Дайджест технологий: Военные РФ не поверили в ПАП

MForum.ru
30.08.2018,
Вы слыхали про ПАП (процессоры в ассоциативной памяти)? Их выдают за палочку-выручалочку, способную позволить разом догнать супостатов, опираясь на научные разработки СССР. Так вот, эксперты признали нецелесообразной разработку и применение в Вооруженных силах РФ программно-аппаратной платформы вычислительной технологии “процессоров в ассоциативной памяти” на основе использования перепрограммируемых бит-матричных ячеек. Красивое описание технологии “субпроцессоров в ассоциативной памяти” оказалось подозрительно схожим с обычными ПЛИС от которых давно не ждут особых чудес.
Между тем послушать авторов идеи, так оказывается в СССР уже были готовы изделия, которые легко бьют современные зарубежные процессоры, выполненные по технологии 12 нм. Жаль, что очередная идея, как нам догнать и перегнать Америку, оказалась миражом из прошлого. Подробнее, почитайте, это интересно!
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