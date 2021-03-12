Пресс-релизы: POS-терминалы VENDOTEK V Lite для бесконтактных платежей на уличных торговых аппаратах

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Пресс-релизы: POS-терминалы VENDOTEK V Lite для бесконтактных платежей на уличных торговых аппаратах

12.03.2021, MForum.ru

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Группа Компаний «Терминальные Технологии» разработала инновационный терминал VENDOTEK V Lite со степенью защиты IP68. Новинка принимает бесконтактные платежи банковскими картами Visa, Mastercard, МИР, UnionPay и NFC-устройствами на автоматах самообслуживания вне помещений. Герметичный VENDOTEK V Lite сохраняет работоспособность даже при погружении в воду.

 

Платежные терминалы

 

Российские терминалы VENDOTEK VX уже сегодня применяются на большинстве автомоек самообслуживания и уличных торговых аппаратов в России. Новая модель сделана максимально герметичной и оптимизирована по конструкции. VENDOTEK V Lite осуществляет банковские транзакции при условии подключения по Ethernet и позволяет развивать автоматизированный уличный ритейл. Терминал будет представлен на выставке VendExpo в московском Экспоцентре, проходящей с 23 по 25 марта 2021г в павильоне 1, стенд С302.

«POS-терминалы и валидаторы VENDOTEK работают не только в автобусах и вендинге при комнатной температуре, но и вне помещений. VENDOTEK VX уже принимают оплату картами на нескольких тысячах автомоек самообслуживания и уличных торговых аппаратах. Новый герметичный VENDOTEK V Lite обеспечит автоматизацию устройств самообслуживания: уличного вендинга и постаматов, электрозаправок и микромаркетов, турникетов и парковок, работающих при высокой влажности или низких температурах», - рассказал Игорь Сухоставский, Генеральный директор ГК «Терминальные Технологии».

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Комментарий Алексея Бойко: Новый терминал выглядит как интересное решение для расчетов в условиях уличной торговли. Защищенность по IP68 - приятное качество, если, конечно, компания не ошибется с выбором уровня цены новинки.

"Это полностью российский продукт, - заверил MForum.ru Дмитрий Корниенко из ГК Терминальные технологии, "производство российские, ПО тоже все наше".

Цену компания пока не анонсирует, но по аналогию с VENDOTEK VX, который стоит 23,5 тыр, цена нового терминала будет, вероятно, не более 30 тыр. 

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За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: электроника платежные терминалы POS-терминалы цифровизация

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