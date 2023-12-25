Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - новый слой LTE в Азове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Батайске и в Ростове-на-Дону

MForum.ru
25.12.2023,
Рефарминг проведен в жилых многоквартирных кварталах, в частном секторе, в зоне покрытия социально-значимых объектов.
«За последний год объёмы информации, которые жители донского региона потребляют в Сети, выросли на 13%. На горожан приходится около 65% всего мобильного интернет‑трафика в регионе. Инженеры установили новое телеком-оборудование, которое позволило повысить ёмкость сети в густонаселённых локациях и увеличить среднюю скорость передачи данных до 25 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без подключения к домашнему Wi-Fi», – рассказал директор МегаФона в Ростовской области Артем Филин.
Самый интернет-активный регион, не считая областного центра Ростовской области - Шахты. Средний трафик этого региона - 860 ТБ в месяц. Шахтинцы дольше других говорят по мобильному телефону, более 400 тысяч часов, в 2.5 раз больше, чем абоненты в Азове, Таганроге, Волгодонске и Батайске.
На 2-м месте по потреблению мобильных данных - жители Таганрога. Клиенты в этом городе расходовали в месяц на 23% меньше трафика, чем жители Шахт. Замыкают тройку жители Батайска.
В Ростове-на-Дону годовой трафик передачи данных - около 140 тысяч ТБ.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Ростовская область
--
Публикации по теме:
04.12. [Новости компаний] Кадры: Артем Филин назначен директором оператора МегаФон в Ростовской области / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: VoLTE от МТС в Ростовской области - 32% от общего голосового трафика / MForum.ru
12.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон ускорил мобильный интернет в Ростове-на-Дону / MForum.ru
12.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Рязанской, Омской и Томской областях, анализ данных платформой GeoEffect / MForum.ru
11.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Операторская аналитика - доход предпринимателя в России составляет 75-100 тысяч рублей в месяц / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Lava Storm 5G дебютирует с Dimensity 6080 и 50 Мп камерой / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Oppo A59 на базе Dimensity 6020 / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Poco M6 представлен официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100i Power представлен официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G34 5G с дисплеем 120 Гц, Snapdragon 695 и 50 Мп камерой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Honor 90 GT с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Подтвержден запуск Tecno Spark 20 Pro+ в январе этого года / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Moto G 5G (2024) / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Oppo подтвердила 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 для смартфона Find X7 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X8b со 108 Мп камерой и 512 Гб встроенной памяти / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: itel it5330 – фичефон за 1499 рупий / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic 6 получат оформление от Porsche Design / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G / MForum.ru
15.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G24 Power и Moto G34 / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Fire-Boltt Armor представлены официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 3 Pro представлен официально / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo S18, S18 Pro, S18e / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный дебют смарт-часов Black Shark S1 Pro / MForum.ru