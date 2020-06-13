5G: Развитие 5G за рубежом. Дайджест новостей

13.06.2020, MForum.ru

Эстония | Частоты | Проблемы

Проблемы с 5G в Эстонии (и в ряде других соседних с Россией стран) связаны с частотами и... близким соседством с Россией. Без разрешения Москвы в Эстонии нет возможности использовать частоты 3600-3800 МГц для сетей 5G, поскольку это может создавать помехи работе российских систем космической связи. Кроме того, часть диапазона используют российские военные.

Проблемы у эстонцев есть и с диапазоном 694-790 МГц, переговоры с Россией по данному диапазону также оказались безрезультатными. Эстония раньше тоже использовала эти частоты под ТВ, но еще в 2017 году освободила этот диапазон ради мобильной связи. А вот в Латвии, например, частоты этого диапазона продолжают использовать под ТВ и собираются это делать до лета 2022 года.

В Эстонии надеются не столько на то, что Россия пойдет навстречу Эстонии и другим соседним странам, сколько на то, что Россия рано или поздно сама захочет строить 5G в диапазоне 3.5 ГГц. А пока что эстонцам России придется ждать или начинать внедрение 5G лишь в удаленных от границы с Россией областях страны.

Проблемы из-за занятости частот 700 МГц и 3600-3800 МГц в России есть и у других стран, расположенных вдоль западных границ нашей страны.

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🔥 Частоты | 5G и суеверия

В Перу с вечера среды удерживали 8 техников, которых жители региона Уанкавелика задержали, когда они прибыли для ремонта антенны сотовой вышки.

Жители убеждены, что под видом ремонта антенны, техники собирались развернуть технологию 5G, что наверняка привело бы к распространению ковида-2019 в регионе.

Жители пообещали освободить техников только если они уберут антенны с вышки сотовой связи.

5G сетей в Перу нет, в отличие от ковида-2019. Двадцать первый век... Хорошо, хоть техников не обвиняют в колдовстве и не пытаются сжигать на костре. Место религии заняли суеверия, стало ли легче?

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Казахстан | Регулирование

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана все еще рассматриваются варианты развития 5G в стране, основанные на совместном использовании 5G несколькими операторами. Еще одни любители идеи телеком-колхоза? А пока что действуют тестовые зоны 5G Казахтелеком в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

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Южная Африка | Развитие сетей

Rain, Южная Африка, собирается расширить сеть 5G еще на 1500 регионов до декабря 2021 года. Rain это пятый по величине оператор Южной Африки. Оператор запустил сеть 5G 3.6 ГГц в 2019 году, на конец апреля 2020 года у компании 447 вышек 5G.

В Южной Африке услуги 5G 3.5 ГГц доступны также абонентам Vodacom в Йоханнесбурге, Претории и Кейптауне. До конца июня 2020 ожидается запуск сети 5G MTN SA.

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Объединенное королевство | Развитие сетей

Оператор O2 UK объявил, что сеть 5G компании действует уже в 60 больших и малых городах. Кроме того, компания запустила поддержку LTE-M уже на 10 тысячах сайтов на востоке страны. В планах компании обеспечить охват сетью 5G до 57% домохозяйств и 58% населения страны. Для сравнения, у компании сеть LTE действует в 19185 населенных пунктов в Объединенном Королевстве.

В UK сети 5G запустили также EE, в мае 2019 года, Three - в августе 2019 года, Vodafone UK, в июле 2019 года. У операторов есть возможности для развития - им доступны полосы от 40 МГц до 100 МГц в диапазоне 3.5 ГГц.

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Бразилия | 5G и геополитика

В США, похоже, пришли к идее, что стоит потратить какие-то средства, чтобы лишить Huawei как можно большего числа внешних рынков.

Сейчас, в частности, обсуждается идея, чтобы США в лице Американской корпорации по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) профинансировали развитие 5G в Бразилии. Если эта идея получит поддержку, то США возможно начнет финансирование контрактов Ericsson и Nokia по части 5G, причем, возможно, не только в Бразилии.

Как и в России регулятор Бразилии пока что тянет с раздачей частот операторам.

Зарубежные операторы 5G: http://www.mforum.ru/news/article/121181.htm

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теги: 5G пятое поколение