Пресс-релизы: «Билайн» запускает новый мобильный интернет-тариф с погигабайтной оплатой

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Пресс-релизы: «Билайн» запускает новый мобильный интернет-тариф с погигабайтной оплатой

20.12.2017, MForum.ru

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20 декабря 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новый интернет-тариф «Гигабайт», позволяющий оплачивать ровно столько интернет-трафика, сколько требуется.

Новый тариф «Гигабайт», доступный с 20 декабря, подходит абонентам, которые пользуются мобильным интернетом нерегулярно или потребляют мало интернет-трафика. Абоненты смогут пользоваться тарифом на планшетах, смартфонах, модемах и любых других устройствах.

«Гигабайт» не имеет абонентской платы, и позволяет платить только за желаемый объем мобильного интернета. Абонент, подключенный к тарифу, приобретает интернет-трафик с погигабайтной оплатой, которая составляет 50 рублей в регионах и 100 рублей в Москве за 1 Гб. Переход на тариф осуществляется бесплатно(1*). При первом подключении к интернету с баланса списывается стоимость 1 Гб в рамках тарифа, и абонент получает соответствующий объем мобильного интернета. Когда израсходованный трафик превысит 1 Гб – операция повторится и т.д.

В путешествиях по России интернет-трафик в рамках тарифа расходуется в сети «Билайн» без дополнительной платы (2*).

«Гигабайт» дополняет линейку мобильных интернет-тарифов «Билайн: «Интернет для планшета» и «Интернет для компьютера».

(1*) Если это первая смена тарифа абонентом за календарный месяц.

(2*) За исключением Чукотки, Республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация о линейке интернет-тарифов доступна на сайте www.beeline.ru.

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