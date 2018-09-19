Микроэлектроника: Дайджест рынка полупроводников

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Микроэлектроника: Дайджест рынка полупроводников

19.09.2018, MForum.ru

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В ДВФУ за три года разработают новые керамические гетероструктуры

Команда молодых ученых ДВФУ выиграла грант РФФИ и займется разработкой и стандартизацией производства новых материалов на основе гетероструктур “лазерная керамика - термоэлектрик”. За три года ученым предстоит провести эксперименты по синтезу нанопорошков иттрий алюминиевого граната и титаната стронция, подбор параметров спекания лазерного керамического слоя и термоэлектрика.

Новая технология должна заменить традиционное выращивание монокристаллов для лазерных систем. Комбинированные керамические структуры, как ожидается, улучшат эксплуатационные характеристики - активная лазерная среда будет лучше охлаждаться, снизится термическое напряжение по-сравнению с монослойными структурами, что создаст основу для повышения пиковой мощности излучения, то есть обеспечит возможность для создания в будущем более мощных лазеров. Источник: planet-today.ru.

 

Аналогово-цифровые процессоры сигналов - несправедливо забытые?

Автор статьи в “Промышленных ведомостях” Моисей Гельман уверен, что сегодняшний подход, когда для первичной обработки измерительной информации используются цифровые программно-управляемые микропроцессоры, не является эффективным. С его точки зрения, более эффективным решением было бы использование специализированных, жестко запрограммированных процессоров - дешевых, надежных и потребляющих меньше энергии.

Автор предлагал это еще почти 50 лет назад, продолжает предлагать и сейчас. Особый выигрыш с точки зрения автора, мог бы быть достигнут за счет использования аналогово-цифровых и аналоговых микропроцессоров для решения типовых задач контроля, измерения и регулирования, что позволило бы создавать на их основе различные системы управления, отличающиеся от сегодняшних большим быстродействием. Важно, что такие процессоры можно производить по имеющимся в России микронным технологиям. Источник: promved.ru.  

 

Рынок процессоров приложений для смартфонов ждет небольшое сокращение

Поставки процессоров приложений для смартфонов в 3q2018 составят около 450 млн штук, прогнозируют аналитики Digitimes Research (-0.45% год к году), 200 млн чипов поставит Qualcomm, еще 160 млн обеспечат MediaTek и Apple. На долю остальных останется порядка 90 млн штук.

Доля процессоров Apple до конца года может вырасти за счет спроса на новые аппараты в которых устанавливается чип A12 Bionic, выполненный по процессу 7 нм (производятся фабом TSMC), ожидается, что до конца года может быть выпущено более 85 млн аппаратов с этими процессорами.

В целом можно говорить о стагнации на рынке процессоров для смартфонов, всего за год их будет отгружено порядка 1.59 млрд, что примерно соответствует уровню 2017 года (-0.8%). Источник: dailycomm.ru.

 

Рынку памяти прогнозируют спад

В августе о предстоящем снижении спроса на рынке полупроводников предупредила Morgan Stanley, а на днях стало известно, что это мнение разделяют и в Goldman Sachs, аналитики этой компании ожидают продолжение снижения спроса на фоне роста предложения на рынке чипов памяти. Спрос снижается в основном на чипы DRAM, а предложение растет прежде всего в сегменте NAND.

Эти прогнозы сказываются, прежде всего, на курсе акций такой компании, как Micron, но могут ударить и по Hynix. Источник: elitetrader.ru.

 

Торговая война США с Китаем ударит не только по Китаю, но и по США, Японии и другим странам

В дополнение к действующим пошлинам на китайские товары в США подготовили еще два пакета пошлин: один на $200 млрд уже готов к запуску, второй на $267 млрд сейчас готовится. Если дойдет до того, что американцы введут оба пакета, налоги распространятся практически на весь экспорт, включая полупроводники.

Американский хайтек этим весьма обеспокоен, в частности, Apple уже сообщила правительству США, что очередная волна пошлин негативно повлияет на стоимость ряда товаров, выпускаемых компанией, от Apple Watch до Mac mini. Ряд других компаний выступил с аналогичными заявлениями. Учитывая, что в Китае размещеы фабрики ряда крупных американских компаний, выпускающих полупроводники, есть риск пострадать не только от действий администрации Трампа, но и от ответных мер Китая, которые могут последовать в ответ на действия США. Источник: pfj.ru.

Казалось бы, любые проблемы Китая или США такой стране, как Япония только на руку. На деле это не так, до 40% всего экспорта из Японии в Китай - это полупроводники и другие электронные компоненты, оборудование для их производства и промышленные роботы. А поскольку и комплектующие и оборудования из Японии задействованы в основном для производства смартфонов и компьютеров, которые затем отправляются в США, то торговые войны, способные остановить этот поток, с высокой вероятностью ударят и по Японии. Источник: fxteam.ru.

Учитывая, что США - крупнейший поставщик полупроводников в мире, а Китай - один из крупнейших потребителей этих полупроводников, любой негатив, связанный с торговыми санкциями для соответствующих компаний означает проблемы и для предприятий других стран, закупающих американские полупроводники и китайскую радиоэлектронику.

Интересно, что некоторые аналитики уверены в том, что коррекция на рынке полупроводников была неизбежной не только из-за торговой войны, но также из-за увеличения запасов на рынке. Отсюда прогноз о неизбежной стагнации мирового рынка в 2019 году. Ситуацию могли бы скорректировать бурное развитие ИИ, 5G и IoT, но вряд ли эти сегменты окажут серьезное влияние на рынок полупроводников в 2019 году. Источник: hightech.plus ++

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теги: микроэлектроника  

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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