропускная способность и скорость в сети 4G. Устройств без поддержки сети 4G/LTE по данным компании – 0.1%, в основном это планшеты. В 2025 году рефарминг затронет 18 регионов, причем в 15-ти он завершится полным выключением 3G.
🔸 После отмены льготы Минцифры по оплате за частоты LTE с 1 января 2024 года операторам приходится платить за их использование в 10 раз больше. Приходится с этим справляться.
🔸 Ситуация с официальным уходом с российского рынка крупных вендоров негативно повлияла на операторский бизнес. Возросли затраты, усложнилась логистика. Вместе с тем, уже появляются российские альтернативы, в Билайн, в частности, смотрят на продукты компаний Ядро и Протей. Меньше привлекает продукция Иртеи в силу кэптивности (принадлежности МТС 50% доли Иртеи) этой компании. Но конкуренция – это хорошо. ВымпелКом смотрит и на оборудование различных «азиатских партнеров». Не только смотрит, но и применяет, речь идет о так называемых компаниях «второго эшелона», речь, например, о серверах, СХД.
🔸 Пока что не решен на уровне государства вопрос об отмене роуминга с Беларусью, проблема связана с дисбалансом числа приезжающих в Беларусь из России и в Россию из Беларуси. Этот дисбаланс при отмене роуминга приведет к тому, что у операторов Беларуси станет меньше средств для поддержки и модернизации сети. Но, возможно, в 2025 году вопрос все же решится и операторы выполнят решения регуляторов.
🔸 Мошенничество с использованием систем связи никуда не денется. Будет расти как сложность защитных механизмов, так и сложность механик атак. Операторам и регулятору придется этой темой постоянно заниматься, что уже и происходит.
🔸 При выполнении обязательств по обеспечению покрытия сотовой связи вдоль дорог есть проблема с отсутствием электромощностей на рационально близком расстоянии. Много мест, где это за гранью рациональной экономики, когда до ближайшей точки присоединения десятки километров. Важен диалог с регулятором.
🔸 Продолжается обсуждение с регуляторами возможности регистрации биометрии у операторов связи - это облегчило бы жизнь иностранцам.
🔸 Вопросы объединения, коллаборации и партнерства с другими операторами на повестке не стоят, кроме обычных тем технологического партнерства, шеринга, например, резервных каналов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Вымпелком Билайн развитие сетей
--
Публикации по теме:
10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Еврейской АО - жителям Биробиджана стали доступны более высокие скорости за счет рефарминга частот 3G под LTE / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Свердловской области - 4G/LTE получила УГМК-Арена в Екатеринбурге / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Москве - БКЛ московского метро лидирует по росту объемов передачи данных / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ивановской области - покрытие 4G/LTE появилось еще в 20 небольших селах и деревнях в рамках УЦН / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - запущены первые в области отечественные базовые станции Иртея / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Realme P3 Ultra получит характеристики флагманского уровня / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300i с емким АКБ / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Стали известны основные подробности о Xiaomi Civi 5 Pro / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 50 и Note 50 Pro с емкими АКБ / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru