Развитие сетей: МТС в Краснодарском крае - компания обеспечила быстрым мобильным интернетом горный кластер Сочи

MForum.ru
13.02.2024,
Компания МТС сообщает о модернизации сетей мобильного доступа на курортах Газпром, Роза Хутор и Красная поляна. По данным компании вполовину увеличена территория покрытия, LTE появилось на высокогорных участках трасс, начиная с 2400 м. Реализация масштабного проекта развития инфраструктуры в горах Сочи обошлась компании примерно в 1 млрд рублей.
Задействовано до 4-х частотных диапазонов одновременно, а значит, если ваш смартфон умеет в агрегацию, то вы можете рассчитывать на высокие пиковые скорости - вплоть до 305 Мбит/с. Эти заявления компании подтверждают исследования TelecomDaily. Для обеспечения бесшовного покрытия, МТС построила немало indoor-объектов (внутри помещений). Распределенные антенны МТС развернула практически во всех отелях, развлекательных и спортивных комплексах.
По данным МТС, сети компании ежедневно обслуживают больше всего роумеров. Учитывая туристическую направленность Сочи, в сезон сети МТС обслуживают до 1 млн абонентов ежедневно. Нагрузка на сеть растет примерно на 25% год к году.
«Развитие инфраструктуры связи в Сочи всегда имело свою специфику с точки зрения сезонности, но с активным подъемом внутреннего туризма мы получили новые вызовы. Стройка в условиях горного рельефа требует особого подхода – как с точки зрения технических решений, так и по суммам инвестиций. Сегодня мы можем сказать, что горный кластер Сочи - это одна из территорий Краснодарского края и даже России, где мы даем абоненту на высоте и в движении лучшие скорости, сравнимые с теми, которые он может получить у себя в квартире по проводам», - заявил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Турпоток в горный кластер Сочи сравнительно стабилен, с 2022 года по данным МТС Travel он вырос лишь на 3%. Больше всего на горнолыжные курорты приезжают туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жители Краснодарского края составляют треть всех туристов Красной поляны, Розы хутор и Газпрома. Также за последний год на курорты Сочи стали чаще ездить жители Северо-Кавказских республик: Ингушетии, Чечни и Республики Тыва. Продолжительность отдыха составила 8 дней. Самые короткие поездки – у туристов из Ингушетии, КЧР и Дагестана. Чаще всего в горы Сочи приезжают женщины в возрасте 35-44 года. Чуть меньше приезжает мужчин данной возрастной категории. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи.
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теги: развитие сетей МТС Сочи Краснодарский край
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