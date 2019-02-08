Телеком: Telegram - МТС дорожает, Ростелеком построит GSM в деревне и другие новости дня

MForum.ru

Телеком: Telegram - МТС дорожает, Ростелеком построит GSM в деревне и другие новости дня

08.02.2019, MForum.ru

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Ссылки на любопытные новости телекома, робототехники, микроэлектроники. С комментами и без. 

Краткие новости 

МТС отнимает архивные тарифы

МТС с 18 февраля отключит архивные тарифы семейства “Супер Ноль” и принудительно переведет абонентов на новые, с абонентской платой. По-сути очередное повышение цен/расходов для российских абонентов. Подробнее.

 

МТС уйдет с биржи NYSE

Плохая новость для компании и в целом для России. Акции уже полетели вниз. Источник - пресс-релиз

 

Ростелеком будет строить локальные сети GSM в деревнях

Минкомсвязи изменит “Закон о связи” с тем, чтобы Ростелеком получил право строить локальные сети связи GSM в поселениях с населением 250-500 человек в рамках универсальной услуги, то есть за фонда универсальной услуги (отчислений операторов). Подробнее.

 

Российский интернет будет изолирован. Денег не пожалеют

Пока имитируется “обсуждение” предложений о необходимости “защиты интернета от внешних угроз”, 1.8 млрд рублей на решение этой задачи уже заложены в федеральный бюджет РФ на 2019-2021 годы, как удалось узнать Интерфаксу. А всего планируется спустить в эту “черную дыру” более 20 млрд рублей - недешево придется заплатить обществу за цензуру и огораживание от всего мира. Подробнее.

 

В США могут окончательно запретить закупку китайского телеком-оборудования для беспроводной связи

В США президентом Трампом вскоре может быть подписан документ, расширяющий полномочия Минторга США в части оценки продуктов компаний и контроля за их деятельностью. Как ожидается, это может стать де-факто запретом за закупки телеком-оборудования китайских компаний Huawei и ZTE для беспроводных сетей в США. Ранее продукцию этих компаний запретили закупать госорганам США. Подробнее.

 

В Швейцарии выдали частоты 5G

Регулятор Швейцарии успешно завершил проведение аукциона и распределил частоты 700 МГц, 1400 МГц и 3500 МГц. Государство заработало 26 млрд руб (CHF 380 млн). Частоты продавались блоками по 5 МГц. Продать удалось не все, 5 блоков по 5 МГц в 2.6 ГГц остались нереализованными, а также части спектра в 700 МГц и в 1400 МГц. Позднее их выставят на аукцион повторно. В аукционе приняли участие три оператора Швейцарии - Salt (CHF94.5 млн за 20 МГц 700 МГц, 10 МГц в 1400 МГц и 80 МГц в 3.5-3.8 ГГц), Sunrise (CHF 89.238 млн за 10 МГц в 700 МГц FDD, 10 МГц в 700 SDL, 15 МГц в 1400 МГц SDL; 100 МГц в 3.5-3.8 ГГц) и Swisscom (CHF 195,554 млн за 30 МГц в 700 МГц FDD, 50 МГц в 1400 МГц SDL и 120 МГц в 3.5-3.8 ГГц). Частоты выданы на 15 лет. Источник.

 

В Швеции готовятся к выдаче частот 3.4-3.8 ГГц

В Швеции регулятор PTS планирует выделение частот диапазона 3.4-3.8 ГГц к 1q2020 для сетей 5G. Планируется, что выделение частот этого диапазона произойдет одновременно с распределением частот в диапазоне 2.3 ГГц в рамках аукциона, намеченного на декабрь 2019 года. Сейчас идет процесс общественных консультаций с целью выработки правил распределения частот, который должен будет завершится к апрелю 2019 года. Источник. А вот в России у Минцифраза в диапазоне 3.4-3.8 ГГц для российских операторов гражданской связи “частот нет”, как заявляет министр Носков.

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теги: telegram дайджест  

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Ну да, вопрос цены определяющий. Еще интересно, добавят ЗТЕ туда 5Г или нет? Вроде как именно они и обещались сделать первый бюджетник.

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