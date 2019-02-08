Телеком: МТС приступает к обновлению стратегии присутствия на рынках акционерного капитала (пресс-релиз)

MForum.ru
08.02.2019,
8 февраля 2019 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS, далее «Компания»), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о запуске проекта по обновлению стратегии своего присутствия на рынках акционерного капитала, что предусматривает анализ и оценку структуры листинга, предпочтений инвесторов и поиск наилучшего баланса затрат и преимуществ для Компании и инвесторов.
Структура присутствия Компании на рынках акционерного капитала остается практически неизменной с момента IPO в 2000 году. Произошедшие за это время события на глобальных рынках и перемены в развитии МТС обуславливают целесообразность обновления её стратегии с учетом ряда факторов:
В рамках реализации проекта Компания планирует рассмотреть механизмы по возможному повышению объемов торгов на Московской бирже, проанализировать текущую структуру присутствия МТС на рынках капитала, а также структуру, при которой MOEX могла бы являться основной площадкой для торговли акциями Компании. Также планируется оценить, отвечает ли листинг в США, с учетом высоких затрат на его поддержание, интересам акционеров или более предпочтительным может быть листинг на других площадках.
Правление МТС поручило подразделению Компании по связям с инвесторами начать взаимодействие с институциональными инвесторами для сбора и анализа их мнений о структуре листинга и текущем распределении акций МТС в свободном обращении. Сделав настоящее заявление, Компания начинает процесс консультаций с инвесторами. Среди прочего, МТС планирует обсудить такие вопросы как доступ к глобальным биржевым площадкам, возможность включения акций Компании в международные индексы, удобство инвестирования, значимость программы ADR, биржевые и депозитарные расходы, а также мандаты инвесторов и их общие предпочтения.
«Объявляя о пересмотре стратегии, мы начинаем открытый диалог с нашими инвесторами при соблюдении необходимых регуляторных требований, связанных с коммуникациями между Компанией и инвестиционным сообществом. Мы хотим обсудить с акционерами их предпочтения, возможности и потенциальные ограничения в отношении различных вариантов листинга. Наши консультации не подразумевают немедленных решений, они носят стратегический характер. Мы уверены, что полученная от инвесторов информация позволит нам определить такой формат присутствия Компании на рынках капитала и структуру её листинга, которые будут максимально привлекательными для наших инвесторов и акционеров в контексте любых изменений на рынке. Для нас стратегически важно быть публичной компанией, сохранять прозрачность в отношениях с инвесторами, соответствовать лучшим практикам корпоративного управления и обеспечивать привлекательную доходность акционерам», - прокомментировал вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
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теги: пресс-релизы МТС биржа NYSE
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