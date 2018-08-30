Дайджест технологий: Военные РФ не поверили в ПАП

30.08.2018, MForum.ru

Вы слыхали про ПАП (процессоры в ассоциативной памяти)? Их выдают за палочку-выручалочку, способную позволить разом догнать супостатов, опираясь на научные разработки СССР. Так вот, эксперты признали нецелесообразной разработку и применение в Вооруженных силах РФ программно-аппаратной платформы вычислительной технологии “процессоров в ассоциативной памяти” на основе использования перепрограммируемых бит-матричных ячеек. Красивое описание технологии “субпроцессоров в ассоциативной памяти” оказалось подозрительно схожим с обычными ПЛИС от которых давно не ждут особых чудес.

Между тем послушать авторов идеи, так оказывается в СССР уже были готовы изделия, которые легко бьют современные зарубежные процессоры, выполненные по технологии 12 нм. Жаль, что очередная идея, как нам догнать и перегнать Америку, оказалась миражом из прошлого. Подробнее, почитайте, это интересно!

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