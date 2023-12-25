Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - новый слой LTE в Азове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Батайске и в Ростове-на-Дону

25.12.2023, MForum.ru

Рефарминг проведен в жилых многоквартирных кварталах, в частном секторе, в зоне покрытия социально-значимых объектов.

«За последний год объёмы информации, которые жители донского региона потребляют в Сети, выросли на 13%. На горожан приходится около 65% всего мобильного интернет‑трафика в регионе. Инженеры установили новое телеком-оборудование, которое позволило повысить ёмкость сети в густонаселённых локациях и увеличить среднюю скорость передачи данных до 25 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без подключения к домашнему Wi-Fi», – рассказал директор МегаФона в Ростовской области Артем Филин.

Самый интернет-активный регион, не считая областного центра Ростовской области - Шахты. Средний трафик этого региона - 860 ТБ в месяц. Шахтинцы дольше других говорят по мобильному телефону, более 400 тысяч часов, в 2.5 раз больше, чем абоненты в Азове, Таганроге, Волгодонске и Батайске.

На 2-м месте по потреблению мобильных данных - жители Таганрога. Клиенты в этом городе расходовали в месяц на 23% меньше трафика, чем жители Шахт. Замыкают тройку жители Батайска.

В Ростове-на-Дону годовой трафик передачи данных - около 140 тысяч ТБ.

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теги: МегаФон развитие сетей Ростовская область

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