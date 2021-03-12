Пресс-релизы: POS-терминалы VENDOTEK V Lite для бесконтактных платежей на уличных торговых аппаратах

MForum.ru
12.03.2021,
Группа Компаний «Терминальные Технологии» разработала инновационный терминал VENDOTEK V Lite со степенью защиты IP68. Новинка принимает бесконтактные платежи банковскими картами Visa, Mastercard, МИР, UnionPay и NFC-устройствами на автоматах самообслуживания вне помещений. Герметичный VENDOTEK V Lite сохраняет работоспособность даже при погружении в воду.
Российские терминалы VENDOTEK VX уже сегодня применяются на большинстве автомоек самообслуживания и уличных торговых аппаратов в России. Новая модель сделана максимально герметичной и оптимизирована по конструкции. VENDOTEK V Lite осуществляет банковские транзакции при условии подключения по Ethernet и позволяет развивать автоматизированный уличный ритейл. Терминал будет представлен на выставке VendExpo в московском Экспоцентре, проходящей с 23 по 25 марта 2021г в павильоне 1, стенд С302.
«POS-терминалы и валидаторы VENDOTEK работают не только в автобусах и вендинге при комнатной температуре, но и вне помещений. VENDOTEK VX уже принимают оплату картами на нескольких тысячах автомоек самообслуживания и уличных торговых аппаратах. Новый герметичный VENDOTEK V Lite обеспечит автоматизацию устройств самообслуживания: уличного вендинга и постаматов, электрозаправок и микромаркетов, турникетов и парковок, работающих при высокой влажности или низких температурах», - рассказал Игорь Сухоставский, Генеральный директор ГК «Терминальные Технологии».
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Комментарий Алексея Бойко: Новый терминал выглядит как интересное решение для расчетов в условиях уличной торговли. Защищенность по IP68 - приятное качество, если, конечно, компания не ошибется с выбором уровня цены новинки.
"Это полностью российский продукт, - заверил MForum.ru Дмитрий Корниенко из ГК Терминальные технологии, "производство российские, ПО тоже все наше".
Цену компания пока не анонсирует, но по аналогию с VENDOTEK VX, который стоит 23,5 тыр, цена нового терминала будет, вероятно, не более 30 тыр.
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теги: электроника платежные терминалы POS-терминалы цифровизация
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