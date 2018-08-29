Телеком-дайджест: Кадры, Telegram vs ФСБ, МегаФон заплатит за Ждуна, $500 млн для Nokia, 5G FWT в Лесото, Ростелеком заплатит 99 млн руб за сеть в Сибири, МТС добавила посуточную оплату в тарифы Smart

29.08.2018, MForum.ru

Андрей Канцуров сядет на частоты

Те, кто следят за чередой кадровых обновлений в Минцифразе РФ, с интересом наблюдают за перетоком кадров из Роскомнадзора, организации с изрядно пострадавшей в 2018 году репутацией, в Минцифраз. Очередная такая подвижка - это назначение Андрея Канцурова на пост главы Департамента регулирования радиочастот и сетей связи в структуре регулятора. Ранее в министерство перебрались Олег Иванов - на должность зам. министра цифрового развития. Подробнее о кадровых изменениях в регуляторе российского телекома: comnews.ru

У Telegram новые правила конфиденциальности, но ФСБ они особо не порадуют

Компания Telegram представила новые правила конфиденциальности мессенджера, заявляя, что в рамках своей поддержки борьбы с терроризмом, сможет предоставлять по решению суда данные о IP-адресе и номере мобильного телефона того или иного пользователя, если это решение будет подтверждать, что пользователь подозревается в терроризме.

Важно отметить, что Telegram оставил себе такое право, но не взял на себя обязательство делать это по каждому присланному в компанию судебному решению. Более того, Павел Дуров подчеркнул, что новая политика не касается требований российских властей о доступе к переписке пользователей - такие обращения и далее не будут рассматриваться.

Главы Роскомнадзора Александра Жарова приветствовал такое решение администрации Telegram, но при этом заявил, что вопрос разблокировки (PS: в Роскомнадзоре принято считать, что Telegram заблокирован в России) представителям мессенджера следует решать с ФСБ. Будто бы кто-то сомневался, где кроется корень проблем мессенджера на российском рынке. Источник: ria.ru

Позиция администрации мессенджера понятна и вызывает симпатию. Бороться с терроризмом необходимо. При этом спецслужбам следует уметь работать без тотальной перлюстрации всего потока данных, которыми обмениваются российские пользователи с сетью интернет. Более того, в условиях, когда терроризмом может быть объявлена любая смешная картинка в сети, желание спецслужб иметь полный доступ к переписке всех пользователей является источником потенциальной опасности чуть не для каждого пользователя сети с российским гражданством. В этом плане желание администрации мессенджера защитить тайну переписки пользователей, представляется разумным, а готовность выполнять неангажированные судебные решения - рукой помощи тем, кто не занимается политической цензурой, а действительно борется с терроризмом.

МегаФон заплатит 8.6 млн рублей за Ждуна

Очередной случай, когда так называемые “правообладатели” отсудили денег у компании, которая использовала в своих коммуникациях с пользователями популярный образ. Компания CD Land, которая представляет в России интересы голландской художницы, придумавший забавный образ Ждуна, требовала с МегаФон 10 млн рублей, но суд в итоге сократил сумму иска до 8.6 млн. Источник.

Вся современная история с “правообладанием” стала способом заработка для хитрецов, которые строят свой бизнес на вот таком “представлении прав” творческих людей. При этом зачастую деньги доходят далеко не до всех защищаемых, и далеко не в полном объеме - посмотреть хотя бы на деятельность обществ по защите прав музыкантов и писателей. Законодательство давно требует пересмотра - автор безусловно должен получать вознаграждение за удачный результат творчества, но сроки, после которых новинку следует считать переданной в “общий домен”, должны быть минимальными - от дней до недель, а не годы и десятилетия, как сейчас.

К сожалению бизнес на “правах” так развился, что его лоббистские возможности сегодня настолько сильны, что правительства в разных странах уже не способны прикрыть эту лавочку.

МТС переименовывает тарифы Smart и добавляет посуточную оплату

Новые названия Smart mini и Smart - Smart mini 032018 и Smart 032017 - с 4 сентября 2018. С этого момента в случаях, если на счете будет не хватать денег для списания оплаты за месяц, включится посуточная тарификация - 17.5 руб/сутки или 22 руб./сутки соответственно. Если баланс пополнить до 400 руб. или 500 руб., то спишется вся эта сумма и вернется помесячный режим оплаты. Остальные условия на тарифах не меняются. Источник: moskva.mts.ru.

Nokia получит полмиллиарда евро от Евросоюза, чтобы стать лучше в области 5G

Финская компания Nokia получит займ в размере 500 млн евро из Европейского инвестиционного банка, чтобы усилить R&D в области 5G. Детали займа не разглашаются, но по всей вероятности компания получила деньги на более льготных условиях, чем если бы обратилась за ними на открытый рынок заимствований.

Для ЕС это легкий способ показать, что администрация поддерживает развитие 5G в Европейском блоке стран, чем действительно глубоко влезать в тему и, например, создавать дискриминационные условия, затрудняющие захват рынка китайскими поставщиками оборудования.

Кроме того, этот займ выглядит каким-то демаршем Евросоюза против шведской компании Ericsson - этот вендор много лет удерживает лидерское место за счет собственных усилий, тогда как Nokia решено помогать, что называется, всем миром. Источник: telecoms.com.

Хотя решение ЕС выглядит, мягко сказать, странным, я рад уже тому, что европейцы все же спохватились и пытаются помочь европейскому бизнесу сохранить свои позиции на мировом рынке в столь существенном сегменте, как телекоммуникации.

Vodacom заявляет о запуске первой в Африке сети 5G

Группа компаний Vodacom запустила коммерческую сеть 5G с фиксированным доступом (FWA) в Лесото. В Vodacom также заявляют, что готовы запускать сеть 5G в Южной Африке, когда получат соответствующие частотные назначения.

Сеть 5G FWT в Лесото запущена в диапазоне 3.5 ГГц и обеспечивает скорости “как в оптоволоконной сети”. Услугами фиксированного беспроводного ШПД уже пользуются два B2B клиента компании.

Лесото - это сравнительно небольшой рынок, точный размер населения в стране неизвестен, но оценивается на уровне порядка 2.3 млн. Тем не менее это хороший рынок для экспериментов с 5G FWA, который затем пригодится на других рынках Африки.

В Южной Африке Vodacom пока что только демонстрирует технологию 5G, получив временные разрешения на такие показы. Компания не имеет частотных присвоений в диапазоне 3.5 ГГц, что не позволяет ей начать предоставление коммерческих услуг 5G FWA.

Тесты 5G в Южной Африке ведет также компания MTN в сотрудничестве с Ericsson. Источник: mobileworldlive.com.

Ростелеком строит инфраструктуру сетей мобильной подвижной связи

Можно предположить, что строительство "инфраструктурного оператора всея Руси" уже началось"? Только в Сибири закупочка на 99 млн рублей.

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теги: Телеком-дайджест

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