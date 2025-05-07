Развитие сетей: Билайн в Ростовской области - еще 14 населенных пунктов получили 4G/LTE

07.05.2025, MForum.ru

Новые базовые станции ВымпелКом развернуты в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Гуково, Шахты, в поселках Верхнетемерницкий, Красный (Аксайский район), в хуторах Победа (Азовский район), Бровки (Сальский район), Богатов (Белокалитвенский район), пос. Персиановский (Октябрьский район). В Ростове-на-Дону сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, расширена в ЖК «Суворовский» (ул. Платона Кляты), ЖК «Вересаево» и ЖК «Смартполет» (ул. Берберовская).

Директор Ростовского отделения Билайн Виктор Решетников: «Каждый год в регионе мы отмечаем рост трафика. Мы наращиваем сеть как в населенных пунктах, так и на дорогах. Например, мы построили новые базовые станции в хуторе Грай-Воронец в Миллеровском районе и хуторе Степнянский в Азовском районе, благодаря чему связью обеспечены и жители населенных пунктов, и автомобилисты на трассе М4-ДОН в этих районах».

Ранее Билайн расширил покрытие сети 4G и улучшил качество связи на левом берегу Дона возле стадиона «Ростов-Арена», в районе набережной и на территории нового жилого комплекса.

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теги: Билайн ВымпелКом развитие сетей

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