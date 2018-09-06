Дайджест телекома: Шеринг частот 800 МГц; МТС запускает поддержку VoLTE и WiFi-calling в регионах; Поживем пока со старыми SIM-картами; С 5G в России торопиться не станут; В Ростелекоме “разрабатывают” смартфон

MForum.ru
06.09.2018,
Tele2 объединит частоты 800 МГц с МТС?
Tele2 объявил тендер «Проведение организационно-технических мероприятий по обеспечению возможности совместной работы сетей LTE-800 ООО «Т2 Мобайл» на территории Самарской области с РЭС специального назначения».
Похоже, что речь идет о совместном использование частот 800 МГц (7.5+7.5) для обеспечения более качественного покрытия в регионе. У Tele2 в диапазоне 800 МГц есть полосы 832-839,5 МГц и 791-798,5 МГц. К ним примыкают полосы 839,5-847 МГц и 798,5-806 МГц, которые выделены МТС. Можно ли предположить, что речь идет о проекте по совместному с МТС использованию частот?
Аналогичные проекты будут в Екатеринбурге, Волгограде и Нижнем Новгороде. Дело хорошее, за счет такой агрегации получится задействовать простаивающие 5 МГц частот, вырастет пропускная способность и средние скорости в сетях, как МТС, так и Tele2.
МТС запускает поддержку VoLTE и WiFi-calling в регионах
Планируемые даты запусков:
Белгород и Саратов уже работают. Далее в планах: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск - в общем города, где трафик особенно востребован.
Поживем пока со старыми SIM-картами
В Минцифразе все же проявили разумность, и остановили выпуск приказа об обязательном переходе операторов мобильной связи на SIM-карты с использованием отечественной криптографической защиты, одобренной ФСБ. Источник: vedomosti.ru.
Это не может не радовать. Даже без этого приказа у операторов хватает головной боли с SIM-ками. Взять, к примеру, Tele2. Компания никак не запустит поддержку VoLTE на Samsung. Уже корейцы и профили IMS Tele2 в прошивке обновили..., но что-то там так и не идет, симки работают некорректно. А раз так, нужно заканчивать тянуть резину и менять поставщика SIM-карт, раз уж существующий поставляет проблемные решения.
С 5G в России торопиться не станут
Если в США и ряде других стран с запусками 5G спешат настолько, что включили или собираются включать сети уже в этом году, не дожидаясь появления мобильных терминалов, в варианте фиксированного беспроводного доступа, то в России операторам велено обождать.
В 2019 году российские чиновники собираются неспешно утвердить “концепцию” создания и развития сетей 5G, до конца года попробуют определиться с необходимыми диапазонами частот для 5G.
Еще год уйдет на проведение пилотных проектов, причем в них будет задействован только один город-миллионник.
И только в 2021 году, в России “появятся условия” для запуска общедоступного 5G... Источник: rbc.ru.
Ну, что тут скажешь, кроме непечатного. Затык, как обычно, в “регулировании”, прежде всего, в частотах на которых как всегда сидят военные. И пока петух не клюнет их в темечко, ничего с места не сдвинется.
В Ростелекоме “разрабатывают” смартфон
Как выяснилось, не совсем разрабатывают, скорее закупают у бренда INOI, ставят на аппараты ОС Sailfish Mobile OS Rus и почему-то именуют “отечественным изделием”, хотя процессор в этих смартфонах, что ни на есть тайваньский, от MediaTek. Вот такое “импортзамещение”.
Смартфон Inoi R7 в Ростелекоме хотели бы поставлять госслужащим. Стоит упомянуть, что для чудофона нет мобильных приложений. Нет миллиона приложений, ни даже 100 тысяч или 10 тысяч, или 1 тысячи. Не экосистемы приложений. Зачем может быть нужен смартфон без приложений? Спросите у Ростелекома. Впрочем, сейчас паранойя у отдельных людей достигает такого уровня, что в ряд российских учреждений и огранизаций смартфоны под Apple и Android сотрудникам не разрешают приносить. И ничего, люди терпят ради стабильного "дохода", не увольняются.
Перевод гигантской армии чиновников на вот такое китайское чудо под финско-русской ОС может потребовать более 160 млрд рублей наших с вами денег из бюджета. Источник: hi-tech.mail.ru. ++
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теги: услуги дайджест телекома
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© Алексей Бойко,
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