Пресс-релизы: МТС о расширении покрытия LTE в Казани

MForum.ru
20.12.2017,
Казань, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает об обеспечении в Казани «коврового» покрытия сети 4G LTE.
С начала 2017 года МТС запустила более сотни базовых станций 4G, сконцентрировав строительство базовых станций LTE в двух основных направлениях: центральной части города и удаленных от центра районах и поселках.
В 2017 году сеть 4G МТС заработала на всех запущенных станциях казанского метрополитена, усилился прием сигнала в местах, где наблюдается значительный рост интернет-трафика: в Деревне Универсиады, в районе корпусов КФУ, Энергетического университета, главного железнодорожного вокзала. Отдельные работы проведены по обеспечению покрытия 4G на стадионе «Казань Арена» в преддверии игр Кубка Конфедераций.
Также работы по улучшению покрытия затронули такие части города, как поселки Куюки, Вознесенский, Салмачи, Нагорный, Давликеево, Царицыно, Борисоглебское, Левченко, Северный, Залесный, Дербышки, Кадышево, Юдино, Константиновска, Победилово, Борисково, Соцгород, Самосырово, Крутушка, Ферма, Аракчино, Большие Клыки, Осиново и другие.
«Спустя четыре года с момента запуска сети 4G, мы подошли к уровню покрытия, обеспечивающего доступ практически на 100 процентах территории города, что иначе можно назвать ковровым покрытием. Установка новых базовых станций позволяет не только разгрузить действующую сеть, но и стирать «белые пятна» в тех районах, где мобильный доступ по-прежнему остаётся единственным способом выхода в Сеть. К таким местам мы причисляем и коттеджные поселки, и даже центральные районы города, где ежедневно мобильный интернет максимально востребован сотнями тысяч туристов, студентов и горожан. В условиях плотной городской застройки, безусловно, сложно избежать локальных мест, где покрытие предстоит дополнительно настраивать. Поэтому мы продолжим наращивать количество базовых станций, чтобы гарантировать высокие скорости мобильного интернета при все растущем спросе на эти услуги, фокусируясь на точечной застройке и улучшении качества сигнала внутри жилых домов, бизнес и торговых центров в следующем году», – сообщил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.
Развитие сети МТС в Республике Татарстан
С марта 2014 года МТС предоставляет жителям Татарстана высокоскоростной мобильный интернет 4G LTE с возможностью передачи данных на скорости до 75 Мбит/с. В 2016 году МТС запустила технологию LTE-Advanced (LTE-A) на сети «четвертого» поколения в Татарстане, объединение LTE-частот, работающих в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, в результате чего скорость мобильного интернет может достигать до 150 Мбит/с. С начала 2017 года МТС построила более 300 базовых станций стандарта 4G, обеспечив доступ к сети 4G МТС около 70 процентов жителей Татарстана.
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