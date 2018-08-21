Дайджест RFID: RFID-имланты; RFID для авиации; Микрон объявил о выпуске корпусированных меток HF RFID

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Дайджест RFID: RFID-имланты; RFID для авиации; Микрон объявил о выпуске корпусированных меток HF RFID

21.08.2018, MForum.ru

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Первый год пользования вживленными RFID метками в компании Three Square Market - полет нормальный

Годом ранее сотрудникам компании в Висконсине предложили бесплатно имплантировать в кисть руки чипы RFID, чтобы повысить удобство пользования инфраструктурой компании - получать безпарольный доступ к компьютеру, разблокировать турникет, контролирующий приход сотрудников на работу, идентифицировать себя при покупке еды в столовой.

“Микрочип в шприце” VetTag S20 (2,12x12 мм)

Из 250 работников компании на вживление чипа согласились 80 человек, из них за год попросили удалить из своей руки чип только двое, причем каждый раз это было связано с уходом человека из компании. Источник: tadviser.ru

Станет ли такая практика массовой? Возможно, если люди будут видеть удобства для себя, обеспечиваемые технологией. В Швеции число людей, которые добровольно установили себе в руку чипы RFID, измеряется уже тысячами человек.

 

В японской корпорации Kyocera разработали керамическую RFID-метку для авиации

В компании Kyocera разработали небольшую керамическую метку UHF RFID, которую можно крепить к металлическим предметам. Метка предназначена для аэрокосмической индустрии, где ее можно использовать для идентификации и отслеживания перемещений узлов и деталей самолета.

Ключ с RFID-меткой

RFID-метка Kyocera в керамическом корпусе, наклеенная на торцевой ключ. Источник картинки

 

Для начала планируется задействовать новые метки для идентификации инструментов, которые используются при техобслуживании и починке самолетов. Прочный корпус метки поможет ей оставаться работоспособной в сложных условиях, типичных для ремонтных цехов, включая удары и специфическую грязь.

В дальнейшем эту метку можно будет использовать для наклеивания на поверхности компонентов самолета, как во время первоначальной сборки, так и при прохождении бортом профилактических ремонтов. Метки справляются с температурными перепадами, характерными для полетов.

Структура метки - многослойная, антенна - встроенная.

Кроме метки размером 3 х 6 х 1.7 мм, компания также разработала новую метку ультрамалых размеров - 5 х 2 х 1.5 мм, что соответствует сокращению ее объема на 50%.

Источник: electronicsweekly.com.

 

В Эстонии начали отслеживать инструменты на базе техобслуживания авиатехники в Таллине

Эстонский провайдер услуг техобслуживания авиатехники Magnetic MRO начал использовать автоматизированную систему отслеживания инструментов на базе в Таллине. В основе работы системы - технология радиочастотной идентификации, каждый инструмент помечен меткой RFID. Данные со считывателей RFID контролирует ПО фирмы CribMaster. Внедрение системы ускорило и упростило процесс выдачи сотрудникам инструментов и оборудования со склада и их возврат. Источник: ato.ru.

 

Компания РСТ-Инвент разработала RFID-метку для маркировки авиабагажа

Компания РСТ-Инвент разработала RFID-метку для маркировки авиа багажа и к 2019 году планирует выполнить поставку не менее 100 млн таких RFID-бирок. Кроме того, в планы компании входит оснащение ряда российских и зарубежных аэропортов RFID-системой.

В память RFID-метки, интегрированной в багажную бирку можно внести данные о пассажире, параметрах его багажа и маршруте следования. В процессе перемещений багажа бирки помогут отследить эти перемещения от момента регистрации до момента выгрузки багажа на ленту в аэропорту прибытия. RFID-решение соберет всю информацию в единую базу данных.

Как ожидается, внедрение RFID поможет авиакомпаниям и аэропортам снизить расходы, связанные с потерей багажа, и повысить качество опыта пассажиров. Источник: tadviser.ru.

Некоторые авиакомпании уже начали использование систем отслеживания перемещений багажа с использованием технологии RFID, как американская Delta. Идут эксперименты по внедрению систем обработки багажа с использованием технологии RFID также в ряде аэропортов, например, в 2016 году прошли испытания такой системы в Шереметьево, а летом 2018 года стартовал пилотный проект в Сочи. Применение RFID для улучшения обработки багажа кажется перспективным направлением внедрения технологии.

 

Зеленоградский Микрон освоил серийное производство корпусированных меток RFID диапазона HF

Зеленоградский Микрон освоил серийное производство универсальных корпусированных меток RFID диапазона 13.56 МГц. Считывание метки в режиме NFC возможно с расстояния до 10 см.

Корпусированная метка RFID производства "Микрон"

Корпусированная метка УРИМ1, Микрон, источник фото

Корпус диаметром 50 мм изготовлен из полифталамида (PPA), что позволяет метке сохранять работоспособность при температурах до +140C. Метка отвечает требованиям стандарта ISO 14443A, объем программируемой памяти - от 144 байт (36 х 4 байта). Метка предназначена для маркировки крупногабаритных предметов и оборудования. Источник: MForum.ru.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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