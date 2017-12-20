Дайджест: Билайновский тариф "Гигабайт" и другие новости дня

20.12.2017, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети GSM в Ростовской области

Новое строительство коснулось Новочеркасска, Азова, Сальска, Таганрога, Цимлянска, Аксая, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, Гуково, Зверево, Донецка, Красного Сулина, Зернограда, Константиновска, Новошахтинска, Шахт, Каменска-Шахтинского и всех муниципальных районов Ростова-на-Дону. / MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Казани, а также полном охвате всех станций метро в городе

В 2017 году сеть 4G МТС заработала на всех запущенных станциях казанского метрополитена, усилился прием сигнала в местах, где наблюдается значительный рост интернет-трафика: в Деревне Универсиады, в районе корпусов КФУ, Энергетического университета, главного железнодорожного вокзала. Отдельные работы проведены по обеспечению покрытия 4G на стадионе «Казань Арена» в преддверии игр Кубка Конфедераций. / MForum.ru

Билайн запускает тариф "Гигабайт" с погигабайтной оплатой

«Гигабайт» не имеет абонентской платы, и позволяет платить только за желаемый объем мобильного интернета. Абонент, подключенный к тарифу, приобретает интернет-трафик с погигабайтной оплатой, которая составляет 50 рублей в регионах и 100 рублей в Москве за 1 Гб. Удобный, понятный и прозрачный тариф. / MForum.ru

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